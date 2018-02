Самые сексуальные фильмы всех времен. Блог Алексея Бондарева

На следующей неделе в прокат выходит очередная часть 50 оттенков серого. Удивительно, как много людей считают фильмы этой франшизы вершиной эротического кино. И совершенно зря.

На днях я увидел в почте письмо с приглашением на пресс-показ нового фильма о том, как юная и порядочная девушка Анастейша отчаянно перевоспитывает матерого BDSM-щика, а по совместительству миллиардера, и в конце концов женит его на себе.

Моей первой реакцией было — да сколько же можно снимать эти сопли в сахаре?

Оставим в стороне вопрос о сомнительной победе «женских» ценностей над «мужскими», которую несколько топорно и в лоб пропагандируют эти фильмы.

Меня больше впечатляет, что выросло целое поколение людей, которые считают, что 50 оттенков… это образец хорошего эротического кино. Фильм часто характеризуют как «самый сексуальный» и т. д.

Между тем, как раз в этом отношении фильмы франшизы 50 оттенков… кажутся мне весьма унылыми и прямолинейными.

Самые сексуальные фильмы отличаются не столько обнаженностью тел, сколько обнаженностью чувств. И без BDSM порой тоже можно обойтись, как бы тяжело в это не было поверить :)

Вот семь фильмов, как мне кажется, являются самые сексуальными из всех, что я видел за свою жизнь.

Ущерб

Damage

1992 год

Один из последних фильмов гениального французского режиссера Луи Маля. В главных ролях молодые Джереми Айронс и Жюльет Бинош. Он играет британского министра здравоохранения, который теряет голову от страсти к юной невесте своего сына.

Интимные сцены не просто откровенны, они больше похожи на прикосновение к оголенному нерву.

Фильм в целом ставит очень масштабный философский вопрос о том, насколько слепой и всепоглощающей может быть страсть мужчины к женщине. И насколько по разному мужчины и женщины переживают глубинные эмоции.

Трагический финал картины показывает, что Маль принадлежал к тем мужчинам, которые считают, что мужчины умеют действительно любить, а женщины лишь следуют своим инстинктам.

Горькая Луна

Bitter Moon

1992 год

Один из лучших фильмов Романа Полански. Его можно трактовать как попытку детально рассмотреть, что происходит когда любовь проходит испытание временем.

Мужчина и женщина проходят несколько этапов. Сначала влюбленность. Затем любовь. Потом страсть. Потом страсть, возведенная в абсолют. Потом затухающая страсть. Потом взаимное разочарование. И даже отвращение. И потом снова любовь. Та, что уже навсегда. Потому, что прошла все мыслимые испытания на свете.

Изумительный и очень искренний фильм. В главных ролях — совершенно потрясающий Питер Койот, красавица Эманнуэль Сенье (жена Полански) и молоденький Хью Грант.

Ускользающая красота

Stealing Beauty

1996 год

Не самый известный фильм великого мастера Бернардо Бертолуччи, но мне он кажется одним из самых выдающихся. И нравится больше, чем культовое Последнее танго в Париже.

19-летняя девушка тяжело переживает самоубийство матери. Она отправляется в Италию в гости к родственниками, где престарелый художник обещал нарисовать ее портрет. Но на самом деле она хочет вновь встретиться со своей подростковой любовью — местным мальчиком.

Тягучий как хорошее вино и изумительно красивый фильм, в котором эротики и секса как такового немного, но Бертолуччи всегда умел снимать кино, похожее на айсберги. Больше всего ощущается как раз то, что скрыто.

В главной роли красивая Лив Тайлер, кроме нее в фильме еще одна совсем молоденькая актриса, которая позже стала знаменитой — Рэйчел Вайс, а также Джереми Айронс.

Автокатастрофа

Crash

1996 год

Фильм Дэвида Кроненберга, мастера экранной шизофрении и обнажения самого потайного, что есть в человеческой душе.

Автокатастрофа — экранизация романа Джеймса Балларда о группе людей, переживших аварии и одержимых соответствующей сексуальной страстью.

Фильм в чем-то даже лучше книги (я читал ее когда-то). В частности, Кроненбергу удалось невероятным образом визуализировать стремление героев использовать автокатастрофы в качестве источника первобытной сексуальной энергии, которая порождает жажду жизни.

В фильме множество очень откровенных сцен, порой далеко заходящих за рамки «приличия», но Кроненберг смог при этом избежать и вульгарности и эпатажа.

Любовник

The Lover

1992 год

Фильм француза Жан-Жака Анно, действие которого разворачивается в 1920-х в Индокитае. Это история запретной любви между французской девочкой-подростком и 40-летним богатым китайцем. Оба понимают, что их страсть приведет к чудовищным последствиям, но остановиться не могут.

Красивый фильм о страсти, которая пытается пробиться сквозь классовые и расовые предрассудки. И опять таки, это — попытка поразмышлять на тему того, насколько по разному испытываюти страсть мужчины и женщины.

Подобно Луи Малю (Ущерб) Анно приходит к выводу, что мужчины любят искренне, а женщины намного рассудительнее и холоднее.

Почтальон всегда звонит дважды

The Postman Always Rings Twice

1981

Криминальная история от классического голливудского режиссера Боба Рафелсона с Джеком Николсоном и Джессикой Ланг в главных ролях.

Николсон играет грабителя, который завязывает роман с женой владельца ресторана. Они задумывают вместе убить ее мужа.

Драматическая история с трагическим финалом заставляет размышлять о том, что настоящая страсть всегда разрушительна.

У бурных чувств неистовый конец, как говорили в одном знаменитом сериале.

Люсия и секс

Lucia y el sexo

2001 год

Фильм талантливого испанского режиссера Хулио Медема. История-метафора о молодой девушке, которая работает официанткой в Мадриде и тяжело переживает расставание с любимым человеком.

Она уезжает на небольшой средиземноморский остров, где пытается отыскать в своей памяти самые важные из своих чувств.

Медем умеет снимать чувственно и красиво, но фильм ценен не только этим. Здесь интересно подан женский (именно женский, а не «бабский» как в 50 оттенках…) взгляд на чувства и секс как таковой.