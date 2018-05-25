Рынок искусства. Что покупают коллекционеры в Украине и в мире

Согласно отчету агентства Artprice, в 2017 году мировой арт-рынок наконец-то стал расти

После двух лет падений (-10% в 2015 году и -23% в 2016 году) рост продаж на 20% выглядит впечатляюще.

Реабилитация случилась сразу на нескольких “фронтах” – европейском, американском и азиатском. Если первая половина прошлого года показывала вялый рост, то вторая демонстрировала активное оживление продаж. В частности, Китай – плюс 20%, США – плюс 53%, Великобритания – дополнительные 26%, Франция и Германия – плюс 48% и 18% соответственно.

Мировые аукционные дома не могли нарадоваться спросу на разное искусство – от голландских классических пейзажей до современного абстрактного искусства и продавали искусство на сотни миллионов долларов.

Тенденция роста спроса на качественные произведения популярных течений искусства продолжается и в текущем 2018 году. Поэтому мировые эксперты предсказывают начало эпохи возрождения успешных продаж искусства уже в ближайшие пару лет.

Украинские реалии

В Украине спрос на искусство в прошлом году тоже подрос – примерно на 10-15%. Правда, здесь существует мода на определенные направления. В частности, сегодня особой популярностью среди коллекционеров пользуются работы художников-шестидесятников. А именно – картины Аллы Горской, Игоря Григорьева, Виктора Зарецкого, Ивана Марчука, Бориса Плаксия, Григория Гавриленко, Эрнеста Коткова, Валентина Хруща, Михаила Шемякина и других авторов.

Стоимость графических работ этих художников по-прежнему остается на доступном для коллекционеров уровне – в среднем от $500 до $2 тыс. Если же говорить о форматных работах маслом здесь уже надо будет выложить от $3 тыс. до $20 тыс., в зависимости от автора и уникальности произведения.

Рынок искусства шестидесятников все еще значительно недооценен

Впрочем, уже к концу 2018 года цены на работы шестидесятников могут подскочить вместе с остальным рынком – на 15-20%. Рост данного направления и его популярность вполне понятны – при высочайшей художественной ценности работ рынок искусства шестидесятников все еще значительно недооценен. При этом уникальные редкие работы сегодня становится все труднее находить, а шедевры мэтров андеграунда сразу же выкупаются ценителями. В последнее время такие работы активно вырастают в цене в ходе торгов на аукционах, что способствует общему росту рынка в этом сегменте.

Сегодня не менее популярны среди украинцев и современные классики, а также молодые авторы. Публике интересны как уже давно известные персоналии и их работы, так и новички с необычными художественными идеями. Среди современников безусловным спросом пользуются творения Анатолия Криволапа, Александра Сухолита, Матвея Вайсберга, Александра Клименко, Артема Волокитина, Юрия Коваля, Никиты Кравцова и многих других авторов.

Направления Underground и Contemporary всегда вызывают повышенный ажиотаж. При этом коллекционеры часто фокусируются на работах, которые являются долгосрочной инвестицией.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь