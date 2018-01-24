Революционный год для отечественного шоу-бизнеса. Блог Максима Плахтия

Организаторы концертов вновь могут выстраивать долгосрочные планы, а украинцы – выбирать из большого ассортимента разноплановых событий

Кажется, 2018-й год имеет все шансы войти в историю отечественного шоу-бизнеса как время, открывшее Украину для мировых звезд. Такого количества «громких концертов» одновременно не анонсировалось в нашей стране никогда. Imagine Dragons, Gorillaz, Franz Ferdinand, The Chemical Brothers, Massive Attack – вот лишь первые артисты, концерты которых были заявлены в Киеве в конце 2017-го и начале 2018-го.

А первое, чем нас уже порадовал 2018-й год, – фантастический спрос. Ажиотаж, который сопровождает приезд топовых зарубежных музыкантов, – основной показатель того, что украинский концертный рынок выздоравливает.

Долгое время мы говорили о кризисе, сейчас пришло время оживать. Несмотря на известные политические проблемы, на мировом рынке развлечений Украину воспринимают как страну с достаточно развитым шоу-бизнесом. Это означает, что украинские промоутеры (то есть организаторы концертов) снова могут выстраивать долгосрочные планы и работать на перспективу.

Активный посетитель концертов в Украине — кто он?

За последнее время в Украине четко оформились две основные категории активной публики.

Первая — люди в возрасте от 20 до 26 лет. Это уже работающая молодежь, которая еще не обременена семейными тратами. Это самая активная аудитория, за которой охотятся все организаторы.

Вторая категория — люди в возрасте 45-55 лет, у которых уже взрослые дети и для которых пришла пора «второй молодости». Они частые посетители концертов для более взрослой аудитории: Depeche Mode, Scorpions, Deep Purple, вечера джаза, классики и так далее.

А вот 30-летние, наоборот, в основном, реже всего посещают массовые мероприятия из-за большого количества окружающих их затрат: ремонт, крупные покупки, семья.

Долгое время мы говорили о кризисе, сейчас пришло время оживать

Мода на качественный контент

Украина всегда была страной, которая активно экспортирует свои таланты, а сама потребляет внешний продукт. И если до событий 2014-го года мы потребляли в основном российский развлекательный контент, сейчас происходит его замещение на мировой. Украинской музыки в информационном поле в определенный момент стало так много, что сейчас мы наблюдаем обратный эффект — перенасыщение рынка отечественным продуктом. Теперь собрать на своем концерте аншлаг уже под силу только тем украинским исполнителям, которые:

а) предлагают действительно качественный контент в своей категории;

б) не злоупотребляют количеством выступлений;

в) постоянно работают над новым материалом.

Наша статистика показывает: зритель предпочтет несколько раз за год посетить более дорогостоящие выступления раскрученных артистов, в чьих шоу уверен, чем несколько раз в месяц сходить на более доступные, но менее популярные мероприятия.

Видя такую тенденцию, организаторы начинают охотнее везти в Украину мировых топ-артистов, билеты на шоу которых стоят недешево. Да, организация такого события — это всегда риск. Но если ты выбрал действительно актуального исполнителя, все правильно просчитал и организовал, то сможешь хорошо заработать.

Другими словами, мы постепенно уходим от безумных неоправданных рисков, когда в последний момент концерт мог отмениться по ряду различных причин, к рискам оправданным и сбалансированным.

Обучение рынка

Еще один плюс от того, что в стране все чаще проходят концерты стадионного масштаба, – это повышение квалификации участников рынка. Также в индустрию вовлекается все больше новых людей и компаний, она развивается. Причем часто молодые специалисты куда более осведомлены в том, как работает мировой шоу-бизнес. Они часто бывают на больших концертах и фестивалях в Европе, стараются максимально перенимать опыт и стандарты работы.

К тому же, многие небольшие в прошлом компании все чаще привлекаются на аутсорсе к работе на большие проекты, и, получая новый опыт, сами переходят на более высокий уровень. По сути, происходит естественный процесс формирования обновленного рынка.

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