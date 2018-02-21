Самые счастливые люди – религиозны? Блог ученого

84% населения планеты относят себя к той или иной религиозной группе, и это влияет на их уровень счастья

Что делает людей счастливыми? Ответить на этот вопрос, пожалуй, трудно. О счастье говорят столетиями. Философы, мыслители и активисты вроде Аристотеля, Жан-Жака Руссо или Бертрана Рассела называли счастье и удовлетворенностью жизнью одной из главных целей, мотивирующей людей.

Однако счастье и удовлетворенность жизнью не всегда легко определить. То и другое касается благосостояния человека. При этом счастье больше относится к индивидуальным эмоциям, чувствам и настроениям. В то время как удовлетворенность жизнью больше касается того, что человек думает о собственной жизни в целом, в том числе о своих отношениях.

Данные предыдущих исследований говорят о том, что счастливый человек – молодой, здоровый, образованный, оптимистичный экстраверт с высоким доходом. Согласно тому же исследованию, самые счастливые люди, как правило, религиозны, состоят в браке, имеют высокую самооценку, трудовую этику и скромные желания. При этом пол и интеллектуальный уровень не влияют на уровень счастья.

Согласно исследованию, более 84% людей по всему миру относят себя к той или иной религиозной группе. Наше недавнее исследование было направлено на то, чтобы выявить, зависит ли уровень счастья и удовлетворенностью жизнью от религиозного опыта. Как выяснилось, личная религиозность и уровень развития страны сказываются на двух этих показателях.

Изучение счастья

В своем исследовании мы рассмотрели огромный массив данных, собранных World Value Survey, о разных религиозных группах в 100 странах мира. Эти данные охватывают период с 1984 по 2014 год.

Мы выяснили, что протестанты, буддисты и католики счастливей других групп. Евреи, индуисты, мусульмане и нерелигиозные люди занимают средние позиции. А вот православные оказались наименее счастливыми и удовлетворенными жизнью.

Наше исследование также показало, что на уровне счастья положительно сказывается ряд факторов. Среди них – принадлежность к протестантам, женскому полу, пребывание в браке и молодость (возраст от 16 до 24 лет). Кроме того, влиял доход домохозяйства, а также здоровье человека и его свобода выбора.

Важными для счастья оказались национальная гордость и доверие, а еще наличие друзей, семьи и досуга. Весомой составляющей было еженедельное посещение религиозных практик. При этом отсутствие работы и низкий уровень дохода отрицательно сказываются на счастье и удовлетворенности жизнью.

Национальная гордость и доверие оказались важными для счастья

Более тщательное исследование значимости каждого из факторов показало, что особенно важны здоровье, финансовая стабильность, свобода выбора и контроль над собственной жизнью. Впрочем, чтобы выяснить, почему одни религиозные группы счастливей других, потребуется провести дополнительную работу.

Глобальная цель

В последние годы интерес к благосостоянию значительно вырос. Даже экономисты вроде нобелевского лауреата Джозефа Стиглица соглашаются с тем, что нужно сместить акценты с измерений экономического производства на измерение счастья и удовлетворенности жизнью.

Но, чтобы сделать человеческое счастье всеобщей целью прогресса, необходимы данные о качестве жизни людей. Их, к сожалению, не хватает для населения многих стран.

А пока отдельным людям и правительствам стоит внимательней присмотреться к позитивной психологии. Согласно новым исследованиям, школы, где преподают позитивную психологию, значительно улучшили уровень счастья своих учеников в таких странах как Перу, Китай, Бутан и Австралия.

Так что, хотя понимание каждого отдельного человека счастья может включать разные аспекты, существуют базовые принципы, делающие кого-то счастливым или несчастным. И, как подсказывает наше исследование, улучшенный доступ к медицинской помощи и удовлетворение базовых финансовых потребностей могут положительно сказаться на общем благосостоянии.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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