Самый простой способ контролировать стресс. Объясняет британский ученый

Стресс – отличная штука. Он делает нас быстрей, сильней, проворней, заставляет мозг быть более гибким и лучше реагировать

Именно поэтому люди с готовностью подвергают себя стрессовым ситуациям на работе или занимаются экстремальными видами спорта.

Проблема в том, что неконтролируемый стресс может также вызывать оцепенение или лишить способности мыслить – это знакомо каждому, кому приходилось выступать на публике.

Стресс существует, потому что дает нам эволюционное преимущество. Ведь в жизни древних людей, когда вокруг были хищники, пищи не хватало, а болезни были распространенными.

Понимая, что происходит с нашим телом и почему, мы можем научиться контролировать стресс и использовать его в своих интересах.

Ваше тело в состоянии стресса

Когда вы испытываете стресс, это значит, что тело переходит в аварийный режим. Нажата кнопка Turbo, двигатель тела взвыл, вы превращаетесь в сверхчеловека. То есть становитесь чрезвычайно бдительными, приобретаете способность реагировать быстро, способности памяти улучшаются, ведь она запоминает каждую деталь того, что вы видите, слышите и чувствуете. Именно это повышенное внимание к нюансам создает ощущение, будто время замерло, например, во время автокатастрофы.

Внутри тела благодаря высвобождению гипоталамусом гормона CHR запускается производство сложного каскада других гормонов. Это приводит к учащению дыхания и сердцебиения, а также к повышенному давлению. Все для того, чтобы более эффективно прокачивать по телу кровь и кислород.

Одновременно печень расщепляет больше гликогена – вещества, содержащего большое количество энергии и похожего на крахмал в растениях. Он производится организмом при соединении молекул глюкозы, а обратное его расщепление выделяет глюкозу, которую наши тела используют для получения энергии.

Кровь приливает из других частей тела, чтобы поддержать мышцы, которые показывают особую силу и выносливость. Имунная система переключает передачу, а кровь готовится к свертыванию – на случай, если вы получите повреждение. Мозг также начинает работать гораздо лучше, ведь его подпитывают глюкоза и кислород, прокачиваемые по телу.

Как насчет выгорания?

Словно мощный двигатель, в состоянии стресса мы нагреваемся, но если это продолжается слишком долго, то перегораем. В краткосрочной перспективе физиологические изменения, среди которых повышенное кровяное давление, высокий уровень глюкозы и пониженный аппетит, являются важными инструментами адаптации, которые обычно наносят организму небольшой ущерб. Но хронический стресс приводит к подавлению иммунной системы, диабету, сердечным приступам, инсультам и ряду других неприятных состоянии.

Наши тела прилагают максимальные усилия, чтобы использовать такие инструменты адаптации только тогда, когда они нужны больше всего. Так они максимизируют выгоды и минимизируют потенциальный урон. Несмотря на это, организм склонен к стрессу, учитывая его потенциальные преимущества для нашего выживания.

Хронический стресс приводит к подавлению иммунной системы

Дыхание для контроля над стрессом

Самое простое, что можно сделать для снятия стресса, – дышать. Все мы знаем, как это делать. Существование дыхательных техник как в традиционных медитациях, так и в современных методах релаксации, отображает важность глубокого дыхания. Немедленным эффектом от этого простого действия является снижения производства одного из гормонов стресса – норадреналина. Также начинает снижаться уровень другого причастного к стрессу гормона – кортизола.

Исследования ученых, проведенные в Медицинском институте Говарда Хьюза Стенфордского университета, определили, что такие изменения связаны с группой нервов в мозге, которая называется комплекс пре-Ботзингера и регулирует дыхание. Выяснилось, что изменения в выражении определенных генов в этих нервах, физически связанных с расслаблением, вниманием, волнением и паникой, могут успокоить человека. Очевидным следствием таких изменений в дыхании является изменение уровня стресса.

Современные техники медитации, воплощенные в концепции осознанности, объединяют дыхательные практики и идею “жизни в моменте”, помещая беспокойство о прошлом и о будущем в контекст. С психологической точки зрения, это помогает снизить уровень ожиданий, связанных с ненужным планированием и тревогами. С физиологической точки зрения – снижает концентрацию важных гормонов стресса.

Изучая простые стратегии борьбы со стрессом, понимая его причины, удерживая стресс на контролируемом уровне – и все это при помощи дыхательных практик, а также регулярно отдыхая, мы можем научиться использовать стресс себе на пользу и не позволить ему нами управлять.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

Републикация полной версии текста запрещена.

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