Самые осенние блюда: что приготовить из груши, тыквы и цветной капусты. Блог шеф-повара Евгения Клопотенко

Первый месяц осени – это не только плохая погода и постоянные дожди. Ведь именно в сентябре появляется много не просто вкусных, но и очень полезных продуктов

Я расскажу вам о пяти продуктах осени, которые сделают ваши блюда незабываемыми.

Груша

Груши есть на прилавках в течение всего сезона, однако именно в конце сентября они являются лучшими, поскольку имеют очень насыщенный вкус.

Это довольно специфический продукт, который можно добавлять как в соленые, так и в сладкие блюда. А также к различным салатам, запеченной утке, курице, рыбе и десертам.

Благодаря такому нейтральному кисло-сладкому вкусу груша идеально подходит ко всему. Я лично в такую ​​холодную пору люблю делать чай с грушей. Для этого нужно просто заварить свой любимый чай, добавить груши и немного проварить. Поверьте, это сделает ваш любимый напиток еще более ароматным и вкусным.

Вообще, груша очень хорошо впитывает в себя различные ароматы. Ее можно добавить даже к борщу или бульону, и она совершенно не испортит и не сделает сладкой ваше блюдо. Она по структуре останется грушей, но будет иметь вкус вашего блюда.

Заслуживает внимания отдельный сорт груши – бэра. В ней сочетается хруст яблока и вкус обычной груши. Это действительно невероятный продукт.

Тыква

Один из самых популярных продуктов осени – это тыква. Лично у меня это не вызывает никаких противоречий. Блюда из тыквы получаются удивительно вкусными, их очень просто готовить, а еще это совсем недорого.

Тыква только недавно приобрела такую ​​популярность и для многих людей открылась по-новому. Из нее можно готовить те же блюда, что и из моркови или картофеля. К примеру, можно приготовить необычный тыквенный гратен или салат из карамелизированной тыквы и кускуса.

На самом деле из тыквы можно делать не просто кашу или запеканку, а добавлять к различным блюдам, что предаст им незабываемый вкус. Ее даже можно есть просто сырой с различными специями. А сочетание тыквы с корицей, имбирем и мускатным орехом усиливают его вкус в три раза.

Виноград

Виноград – это не всегда просто сладкий фрукт, его можно использовать в различных интерпретациях. Советую лично от себя: ешьте его сырым, запекайте или делайте из него невероятные соусы.

Из винограда получаются самые вкусные соусы

Он прекрасно подходит к жареному или запеченному мясу, особенно с добавлением черного перца. Да, звучит довольно странно, тем не менее, это очень вкусно. Это определенно придаст вашей пище “изюминку”.

Но, наверное, самыми вкусными из винограда получаются, конечно же, соусы. Я себя однажды спросил: почему есть соусы из вина, но нет из винограда? Тогда попробовал, и получилось просто великолепно. Для соуса я немного провариваю виноград, передавливаю его и добавляю различных специй. Вкус получается универсальный – кисло-сладкий и прекрасно подходит как к мясу, так и к рыбе.

Цветная капуста

Цветная капуста – это очень недооцененный продукт. Ведь ее можно не просто жарить. На самом деле она может украсить любое ваше блюдо. Особенно советую попробовать крем-суп из цветной капусты под названием Дюбори. Интересно, что во Франции делают даже салат из цветной капусты и огурцов и поливают его лимонным соком. Вы даже не представляете, насколько это вкусно.

Кстати, цветную капусту можно есть даже сырой. Она может быть очень вкусной, если сделать к ней правильный соус.

Грибы

Если шампиньоны можно ежедневно найти на магазинных полках, то лесные грибы следует искать именно в первой половине осени. Отмечу, что для того, чтобы радовать себя этим продуктом зимой, их можно заморозить. Такой способ лучше хранит их вкус, чем сушка.

Грибы очень вкусные и придадут замечательный вкус вашим блюдам. Особенно белые грибы, которые являются очень ароматными. А обычные грибы имеют впечатляющую структуру. Их можно использовать как заменитель мяса или приложение к нему. Они идеально подойдут к жаркому с тыквой или сельдереем.

Также грибы можно добавлять в супы, гречку и даже к десертам. Или попробуйте утром добавить жареные грибы к вашей овсянке – это придаст блюду уникальный вкус. Их вообще можно добавить к любому блюду и этим сделать его вкус просто незабываемым.

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