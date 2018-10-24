Ревность к прошлому. Что делать, когда в отношениях появился третий

Давайте попробуем разобраться

"Добрый день. Можно вопрос? У мужчины остались чувства к человеку из предыдущих отношений (разрыв произошел не по его инициативе). Как мне, его жене, с этим справиться? Каждый раз будто сердце заново разбивается. Я обросла комплексами. Интимная близость стала чем-то иным – просто обязанностью, чтобы не сказать хуже. Моментами казалось, что он ненавидит меня за то, что я не она. Об этих чувствах мужа я узнала после женитьбы, то есть до этого не знала и на такое развитие событий не согласилась бы».

Что ж, давайте попробуем разобраться, что происходит с автором письма, и как ей в этих обстоятельствах целесообразно поступить.

Наверное, лишним будет говорить о том, что отношения далеко не всегда складываются просто и легко, особенно, когда есть третий – реальный или воображаемый, потому что по большому счету это уже не имеет значения. Главное, что время от времени возникает навязчивые ощущения «я не на первом месте», «есть кто-то важнее меня», «возможно, я недостаточно хороша для него», «я только заменитель той другой», «возможно, он просто использует меня, чтобы что-то доказать или себе, или той другой» и т.п.

В отношениях мы надеемся получить подтверждение собственной ценности и значимости

Эти и подобные мысли могут чуть ли не с ума сводить, заставляя чувствовать собственную ненужность и второстепенность, гнев и отчаяние, а также сомнения в правильности сделанного выбора – действительно ли тот человек рядом со мной? Не ошиблась ли я в своем решении? Может, бросить это все и пусть решает свои проблемы, но подальше от меня? Почему он втянул меня во все это, я не игрушка?

Однако, это лишь одна сторона медали, но есть еще и другая: «Он все же со мной, а не с той другой, и какие бы у него ни были чувства и эмоции, фантазии и желания по отношению к ней, отношения-то он строит со мной, и женился он на мне!». Собственно, это и расшатывает больше всего – отсутствие четкой определенности: кем я есть на самом деле для своего мужа, в каких он «отношениях» – в этих реальных, или где-то в своих фантазиях с другой. Плюс ко всему появляется собственная неуверенность в своей привлекательности, ценности, важности.

Не зная до конца ситуации, сложно сказать, что в действительности руководит человеком. Возможно, он переживает из-за того, что его бросили, потому что это существенный удар по самооценке, особенно, если были сильные чувства. Вероятно, теперь отношениями с новой женой он пытается компенсировать неудачу и «подлечить» пошатнувшиеся самоуважение и самооценку. А возможно наоборот, решил, что предыдущие отношения таки завершены и стремится строить новые отношения со своей женой, однако, время от времени воспоминания, как фантомные боли, дают знать о себе.

И дело где-то немного в другом. Если мы в отношениях, у нас есть ожидания друг к другу. Именно так – ожидания!

Мы часто ожидаем от других необходимых нам поступков или качеств. Например, видеть и ценить только нас, разделять какие-то наши предпочтения и убеждения, одним словом – быть нашей нераздельной «половинкой».

И мы нечасто спрашиваем себя: «Почему мне это так важно?» Почему мне важно, чтобы мой муж никогда не вспоминал другую?

Если откровенно ответить себе на этот и другие вопросы, то станет понятно, что мы таким образом надеемся получить подтверждение собственной ценности и значимости.

Мы стараемся обеспечить себе безопасность, чувство любви и собственной ценности в отношениях, на самом деле используя друг друга.

Это делают в паре обе стороны, как женщина, так и мужчина. Признаться в этом – это обнажить свою уязвимость, свои глубочайшие потребности, обнажить свою душу.

Поэтому так страшно говорить об этом, углубляться в переживания друг друга, но это и единственное, что работает: общение, откровенное общение без обвинений, претензий и требований. Попытки донести, что происходит со мной, как я чувствую себя в этих отношениях, что я хочу от них, как я вижу наше будущее. И одновременно услышать, понять позицию партнера.

Возможно, не удастся с первого раза, потому что это всегда не просто. Возможно, даже возникнет кризис в отношениях, непонимание и конфликты, но путь к «выздоровлению» – именно через общение.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь