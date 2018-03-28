Семь направлений для яркого отпуска. Блог путешественницы

За идеальным серфингом отправляйтесь на Гавайи, а атмосферу Франции можно найти в канадском Квебеке
Собрать чемоданы, купить билеты и отправиться навстречу приключениям. Заманчиво, не правда ли? Осталось решить, куда лететь, чтобы не сражаться каждое утро за место на турецком пляже и не умирать от одиночества на Мальдивах.
В Коста-Рику за ручными колибри
Must do
- Прогуляться по саду бабочек в Монтеверде и увидеть сотни пар разноцветных крыльев;
- Заглянуть в сад колибри и подержать на руках юрких птичек;
- Пройтись по саду орхидей, где растут более 460 видов растений в естественной среде;
- Перейти на диету из свежих фруктов и морепродуктов. Здесь вам даже не захочется думать о чем-то вредном: маракуйя, папайя, ананасы и кокосы встречаются буквально на каждом углу;
- Увидеть, как местные жители выращивают кофе и какао.
Развлечения
Если вы хотите настоящего адреналина, то запланируйте сплав по реке Сарапики, канопи-тур в заповеднике Ареналь или экскурсию к крупнейшей в мире стае крокодилов. А расслабиться после таких приключений можно во время снорклинга вокруг острова дель Каньо.
В Коста-Рику стоит лететь в период с декабря по июль. Для туристов виза не требуется. По стране удобнее всего перемещаться на автобусе.
В Индонезию за красивым загаром
Must do
- Отдохнуть на лучших пляжах Индонезии. Эта страна — 17 тысяч небольших островов. Представляете, сколько здесь пляжей? Но настоящий “баунти” стоит искать на островах Ломбок и Бали;
- Посетить заповедник слонов, где обитают спасенные животные;
- Попробовать самый дорогой кофе в мире — лювак;
- Отправиться на остров Падар, знаменитый своими пейзажами. Здесь часто проводят фотосессии;
- Позагорать на Розовом пляже и на пляже Паданг-Паданг. Последний попал в объективы операторов фильма “Ешь. Молись. Люби”.
Развлечения
В перерывах между солнечными ваннами познакомьтесь с богатой культурой Индонезии. Посетите шоу “Рамаяна”, где актеры выступают в национальных пестрых костюмах, и побывайте в древних храмах: Пура Бесаких, Прамбанан и Гоа Гаджи.
Лететь в Индонезию лучше с марта по сентябрь. Между островами перемещаться на самолете . Также можно добираться на пароме: порты есть практически везде.
В Марокко за селфи в самом синем городе
Must do
- Посетить самый известный город Марокко — Марракеш. Здесь прогуляйтесь по садам знаменитого модельера Ив Сен-Лорана;
- Посетить королевский дворец в имперском городе Фес, который расположился на территории 80 га;
- Пройтись по Шефшауэну — городу, где все дома и улицы выкрашены в голубой цвет. После этого можно подняться на холм и увидеть со стороны кварталы, сливающиеся в одно синее пятно;
- Отправиться в небольшой город Айт-Бен-Хадду, где проходили съемки некоторых сцен “Игры престолов”.
Развлечения
В Марокко много различных активностей, ведь здесь есть и горы, и пустыня, и побережье океана. Если вы хорошо переносите высоту, устройте хайкинг на вершину Тубкаль — самую высокую точку Атласских гор. Путешествие можно разбить на два дня. Еще один вариант активного отдыха: сэндбординг. Это аналог сноубординга, но вместо снежных склонов марокканцы используют дюны Сахары.
Наиболее удобно перемещаться по стране на автобусах. Они в хорошем состоянии и оснащены кондиционерами. Цены на переезды между городами низкие, поэтому билеты быстро раскупают.
На Гавайи за танцами до утра под укулеле
Must do
- Погулять по Garden of Eden и увидеть манговое дерево, которому более 100 лет;
- Позагорать на черном пляже;
- Заняться серфингом на самых чистых и высоких волнах. Гавайи — мекка для серфингистов;
- Попробовать все местные фрукты;
- Поплавать с дельфинами в Тихом океане.
Развлечения
Природа Гавайев удивительна не только белоснежными пляжами и зелеными пальмами, но и вулканами. Здесь есть и извергающиеся вулканы, и целые лавовые пещеры. Так что если вы никогда не наблюдали за раскаленной магмой — вам сюда. И не забудьте заняться снорклингом: прозрачная вода, яркие рыбки и гигантские черепахи — на Гаваях это обыденность.
На Гавайи можно лететь в любое время года. Здесь всегда теплый океан и высокая температура воздуха. Архипелаг состоит из множества островов, но для туристов открыты лишь основные. Постарайтесь побывать на каждом, они существенно отличаются.
В Канаду за атмосферой старой Европы
Must do
- Увидеть Ниагарский водопад — он виден во всей красе именно со стороны Канады;
- Отправиться в прошлое в Аппер-Канада-Виллидж — одном из крупнейших “живых музеев”;
- Ощутить романтическую атмосферу Франции в Старом Монреале и Квебеке;
- Прогуляться по самому богатому району во всей Канаде — Золотой квадратной миле;
- Перебороть страх высоты на висячем мосту Капилано в 137 м от земли.
Развлечения
Если вы хотите по-настоящему пощекотать себе нервы, отправляйтесь на Фабрику страха. Этот аттракцион считается самым жутким в мире. Прогулку до конца выдерживают не многие, так что не стесняйтесь прерывать путешествие. Тем, кто хочет развлекаться более мирным способом, подойдет парк La Ronde — крупнейший в Квебеке. Помимо современных аттракционов, здесь можно посетить центр Nintendo с любимыми персонажами видеоигр.
Канада действительно огромна, так что если планируете побывать в разных городах — учитывайте стоимость внутренних перелетов. В Монреале есть три ветки метро, с помощью которых можно добраться к самым посещаемым местам.
В Патагонию за экстремальным туром по ледникам
Must do
- Станцевать танго в паре с кем-то из местных;
- Съесть сочный стейк под бокал чилийского вина;
- Надеть “кошки” и прогуляться по тысячелетнему льду;
- Увидеть, как от огромной стены откалываются глыбы льда и падают в озеро;
- Встретить рассвет на вершине Фицрой.
Развлечения
Патагония — это, прежде всего, дикая природа. А там где природа, там и звери — неуклюжие пингвины, милые викуньи и морские котики. Развлечения стоит искать в крупных городах, таких как Буэнос-Айрес. А ближе к южным границам вас будут ждать чистые озера, белоснежные горные пики и голубые льды.
Перед поездкой в Патагонию необходимо позаботиться о подходящей одежде и обуви — треккинговых ботинках и термобелье. Передвигаться удобнее всего на арендованном автомобиле — общественный транспорт не развит.
В Южную Корею за бьюти-трендами и катанием на лыжах
Must do
- Провести ночь в чимжильбане — традиционной корейской бане. Самое популярное место для этого — Dragon Hill Spa & Resort. Да, корейцы могут плавать в бассейнах и ходить по парным всю ночь!
- Устроить шопинг: изучить корейскую моду и накупить местной косметики по уходу за лицом;
- Весной — увидеть цветущие сакуры, летом — искупаться в Желтом море, а зимой — оценить местные горнолыжные курорты;
- Подняться на смотровую площадку небоскреба Юксам-Билдинг в Сеуле, высота которого 249 м;
- Насладиться контрастом современного мегаполиса и старинных королевских дворцов.
Развлечения
Днем посетите Музей плюшевых медведей, а вечером отправляйтесь на вечеринку в районе Itaewon, где сосредоточена вся ночная жизнь. И обязательно загляните в караоке.
Корея знаменита горнолыжными курортами, которые работают в зимние месяцы. Если вы не планируете кататься на лыжах, лучше выберите другой сезон для посещения страны, чтобы сэкономить на проживании.
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