Самолет мечты. Как выглядит единственный в мире частный Boeing 787. Блог Александра Чебана

В настоящий момент в мире есть лишь один Boeing 787BBJ, который доступен для чартерных перевозок

Оператором является китайская чартерная компания DeerJet, которая получила этот самолет в 2016-м. Кроме Дримлайнера во флоте DeerJet также находятся Gulfstream 550 и 650, а также Boeing 737BBJ. Но DreamJet, конечно же, является флагманом флота.

Самолет удивляет шикарным и очень стильным интерьером. К бизнес-джетам я отношусь без фанатизма, но большой широкофюзеляжный самолет – это совсем другое дело.

Базируется DreamJet преимущественно в Гонконге или Дубае. Второй 787 BBJ планируется к поставке для DeerJet в 2018-м.

Характеристики DreamJet:

- базовый самолет – Boeing 787-8 Dreamliner;

- интерьер салона разработан французским дизайнером – Jacques Plerrejean;

- площадь салона – 220 кв м;

- общая вместимость: 40 пассажиров (+экипаж);

- в самолете три зоны – лонж и гостиная в центральной части салона, спальня и душевая в носовой части салона, и гостевой салон с креслами бизнес-класса в компоновке 2-2-2 в хвостовой части;

- продолжительность/дальность беспосадочного полета: до 17 часов / до 15,789 км;

- ориентировочная стоимость заказа: $70 тыс. в час.

Текст публикуется с разрешения автора

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