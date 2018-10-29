Секреты японского долголетия. Икиґаи – духовная практика, которая улучшает жизнь

Японцы уделяют много внимания не только физическому здоровью, но и поиску смысла своей жизни – и это положительно влияет на её продолжительность

В мире существует более десятка стран с чрезвычайно высокой продолжительностью жизни. Но именно Япония из года в год занимает в этом списке первое место. Многие ученые связывают эту закономерность со сбалансированным рационом, высокой физической активностью, медитативными практиками жителей страны и отсутствием у них лишнего веса. Однако кроме вышеупомянутых факторов следует обратить внимание на одно чисто японское определение – икиґаи, которое безусловно поможет раскрыть тайну долголетия японской нации.

Точного перевода икиґаи с японского нет. Существует несколько версий, каждая из которых имеет право на жизнь и в тем или иным образом отражает суть этой философии и мировосприятия. Термин можно перевести как «смысл жизни», «ощущение собственного предназначения» или «счастье быть всегда занятым».

Японцы – очень трудолюбивая и активная нация. У них не существует словосочетания «уйти на пенсию», потому что в понимании многих это означает «уйти навсегда». Многие японцы продолжают быть активными даже после наступления пенсионного возраста и занимаются любимым делом пока позволяет здоровье. Они разделяют такое мнение ученых: «сталкиваться с новыми ситуациями, ежедневно изучать что-то новое, общаться и взаимодействовать с другими людьми – все это жизненно необходимые антивозрастные факторы».

Только когда ваша жизнь приобретет смысл, она может гарантировать долголетие и крепкое здоровье

Наибольшее количество людей, которые пересекли столетний рубеж зафиксировано на острове Окинава. Именно туда и отправились двое исследователей Эктор Гарсия и Франсеск Миральес изучать феномен долголетия. Их наблюдения легли в основу книги «Икиґаи. Японские секреты долгой и счастливой жизни». Отдельные ее разделы посвящены собственно философии икиґаи и главным секретам молодости, в ней авторы также сформировали и детально прописали 10 законов икиґаи, которых ежедневно придерживаются жители Окинавы. Чтобы сформулировать эти постулаты, Миральес и Гарсия долгое время непосредственно общались с долгожителями острова, узнавая секреты каждого. Один из них звучит так: «Оставайтесь активными, никогда не отходите от дел. Тот, кто отказывается делать то, что он любит и умеет, теряет смысл жизни. Вот почему даже после завершения «официальной» трудовой жизни важно и в дальнейшем чем-то заниматься, развиваться, быть полезным другим или дарить им красоту, формируя наш маленький мир».

Найти свой собственный икиґаи непросто. В первую очередь следует задуматься над тем, чем вы мечтали заниматься прежде, что дарило вам радость в детстве или несколько месяцев назад. Возможно, вы восхищались коллекционированием, или любили помогать родным в приготовлении пищи, или получали удовольствие от пения или рисования. Для того, чтобы найти занятие, которое удовлетворяло бы вас и окружающих, не нужно много денег. К тому же на любимое дело всегда найдется минутка. Надо только задуматься над этим и начать воплощать давнюю мечту в жизнь, шаг за шагом совершенствовать умения и навыки, научиться получать удовольствие от процесса и ежедневно просыпаться с целью. Тогда ваша жизнь приобретет смысл, и только таким образом она может гарантировать долголетие и крепкое здоровье.

«В свое время Эйнштейн признавался, что, если бы не физика, он был бы счастлив посвятить себя музыке. Когда он не был сосредоточен на физике и математике, ему нравилось играть на скрипке. Находясь в потоке, то работая над своими формулами, то играя на инструменте, он чувствовал себя счастливым благодаря двум своим икиґаи».

В прошлом году в Японии в 106 летнем возрасте умер старейший врач практик в мире. Говорили, что именно этот человек создал медицинскую систему, которая превратила Японию в страну долгожителей. Он поощрял людей пожилого возраста к активному образу жизни, верил в силу позитивного мышления. Несмотря на довольно успешную профессиональную карьеру и довольно напряженный график в должности главного врача токийской клиники Святого Луки, Сиґеаки Хинохара написал более семи десятков книг, в 88 лет взялся за создание сценария мюзикла, а в 90 встал за дирижерский пульт оркестра. Собственным примером он доказывал всем: движение – это жизнь, нет ничего невозможного, надо мечтать и воплощать свои мечты! Возраст не приговор, вы должны быть счастливыми в любом возрасте!

«Чтобы быть всегда активным, даже когда нет необходимости работать, следует иметь в себе икиґаи – цель, которая всю жизнь руководит человеком и побуждает его создавать красоту на пользу себе и обществу. Если вы пока еще не нашли свой икиґаи, вашей миссией будет найти его».

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