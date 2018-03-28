Семь направлений для яркого отпуска. Блог путешественницы

За идеальным серфингом отправляйтесь на Гавайи, а атмосферу Франции можно найти в канадском Квебеке

Собрать чемоданы, купить билеты и отправиться навстречу приключениям. Заманчиво, не правда ли? Осталось решить, куда лететь, чтобы не сражаться каждое утро за место на турецком пляже и не умирать от одиночества на Мальдивах.

В Коста-Рику за ручными колибри

Must do

Прогуляться по саду бабочек в Монтеверде и увидеть сотни пар разноцветных крыльев;

Заглянуть в сад колибри и подержать на руках юрких птичек;

Пройтись по саду орхидей, где растут более 460 видов растений в естественной среде;

Перейти на диету из свежих фруктов и морепродуктов. Здесь вам даже не захочется думать о чем-то вредном: маракуйя, папайя, ананасы и кокосы встречаются буквально на каждом углу;

Увидеть, как местные жители выращивают кофе и какао.

Развлечения

Если вы хотите настоящего адреналина, то запланируйте сплав по реке Сарапики, канопи-тур в заповеднике Ареналь или экскурсию к крупнейшей в мире стае крокодилов. А расслабиться после таких приключений можно во время снорклинга вокруг острова дель Каньо.

В Коста-Рику стоит лететь в период с декабря по июль. Для туристов виза не требуется. По стране удобнее всего перемещаться на автобусе.

В Индонезию за красивым загаром

Must do

Отдохнуть на лучших пляжах Индонезии. Эта страна — 17 тысяч небольших островов. Представляете, сколько здесь пляжей? Но настоящий “баунти” стоит искать на островах Ломбок и Бали;

Посетить заповедник слонов, где обитают спасенные животные;

Попробовать самый дорогой кофе в мире — лювак;

Отправиться на остров Падар, знаменитый своими пейзажами. Здесь часто проводят фотосессии;

Позагорать на Розовом пляже и на пляже Паданг-Паданг. Последний попал в объективы операторов фильма “Ешь. Молись. Люби”.

Развлечения

В перерывах между солнечными ваннами познакомьтесь с богатой культурой Индонезии. Посетите шоу “Рамаяна”, где актеры выступают в национальных пестрых костюмах, и побывайте в древних храмах: Пура Бесаких, Прамбанан и Гоа Гаджи.

Лететь в Индонезию лучше с марта по сентябрь. Между островами перемещаться на самолете . Также можно добираться на пароме: порты есть практически везде.

В Марокко за селфи в самом синем городе

Must do

Посетить самый известный город Марокко — Марракеш. Здесь прогуляйтесь по садам знаменитого модельера Ив Сен-Лорана;

Посетить королевский дворец в имперском городе Фес, который расположился на территории 80 га;

Пройтись по Шефшауэну — городу, где все дома и улицы выкрашены в голубой цвет. После этого можно подняться на холм и увидеть со стороны кварталы, сливающиеся в одно синее пятно;

Отправиться в небольшой город Айт-Бен-Хадду, где проходили съемки некоторых сцен “Игры престолов”.

Развлечения

В Марокко много различных активностей, ведь здесь есть и горы, и пустыня, и побережье океана. Если вы хорошо переносите высоту, устройте хайкинг на вершину Тубкаль — самую высокую точку Атласских гор. Путешествие можно разбить на два дня. Еще один вариант активного отдыха: сэндбординг. Это аналог сноубординга, но вместо снежных склонов марокканцы используют дюны Сахары.

Наиболее удобно перемещаться по стране на автобусах. Они в хорошем состоянии и оснащены кондиционерами. Цены на переезды между городами низкие, поэтому билеты быстро раскупают.

На Гавайи за танцами до утра под укулеле

Must do

Погулять по Garden of Eden и увидеть манговое дерево, которому более 100 лет;

Позагорать на черном пляже;

Заняться серфингом на самых чистых и высоких волнах. Гавайи — мекка для серфингистов;

Попробовать все местные фрукты;

Поплавать с дельфинами в Тихом океане.

Развлечения

Природа Гавайев удивительна не только белоснежными пляжами и зелеными пальмами, но и вулканами. Здесь есть и извергающиеся вулканы, и целые лавовые пещеры. Так что если вы никогда не наблюдали за раскаленной магмой — вам сюда. И не забудьте заняться снорклингом: прозрачная вода, яркие рыбки и гигантские черепахи — на Гаваях это обыденность.

На Гавайи можно лететь в любое время года. Здесь всегда теплый океан и высокая температура воздуха. Архипелаг состоит из множества островов, но для туристов открыты лишь основные. Постарайтесь побывать на каждом, они существенно отличаются.

В Канаду за атмосферой старой Европы

Must do

Увидеть Ниагарский водопад — он виден во всей красе именно со стороны Канады;

Отправиться в прошлое в Аппер-Канада-Виллидж — одном из крупнейших “живых музеев”;

Ощутить романтическую атмосферу Франции в Старом Монреале и Квебеке;

Прогуляться по самому богатому району во всей Канаде — Золотой квадратной миле;

Перебороть страх высоты на висячем мосту Капилано в 137 м от земли.

Развлечения

Если вы хотите по-настоящему пощекотать себе нервы, отправляйтесь на Фабрику страха. Этот аттракцион считается самым жутким в мире. Прогулку до конца выдерживают не многие, так что не стесняйтесь прерывать путешествие. Тем, кто хочет развлекаться более мирным способом, подойдет парк La Ronde — крупнейший в Квебеке. Помимо современных аттракционов, здесь можно посетить центр Nintendo с любимыми персонажами видеоигр.

Канада действительно огромна, так что если планируете побывать в разных городах — учитывайте стоимость внутренних перелетов. В Монреале есть три ветки метро, с помощью которых можно добраться к самым посещаемым местам.

В Патагонию за экстремальным туром по ледникам

Must do

Станцевать танго в паре с кем-то из местных;

Съесть сочный стейк под бокал чилийского вина;

Надеть “кошки” и прогуляться по тысячелетнему льду;

Увидеть, как от огромной стены откалываются глыбы льда и падают в озеро;

Встретить рассвет на вершине Фицрой.

Развлечения

Патагония — это, прежде всего, дикая природа. А там где природа, там и звери — неуклюжие пингвины, милые викуньи и морские котики. Развлечения стоит искать в крупных городах, таких как Буэнос-Айрес. А ближе к южным границам вас будут ждать чистые озера, белоснежные горные пики и голубые льды.

Перед поездкой в Патагонию необходимо позаботиться о подходящей одежде и обуви — треккинговых ботинках и термобелье. Передвигаться удобнее всего на арендованном автомобиле — общественный транспорт не развит.

В Южную Корею за бьюти-трендами и катанием на лыжах

Must do

Провести ночь в чимжильбане — традиционной корейской бане. Самое популярное место для этого — Dragon Hill Spa & Resort. Да, корейцы могут плавать в бассейнах и ходить по парным всю ночь!

Устроить шопинг: изучить корейскую моду и накупить местной косметики по уходу за лицом;

Весной — увидеть цветущие сакуры, летом — искупаться в Желтом море, а зимой — оценить местные горнолыжные курорты;

Подняться на смотровую площадку небоскреба Юксам-Билдинг в Сеуле, высота которого 249 м;

Насладиться контрастом современного мегаполиса и старинных королевских дворцов.

Развлечения

Днем посетите Музей плюшевых медведей, а вечером отправляйтесь на вечеринку в районе Itaewon, где сосредоточена вся ночная жизнь. И обязательно загляните в караоке.

Корея знаменита горнолыжными курортами, которые работают в зимние месяцы. Если вы не планируете кататься на лыжах, лучше выберите другой сезон для посещения страны, чтобы сэкономить на проживании.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь