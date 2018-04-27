Семь нестандартных фильмов, вдохновляющих на путешествия

В этом топе вы не найдете предсказуемых тревел-муви вроде Ешь, молись, люби. Зато есть менее известные фильмы, которые смогут вдохновить на приключения

Джунгли (Боливия)

Стоит начать с того, что история основана на реальных событиях. Искатель приключений Йосси Гинсберг отправляется в Боливию исследовать амазонские джунгли. Компанию ему составляют школьный учитель и фотограф.

В Ла-Пасе они знакомятся с гидом, который обещает отвести их к затерянному индейскому племени.

Ребята отправляются в путешествие, но вскоре теряются. Теперь им предстоит найти выход из джунглей.

Горы Ильимани, столица Ла-Пас, джунгли Амазонки – уже к десятой минуте фильма возникает ощущение, что побывал в Боливии.

Конечно, идти в поход с первым встречным – вариант не самый лучший. Куда безопасней планировать все заблаговременно, особенно – экспедицию по джунглям.

Лев (Индия)

В 5-летнем возрасте Сару вместе со своим старшим братом отправился на поиски работы. На железнодорожной станции мальчик запрыгнул в пустой поезд и уехал в незнакомом направлении. Ему предстояло пройти ряд трудностей, пока пара из Австралии его не усыновила. Уже взрослым Сару захочет найти свой дом и родную мать.

Авторы фильма не боятся показывать нищету и трущобы Индии. Они честны перед зрителем, ведь в этом – вся правда о стране. Индия в фильме Гарта Дэвиса настоящая, манящая своей первобытностью. Здесь нет отфотошопленных кадров Тадж-Махала и Харидвары. Вместо этого — песчаные просторы, аутентичные улочки и леса.

Чудеса в Париже (Франция)

Фиона работает библиотекарем в канадской глубинке. Однажды она получает письмо от своей 93-летней тетушки, которая живет в Париже. Та пишет, что попала в беду, и ей нужна помощь. Недолго думая, Фиона отправляется в столицу Франции. В первый же день она встречает бродягу Доминика, который влюбляется в нее с первого взгляда и готов отправиться за ней на край света.

Одним из главных персонажей фильма является Париж. Здесь это сказочный город мечты, где танцуют на набережных, пьют вино и просто радуются каждому дню. Такой взгляд на Париж несколько старомодный, но при этом до мурашек уютный и какой-то свой. В такой Париж хочется ехать, чтобы почувствовать эту особенную атмосферу.

Тайна Коко (Мексика)

В центре сюжета история мальчика Мигеля, который мечтает стать музыкантом, как его кумир Эрнесто де ла Круз. Но в семье считают, что музыка — зло. Поэтому все занимаются пошивом обуви. Мигель не намерен продолжать династию сапожников и отправляется в Страну мертвых, чтобы реализовать свою мечту.

В мультфильме все пропитано духом Мексики. Не зря режиссер Ли Анкрич вместе со съемочной группой отправился в экспедицию по стране майя и ацтеков. А рабочее название проекта — День мертвых, как одноименный праздник в Мексике. Яркие костюмы, скелеты, мексиканские ритмы — все способствует тому, чтобы взять билет в Мехико и отправиться на празднование Dia de los Muertos.

Назови меня своим именем (Италия)

Италия, 1983. На виллу к профессору археологии Перлману приезжает аспирант по обмену, американец Оливер. Им сразу же заинтересовались все в округе, в том числе 17-летний Элио. Вскоре интерес перерастет в дружбу и даже что-то большее. Критики уже успели назвать фильм лучшей love story XXI века.

Первая любовь Элио разворачивается на фоне невероятных красот провинциальной Италии. Роскошные персиковые сады, старинные уютные городки, прохладные озера — тот случай, когда локация становится локомотивом атмосферы фильма.

Саамская кровь (Швеция)

14-летняя Элла-Мария вместе с сестрой Ньенной отправляются в шведскую школу, но не обычную. Специальную школу для представителей малочисленного народа саамов (либо лапландцев). Элла-Мария ненавидит все, что связано с ее саамами. Одежда, имя, семья — ее раздражает все. И она от этого убегает в буквальном смысле.

Важно исследовать неизведанные места, чтобы полностью ощутить особенности страны

Саамская кровь поражает своей красотой: невероятные пейзажи шведских глубинок, девственная природа, аутентичные этнокостюмы. Фильм достаточно размеренный, что придает ему неповторимый шведский шарм. В такие моменты понимаешь, что красоты страны — не только в столице и больших городах. Важно исследовать неизведанные места, чтобы полностью ощутить особенности страны.

Впритык (США)

Успешного архитектора Питера не допустили на рейс в Лос-Анджелес, где находится его жена, которая вот-вот родит. В аэропорту он знакомится с парнем Итаном, и тот предлагает подкинуть главного героя на авто. Парни отправляются в путешествие практически через все Штаты. По пути они разгромили пропускной пункт на границе с Мексикой, попали в аварию и даже подрались с ветераном.

Помимо комичных ситуаций, героев сопровождают невероятные красоты США. Здесь и бескрайние американские трассы, и виды Гранд-Каньона, и Голливуд. Все то, что вызывает желание арендовать автомобиль и отправиться в путешествие по Америке.

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