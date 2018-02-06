Семь полезных навыков, которым стоит научиться всем. Блог Дариуса Фору

Можно не знать, чего хочешь достичь. Главное – продолжать поиск цели и осваивать универсальные навыки

Как выглядит успех? Чего вы хотите от жизни? Какую карьеру хотели бы построить?

Большинство из нас ответили бы “не знаю”.

И знаете что? В этом нет ничего плохого. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, будто нет ничего хуже, чем не знать, чего хочешь достичь в жизни.

Мы говорим: “Боже мой! Я не знаю, чего хочу!”. А затем переживаем паническую атаку. Признайтесь – это случалось с каждым.

В особенности тогда, когда наши университетские друзья женятся или когда коллеги, начинавшие вместе с нами, получают повышение.

Одной из самых ошибочных мыслей, которые я когда-либо допускал, было считать, что я должен наверняка знать свои цели. Правда в том, что этого не знает никто.

Примите неопределенность

Завтра вас может убить корова (такое действительно случается). Вы можете потерять половину денег на бирже. Ваше имущество может сгореть в пожаре.

Не мне говорить вам об этом. Но стоит осознать, что ни у кого из нас не может быть готовых ответов на большинство жизненных вопросов.

Будете ли вы здоровы? Рухнет ли биржа? Будет ли процветать ваш бизнес?

Этого не знает никто.

В этом красота жизни. Как говорила Элеонора Рузвельт: “Если бы жизнь была предсказуема, она перестала бы быть жизнью и потеряла бы вкус”.

Меня часто спрашивают: “Зачем ты читаешь столько книг? Ты наверняка не сможешь применить все эти знания”.

Они правы. Не смогу. Почему же я продолжаю читать самые разные книги, посвященные различным темам?

Потому что однажды случится так, что мне понадобиться какое-то одно небольшое знание. И в тот момент оно, возможно, сможет изменить ход моей жизни.

Приведу пример. В 2015-м мои друзья и учителя посоветовали делиться своими знаниями о продуктивности, жизни и бизнесе с другими, и я всерьез об этом задумался.

Существует множество способов делиться знаниями. Можно устраивать тренинги. Можно давать индивидуальные консультации. Можно делать видео для Youtube. Можно выступать на конференциях. Возможности безграничны.

Но поскольку мне всегда было интересно писать, и я так много читал об этом, то решил начать с текстов. Этот способ показался мне лучшим для старта.

Также в прошлом я многое узнал о создании сайтов. Так что начать это дело мне было достаточно легко. Сайт я сделал всего за день.

В течение месяца я писал ежедневно. Результат? Книга и пачка статей.

Научитесь максимально эффективно использовать 16-18 часов бодрствования

Знайте свое направление, а не пункт назначения

Когда много лет назад я читал о писательстве и создании сайтов, я не знал, что использую эти знания для создания собственного блога.

Честно говоря, я не знал, чего хотел. Я лишь знал, в каком направлении хочу двигаться. Знал, что хотел делать что-то значимое, и чтобы работа приносила мне удовольствие.

Потому не так уж важно точно знать, что вы хотите делать со своей жизнью. Люди меняются. Меняется экономика. Это, в общем-то, не слишком реалистично – уверенно заявить: “Я знаю, чего хочу!”.

Единственное, что действительно нужно каждому человеку – это понимать направление. Необходимо иметь видение того, куда вам хотелось бы двигаться.

Послушайте, совершенно необязательно точно знать, куда вы хотели бы добраться. Хотя мы часто читаем о людях, которые говорят, будто всегда знали, чего хотели.

Но это лишь небольшой процент населения. Лично я никогда таких людей не встречал. Уверенность изначально не заложена ни в ком из нас. Она растет постепенно.

И если вы не знаете, в каком направлении двигаться в жизни, значит, у вас уже есть цель номер один – понять это.

Об это говорит в одной из своих книг известный бизнесмен и писатель Джей Абрахам: “Ваша главная задача – определить, чего вы хотите, а затем убедиться в том, что вы выбрали верный путь для получения этого. Нет ничего более печального, чем 75-80-летний человек, который с сожалением оглядывается назад и понимает, что преследовал ложную цель”.

Как видите, он не говорит, что вы определенно должны знать, чего хотите. Это невозможно. Однако нужно знать, куда идти. Признаю, это нечто неуловимое. Но это единственный полезный совет, который я отыскал.

Работайте над универсальными навыками

Пока вы разбираетесь с целями, не теряйте времени на просмотр телепрограмм, выпивку и вредную еду. Проводите время с пользой.

Обучайтесь навыкам, которые всегда будут полезны. Каким? Вот некоторые из тех, которые я постоянно развиваю:

Дисциплина. Учитесь игнорировать негативные мысли. Вставайте с постели. Идите в спортзал. И не слушайте все эти «я не хочу». Личная эффективность. Научитесь максимально эффективно использовать 16-18 часов бодрствования. Общение. Нам кажется, что мы мастера коммуникации. Правда в том, что, как правило, это не так. Общение – это искусство и наука. И наша способность работать с другими зависит именно от него. Переговоры. Мы постоянно ведем переговоры. С супругами, детьми, родителями, учителями, друзьями, коллегами, начальниками и так далее. Научитесь делать переговоры максимально выгодными для всех сторон. Убеждение. Научитесь корректно получать желаемое. Физическая сила и выносливость. Сила – важный навык. Он необходим каждому. Гибкость. Пока вы целый день сидите за компьютером или в машине, превращаетесь в негнущееся существо. Научитесь растягивать бедра, спину, мышцы.

Этого достаточно, чтобы занять себя до конца жизни. Выберите то, что вам импонирует. И освойте этот навык. Затем беритесь за следующий. Пускай этот процесс будет бесконечным.

Вскоре вы поймете, чего хотите. А если нет, то это не конец света. Впереди еще так много того, чему можно научиться.

Перевод НВ

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