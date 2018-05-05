Самая крутая женщина на современном телевидении. Блог Алексея Бондарева

Почему Венди Роадс из сериала Миллиарды – образец идеальной современной женщины. И вообще – самая крутая женщина на экранах сегодня.

Мы живем в эпоху феминизма. И это должным образом отражено в современном кино и сериалах. Порой кажется, что скоро вообще исчезнут фильмы, где главная роль отведена мужчинам.

На днях одна знакомая рассказала, что по моей рекомендации посмотрела сериал Миллиарды и была совершенно очарована персонажем Венди Роадс (актриса Мэгги Сиф), женщины-психолога и коуча, которая действует наравне с мужчинами в жестоком мире больших денег.

В свое время я рекомендовал этой знакомой смотреть Миллиарды именно по этой причине. Женщинам не может не нравиться Венди. Она должна им нравиться. И не только потому что она неимоверно крута. А потому что у нее есть все качества, которые необходимы женщине, чтобы быть релевантной современному миру. И при этом оставаться женщиной.

Есть ведь такая проблема – женщины, слишком активно отходящие от домостроевского образа “жены и матери”, зачастую теряют женственность, а потом удивляются, что мужчины на них даже не смотрят.

Венди – образец того, как оставаться женщиной и при этом быть равной мужчинам и даже превосходить их.

И вот почему.

(Для тех, кто не смотрел Миллиарды, но собирается, ниже могут содержаться сюжетные спойлеры, не очень откровенные, но все же…).

Она умеет говорить "нет"

Очень полезное качество для женщины. Это я вам как мужчина говорю :)

Венди Роадс работает коучем в компании миллиардера Бобби Аксельрода. И когда ее муж – прокурор Чак Роадс – объявляет войну Аксельроду, он просит жену отказаться от карьеры, чтобы не мешать его действиям.

Венди говорит “нет”.

Позже она отказывается от предложенных Бобби $15 млн за запись разговора Чака, которая могла бы спасти его компанию от судебного преследования. Она не готова “утопить” своего мужа, ведь он – отец ее детей.

Она умеет выстраивать отношения с другими женщинами

С мужской точки зрения женщины совершенно не умеют строить отношения между собой. Они завистливы, склонны к интригам и предательствам. Мужчины не умеют ненавидеть друг друга и в половину так, как это делают женщины.

Венди красиво помогает женщине-брокеру, которой ничего не светит в компании Аксельрода, уйти в другую фирму. Она проявляет женскую солидарность и при этом не вредит фирме, в которой работает.

Венди также очень тактично избегает конфликтов с агрессивной стервой – женой Бобби Аксельрода, которая страшно ревнует из-за того доверия, которое Бобби испытывает к Венди.

Венди ни разу не опускается до типичных женских штучек. Она всячески избегает конфронтаций с женой Бобби. И фактически возвышается над конфликтом.

Она умеет сопереживать

Нет, Венди не холодная стерва, которая идет по трупам.

Эмпатия – одно из важнейших женских качеств, которое делает женщин лучше мужчин :)

И Венди часто демонстрирует его.

Достаточно вспомнить историю с брокером, который умирал от рака. Бобби Аксельрод способствовал его преждевременной смерти, чтобы подставить подножку ФБР в расследовании.

Узнав об этом, Венди ополчается на Бобби. Потому что он поступил жестоко.

Она умеет постоять за себя

Венди хлопает дверью в компании Аксельрода после того, как тот обвиняет ее в предательстве. Но перед этим она выбивает из него огромные отступные.

А когда она узнает, что ее муж предал ее, подсмотрев приватные записи в ее личном компьютере, она не распускает сопли и не устраивает истерик (так сделало бы большинство женщин). Вместо этого она просто выгоняет Чака из дома.

Она умеет быть на равных с мужчинами

Венди уверена в себе и подавляет мужчин вокруг нее. Но она делает это не так, как героиня Шэрон Стоун в Основном инстинкте. Ей для этого не нужно ходить без нижнего белья и намекать на брутальный секс.

Венди умна и видит мужчин насквозь. Она может несколькими словами вскрыть мужской череп, как ножом консервную банку. Она умеет быть резкой и жесткой, умеет быть мягкой и очаровательной. Но в ней есть стальной стержень, который невозможно не ощутить, общаясь с ней.

Она ведет себя так, словно она на равных с мужчинами, у которых власть. И они относятся к ней, как к равной.

Она сексуальна

Ну и как же без самого главного :)

Венди – сексуальная доминатрикс. Она буквально доминирует над мужем в их интимной жизни.

И при этом она достаточно женственна, чтобы вызывать искреннюю мужскую симпатию в других сферах своей жизни. В период охлаждения отношений с мужем Венди изменяет ему с другим мужчиной. Эта история заканчивается трагически.

И вот что самое главное. Вышеупомянутые характер и сила Венди не мешают ей быть женщиной с чувствами. И глядя на ее переживания в ее любовной истории, не сочувствовать ей может только телеграфный столб.

Читайте также: