Романтика против науки. К чему приводит хайп вокруг брака среди женщин

Что нужно для того, чтобы подорвать интерес женщин к науке и математике?

Недавно в США началась неделя незамужних и одиноких американцев, или коротко – Неделя одиночек. Это неделя для признания одиноких людей и того вклада, что они делают. Это чествование одинокой жизни, а не походов на свидания или каких-либо других попыток избежать ее.

Я уже писала о многих причинах, по которым нужна Национальная неделя одиночек. Обычно это радостное время. В этом году Бюро переписи населения США меня очень разочаровало. С 2006 года Бюро отмечало неделю выпуском с интересной и полезной статистикой под названием «Принять к сведению» (например, количество одиноких людей; тех, кто живут сами; людей, которые никогда не были женаты; тех, кто в сожительстве; у которых есть дети, и т. д.). Я отслеживаю цифры и вижу, как со временем развиваются тенденции.

Однако в этом году 110 млн не состоящих в браке американцев получили от Бюро переписи лиш статью в один параграф «Статистика историй». Хуже того, доклад был стереотипно проиллюстрирован изображением мужчины и женщины на свидании. (Она блондинка, оба белые). Точная противоположность тому, чем является Неделя одиночек.

Является ли образ пары слишком тривиальным, чтобы быть чем-то весомым? В принципе, нет. Только вот нечто мимолетное, вроде романтического образа или подслушанного разговора о свидании, портит репутацию научным интересам и устремлениям женщин – студентов колледжа. Об этом говорят исследования, опубликованные в 2011 году.

Действительно ли Матримания имеет значение? Посмотрите, во что она превратила молодых девушек и их интерес к науке

Мне нравится рассказывать о матримании – хайпе вокруг бракосочетания пар, а также обо всех вещах, связанных с романтикой и браком. Матримания повсюду – в романтических образах, появляющихся даже в несоответствующих и неподходящих контекстах, болтовне о романтических отношениях. Это – белый шум повседневной жизни, а также истории, преобладающие в романах и журналах, фильмах и телевидении. Но действительно ли это все имеет значение? (кроме того, что точно наводит скуку и ужасно раздражает).

Матримания повсюду – это белый шум повседневной жизни

Лора Парк и ее коллеги из Государственного университета Нью-Йорка в Буффало в серии исследований обнаружили, что матримания правда имеет влияние, но только на женщин. Примеры, которые они исследовали, были на самом деле довольно обыденными, но они все равно влияли на отношения и интересы женщин. Полученные результаты дают ответ на вопрос о том, почему все больше женщин не занимаются карьерой в науке, технике, инженерии или математике (STEM) – их стремление к романтике и напоминания о ней, которые сыплются отовсюду, – подрывают интерес к науке и математике.

Влияние обычного просмотра романтических фотографий

Вот некоторые особенности. В первом исследовании, студентам колледжа, парням и девушкам, показывают серию фото (им не говорят реальную причину просмотра). Фото либо стереотипно-романтические – закаты на пляже, романтические рестораны, свечи – или изображения, связанные с умственным развитием: например, книги, библиотеки или очки. Позже их спрашивают, насколько они заинтересованы в математике и науке (в том числе в информатике, химии, физике, технике, технике и т. д.), а также о том, насколько вероятно, что они продолжат карьеру в одной из этих областей. Они также ранжируют свои предпочтения по различным академическим дисциплинам.

Результаты были очевидными. Женщины, видевшие романтические фото, проявили меньше интереса к сферам STEM и заявили, что они с меньшей вероятностью погрузятся в академические дисциплины в области науки/математики, чем женщины, которые видели фото книг, библиотек или очков. Разные фото не влияли на ответы мужчин.

Помните: все, что нужно для того, чтобы подорвать интерес женщин к науке и математике – посмотреть на несколько банальных матриниальных фото!

Влияние подслушанной беседы о свидании

Во втором исследовании, матримания, казалось, подверглась изучению случайно. В ожидании начала занятий, парни и девушки из колледжа случайно подслушивали человека, который проводил эксперимент, и его помощника, о том, какое отличное свидание у них было прошлым вечером. В похожих условиях, другой разговор вели об успешной сдаче экзамена, к которому обоим говорящим удалось хорошо подготовиться, или о встрече, которая прошла удачно с его/ее однополым бывшим.

Можете ли вы предсказать результаты?

Да, они были такими же, как раньше. Женщины, подслушавшие разговор о свидании, менее заинтересованы в науке или математике, чем женщины, которые слышали разговор об экзамене или поездке. Ответ мужчин не зависел от услышанного.

В этих исследованиях влияние матримании – абсолютно предсказуемо и тривиально. Подслушанные разговоры были очень короткими: экспериментатор буквально обрывал разговор: «Я расскажу вам об этом позже. У меня начинаются пары». Тем не менее, едва уловив разговор на тему матримании, девушки были готовы отказаться от любого интереса к науке или математике.

Напишите вашему парню сегодня, забудьте о своих занятиях по математике завтра

В последнем исследовании участвовали только женщины. Причем те, кто уже заявил, что они заинтересованы в получении степени или карьеры в математике или естественных науках (они уже учились в математическом классе). Теоретически, их вряд ли можно так легко отговорить от стремления к STEM.

Во время исследования ежедневно перечитывали дневник девушек: в течение 21 дня женщины вели дневники, в которых записывали, - списывались или созванивались ли они с кем-то, с кем состоят в романтических отношениях, виделись ли они с этим человеком, посещали ли они занятия по математике, выполняли ли они свою домашнюю работу. Их также каждый день спрашивали, чего они больше хотят: нравиться партнеру или же получить академическую степень. Был даже вопрос о чувстве романтической привлекательности – я буду называть это «я чувствую себя симпатичной».

Женщины, заявившие, что стараются быть желанными в определенный день, также говорили, что общались или виделись со своим избранником, и уделяли меньше внимания занятиям по математике и выполнению домашней работы. Более того, эффект сохранялся и на следующий день. Таким образом, женщины, которые попались на крючок матринизма, меньше занимаются обучением STEM в день, когда у них запланировано свидание, и на следующий день. Зато в такие дни они чувствуют себя привлекательнее!

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Беллы ДеПауло. Републикация полной версии текста запрещена

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