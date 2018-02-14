Семь бюджетных направлений для романтических путешествий

Для приключений не нужен большой бюджет – путешествие в Одессу или даже Вену может быть доступным и незабываемым

День святого Валентина – хороший повод еще раз признаться в любви своей второй половине. Сценариев на 14 февраля множество: кто-то предпочтет takeaway под любимый сериал, кто отправится в кино или ресторан, кто-то позаботится о необычном подарке.

А можно собрать чемоданы и отправиться в путешествие. И не обязательно в Париж. В нашей стране и ближнем зарубежье есть немало романтических мест. Вот несколько вариантов для хорошего отдыха в компании любимого человека.

Софиевский парк, Умань

Более двухсот лет Софиевский парк в Умани считается символом любви. Польский граф Станислав Потоцкий построил это живописное место в честь своей любимой Софии Витт. Когда-то дикая и пустынная территория превратилась в сказочный парк: загадочные гроты, фонтаны и водопады, ротонды и озера, античные скульптуры и экзотические растения.

Софиевка вместе с Версалем входит в список самых красивых парков мира. Этот маршрут подойдет тем, кто любит наслаждаться тихой атмосферой без музыки или шумных компаний. Можно заранее записаться на экскурсию или просто прогуляться по парку с любимым человеком, разговаривая обо всем на свете.

Средневековый замок, Радомышль

Любители историй о храбрых рыцарях, дамах сердца и неприступных замках могут провести День всех влюбленных в аутентичной обстановке средневекового Радомысля. Замок-музей расположен в Радомышле, в двух часах езды от столицы. Здесь можно увидеть величественные покои, ландшафтные парки, а также остров в форме сердца.

Радомышль пропитан легендами. Одна из них гласит: если взглянуть на остров с башни замка, загадать желание и ударить в колокол – оно обязательно исполнится. У влюбленных есть возможность забронировать не номер, а настоящую келью, принять участие в мастер-классах, а главное – вместе совершить путешествие в прошлое.

Озеро Синевир, Закарпатье

Украина прекрасна тем, что в ней есть природа на любой вкус. Озеро Синевир подойдет для любителей лесов и горных ручьев, которые в зимнее время становятся еще красивее. Здесь можно посетить сразу несколько средневековых замков: Хустский, Ужгородский, Невицкий и замок графа Шенборна. Но само озеро Синевир считается главной достопримечательностью: водоем с прозрачной как слеза водой окружен вековыми деревьями.

Местность сохраняет легенду о несчастной любви двух людей – графской дочери Синь и верховинского пастуха Вира. Именно их именам озеро обязано своим названием. Приветливые местные жители с удовольствием расскажут эту историю, которая вместе с пейзажами зимних Карпат погрузит влюбленных в сказку.

Одесса

Она впитала французскую романтичность, итальянскую страстность, греческую вдумчивость. Город многоликий: он, как пазл, состоящий из множества культур. Отсюда и его игривая натура.

В Одессе есть достопримечательности и развлечения на любой вкус. Можно отправиться в Оперный театр и приобщиться к прекрасному. Кто-то предпочтет устроить романтический пикник на морском побережье. Центр города с многочисленными кафе и ресторанами накормит блюдами не только азиатской и средиземноморской, но и мексиканской, кавказской и индийской кухонь.

Есть места, где влюбленные могут просто побыть вдвоем: взойти на Тещин мост, посмотреть на порт с колоннады и помечтать, рассматривая здания в стиле барокко.

Несмотря на величие готических замков и скульптур, Прага удивительно уютная

Прага, Чехия

Перешагнем через границу нашей страны. Прага справедливо опередила Париж в первенстве за звание самого романтичного города Европы. Все больше и больше путешественников стремятся попасть в этот атмосферный город и полюбоваться его богатым культурным наследием.

Несмотря на величие готических замков и скульптур, Прага удивительно уютная: она манит своими узкими улочками и камерными кафе. В чешские столице царит атмосфера теплоты и благополучия.

Кстати, Карлов мост также известен как «мост поцелуев». Чехи советуют следующее: отведите любимого человека на мост, загадайте желание, приложите руку к изображению Яна Непомуцкого – и все исполнится. Конечно, нужно не забыть о поцелуе.

Вена, Австрия

Кто не мечтал хотя бы раз в жизни попасть на бал? У влюбленных есть такой шанс, ведь именно в середине февраля происходят знаменитые австрийские балы. Вальсировать под произведения Штрауса в роскошном наряде – незабываемый опыт.

Устав от танцев, можно отправиться на прогулку по римским руинам, посетить дворец Хофбург, Собор Святого Стефана, посмотреть на Чумной столб. Австрия точно понравится любителям вина: нельзя пропустить дегустацию в городе Баден, где вас непременно угостят венским штруделем и засахаренными фиалками.

Сигнаги, Грузия

Сигнаги также знают как город влюбленных. Решительные пары здесь могут расписаться и получить официальное подтверждение заключенного брака.

Те, кто не спешит жениться, тоже найдут для себя много интересного. Скажем, площадка с видом на Алазанскую долину и Большой Кавказский хребет никого не оставят равнодушным. Насладившись Сигнаги, можно продолжить путь: попить вина в Боржоми, поесть хачапури по-аджарски в городе Ахалцихе и, конечно, увидеть скульптуру влюбленных Али и Нино в Батуми.

Конечно, у каждого своя романтика. Но разве есть что-то лучше, чем разделить незабываемые моменты вместе с дорогим сердцу человеком. Подаренные впечатления остаются в памяти навсегда, а новая обстановка поможет найти свежие оттенки в отношениях.

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