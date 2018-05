Семь качеств незабываемого начальника. Блог Тревиса Бредберри

Некоторых начальников забыть трудней, чем прочих

Конечно, боссы могут быть незабываемыми из-за того, что делают нашу жизнь ужасной, однако дольше всего мы помним тех, кто меняет нашу жизнь к лучшему.

Когда я прошу людей описать худших и лучших начальников, с которыми им доводилось работать, люди неизбежно игнорируют врожденные характеристики (интеллект, экстраверсия, привлекательность и так далее) и фокусируются на качествах, подлежащих контролю (страсть, проницательность, честность).

Эти слова описывают руководителей, обладающих высоким эмоциональным интеллектом.

Отличные начальники видят в нас больше, чем вы мы видим сами в себе, и они помогают нам узнать себя лучше. Они мечтают о большем и указывают нам на все те невероятные вещи, которые мы можем совершить.

Внимательно посмотрев на уникальные свойства незабываемых боссов, можно научиться ценным качествам, вдохновить сотрудников и стать незабываемым самому.

Вот несколько наиболее ярких характеристик таких начальников.

1.Они влюблены в свое дело. Мало что расхолаживает так же сильно, как скучающий от своей жизни и работы начальник. Если боссу все равно, то почему дело должно волновать всех остальных? Незабываемые шефы увлечены свои делом. Они верят в то, что стремятся сделать, и получают от этого удовольствие. Это вызывает у остальных желание присоединиться.

2.Они откровенны. Незабываемые боссы все время остаются собой. Они не лгут, чтобы прикрыть ошибки, и не дают ложных обещаний. Подчиненным не приходится тратить энергию на то, чтобы разгадать их мотивы или предугадать, что те предпримут в будущем. Вместо того, что копить информацию и скрывать свои возможности, они щедро обмениваются знаниями.

3.Они действуют на опережение. Одни начальники, не раздумывая, будут толкать людей под автобус. Великие боссы выдергивают людей с дороги прежде, чем те оказываются в опасности. Они обучают и убирают с пути преграды, даже если эти преграды устанавливают их же подчиненные. Иногда они расчищают беспорядок, который, сами того не замечая, создали их сотрудники. И, если они не могут остановить автобус, то прыгнут вперед и примут удар на себя.

4.Они проницательны. Великолепные начальники играют в шахматы, а не в шашки. Подумайте о разнице. В шашках все фигуры одинаковы. Это плохая модель лидерства, ведь никто не хочет чувствовать себя безликим винтиком в пресловутом колесе. А вот в шахматах у каждой фигуры есть своя уникальная роль, способности и ограничения. Незабываемые начальники подобны хорошим игрокам в шахматы. Они помнят об особенностях каждого члена команды. Знают их сильные и слабые стороны, что им нравится и не нравится. И они используют эти знания, чтобы получить от каждого наилучший результат.

Незабываемые боссы не теряют спокойствия, даже если все идет под откос

5.Они – словно порт во время шторма. Незабываемые боссы не теряют спокойствия, даже если все идет под откос. Под невероятным давлением они действуют, как руководитель полетов Apollo 13 Джин Кранц. В мгновения после взрыва, когда смерть казалась неизбежной, а паника – единственным вариантом, они сохранял спокойствие. Он сказал: “Ок, давайте успокоимся. Давайте решим проблему, но не усугубим ситуацию догадками”. Как он рассказал позже, в эти важнейшие моменты, он понятия не имел, как вернуть астронавтов домой, но знал: “Нельзя передавать неуверенность членам команды”. Люди, работавшие на незабываемых начальников, всегда восхищаются их спокойствием в сложных ситуациях. Поэтому спустя 45 лет после Apollo 13 люди по-прежнему говорят о Джине Кранце и его лидерстве во время кризиса.

6.Они – люди. Незабываемые руководители – это люди, и они не боятся это показать. Они привлекательны, с ними легко себя сопоставить. Они понимают, что у людей есть эмоции, и не боятся показать собственные. Они в первую очередь относятся к подчиненным – как к люди, а уж затем – как начальники. С другой стороны, они знают, как контролируют свои эмоции, когда того требует ситуация.

7.Они скромны. Незабываемые боссы не жаждут признания. Их работа – это по-настоящему командное усилие, и их починенные чувствуют удовлетворение, когда цели достигнуты. Поскольку такие начальники не считают, будто они выше или лучше кого-то, то открыто признают ошибки, чтобы все могли извлечь из них урок. Их скромность задает тон смирения и силы, который наследуют остальные.

Подытоживая, скажу: для многих незабываемых боссов все изменилось, как только они перестали думать о том, что другие могут сделать для них, и начали думать о том, как они могут помочь другим достичь успеха.

Вдохновляйте. Обучайте. Защищайте. Убирайте препятствия. Будьте человечны. Если вы будете культивировать в себе эти качества, то станете незабываемым начальником, которого люди будут помнить на протяжении всей карьеры.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал сизданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

