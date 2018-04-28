Рецепты самых вкусных шашлыков. Блог Татьяны Годард

Майские праздники открывают сезон шашлыков

Хорошая новость – шашлык можно всем, даже тем, кто придерживается диеты и пытается избавиться от лишних килограммов. Следуя простым правилам, вы приготовите не только вкуснейший, но и самый полезный шашлык.

Для начала определимся с выбором продуктов. Если вы мясоед и ваша цель – похудеть, то наилучшим вариантом будут курица или индейка без кожи. Также подойдет нежирная телятина и говядина (вырезка). Можно использовать также постную баранину и свинину (ошеек, окорок или ребра).

Любителям рыбы вообще раздолье – жарьте на костре любую, в том числе и жирные сорта вроде лосося и скумбрии. Пока она будет готовиться на гриле, лишний жир стечет. Ну, а для вегетарианцев – ароматные овощи на гриле с дымком.

Многие думают, что самый вкусный шашлык получается благодаря правильному маринаду. На самом же деле, охлажденное молодое свежее мясо мариновать необязательно: немного соли, специй и готово! Мясо маринуют не для вкуса, а чтобы сделать старое или жесткое более мягким и нежным.

Если вы решили все же подготовить мясо для шашлыка, рецептов очень много. Плюс традиционного уксуса в том, что это хороший консервант. Если вы добавите его в маринад, то повысите шансы избежать пищевых отравлений. Пока вы доберетесь до места пикника, разожжете костер, выпьете “аперитив”, мясо может пострадать от жары, особенно если изначально оно было не очень свежим. В этом случае уксусный маринад вас выручит. Роль консерванта прекрасно выполняет и лимонный фреш.

Если мясо жестковато, отлично размягчат его соки из граната, киви или ананаса. Они также придадут шашлыку особый изысканный вкус. Чудесно смягчает мясо и газированная минеральная вода. Можно нарезать мясо кусками и оставить на полчаса в горчице – получается нежнейший шашлык! А вот традиционные сметану, кефир и другие молочные продукты в качестве “размягчителей” применять не стоит: они не позволят усвоиться железу, которым богато мясо. Кроме того, молочные продукты, как и майонез, могут привести к пищевому отравлению.

Винные маринады хороши, но вино, особенно красное сухое, сделает мясо жестким. Наилучший винный выбор – шампанское: оно придаст шашлыку нежность и яркий насыщенный вкус.

А вообще, чем проще, тем лучше. Шикарный маринад для свежего мяса – обычный репчатый лук. Его нужно мелко нарезать из расчета 1-1,5 кг лука на 1 кг мяса и оставить на пару часов. Шашлык просто тает во рту. Солить и перчить стоит непосредственно перед жаркой. Если нужно быстро замариновать мясо, есть универсальный способ. В полиэтиленовый пакет складываете мясо, нарезанный лук, кинзу, соль, перец, немного уксуса или лимонного фреша, плотно завязываете и, пока доедете до места пикника, шашлык отлично промаринуется.

На самом деле, вкусных рецептов маринадов много, все зависит от ваших предпочтений. Проверенная классика: лимонный сок, лук, красный и черный перец, кориандр, куркума, карри. Или такой: томатный сок, лук, чеснок, хмели-сунели, паприка, прованские травы, соль. Для гурманов: гранатовый сок, корень имбиря, томаты или томатный сок, гвоздика, черный перец, зелень петрушки и свежий базилик, соль. Кстати, свежий имбирь не только придаст мясу пикантность. Это также прекрасный антисептик и поистине целебный для здоровья продукт. Куриное мясо приобретает чудесный вкус в маринаде из меда, горчицы в зернах, оливкового масла, лимона и соли.

Если вы пьете алкоголь, то лучше выбрать красное или белое сухое вино

Рыбу мариновать не обязательно, но если хочется, то либо в цитрусовом фреше (например, лимонно-грейпфрутовом), либо в шампанском. Вместо соли, кстати, можно использовать перемолотую на кофемолке, либо истолченную сухую ламинарию (морские водоросли). А можно вообще не использовать соль: просто полить готовый шашлык лимонным фрешем.

На костре можно поджарить все, что угодно. Например, очень вкусно получаются гренки из черного цельнозернового хлеба. Достаточно подержать хлеб немного над пламенем, чтобы он нагрелся и чуточку подсох. А потом смазать его оливковым маслом с чесноком и рубленой зеленью.

Интересное сочетание – овощи на гриле с немного расплавленным на огне сыром. Для этой цели лучше всего подойдут бри и камамбер. Этот же подогретый сыр отличное дополнение к любым свежим овощам и зелени. А заправку можно сделать из оливкового масла, горчицы и меда. Получится изысканное ресторанное блюдо.

Лучший гарнир к мясу и рыбе – свежие овощи или овощи гриль и зелень. Так белок лучше и проще усвоится и в желудке не будет тяжести. А пока свежих овощей мало, можно сделать вкуснейшую домашнюю овощную икру. Перец, помидоры, баклажаны и лук запечь на решетке или шампурах, еще горячими очистить от шкурки, нарезать кубиками и перемешать в миске с чесноком, большим количеством зелени, солью, перцем и оливковым маслом.

Картофель, даже печеный, есть сейчас не стоит: никаких полезных веществ в нем уже нет. Кроме того, в старом картофеле высокое содержание соланина, что может вызвать отравление, головные боли, тошноту, расстройство пищеварения. К тому же картофель плохо сочетается с мясом и рыбой.

Свежие овощи и зелень стоит предварительно вымочить минут 15-20 под проточной водой, чтобы “вымылись” нитраты. У зелени лучше не использовать стебли, у капусты — кочерыжку, у огурцов, помидоров, редьки обязательно срезайте место прикрепления стебля.

Прекрасный освежающий салат из редьки и разных видов зелени: укропа, петрушки, зеленого лука, кинзы, черемши. Заправить можно оливковым или любым растительным маслом, натуральным йогуртом, соль, перец по вкусу.

Во всех магазинных соусах много сахара, крахмала, консервантов, красителей и прочей химии. Поэтому лучше соус делать дома. Отличный вариант к мясу: натуральный йогурт без добавок, немного горчицы, чеснок, зелень, перец, соль. Или мед, горчица, оливковое масло, лимонный фреш. Можно сделать и домашний майонез: желтки, горчица, лимонный фреш, оливковое масло.

Подгоревший шашлык, или обугленные кусочки мяса содержат опасные для здоровья канцерогены, поэтому если мясо или рыба подгорели, лучше срезать обуглившиеся места. Чтобы шашлык не пригорал, используйте решетки с антипригарным покрытием, пищевую фольгу и термопакеты или смазывайте гриль маслом. Стоит также максимально увеличить расстояние между пищей и углями. Разумеется, шампура или решетки должны быть чистыми, чтобы не остались канцерогены от прошлой жарки. Обезопасить себя от канцерогенов можно и если проложить гриль алюминиевой фольгой, проделав в ней отверстия. Так вы избежите вспышек огня, сохранив жар. Ну, и конечно шашлык нужно часто переворачивать: это препятствует подгоранию и образованию канцерогенов.

Если вы пьете алкоголь, то лучше выбрать красное или белое сухое вино, или совсем немного крепких напитков. Крепкий алкоголь не только высококалорийный: калории из него будут использованы организмом в первую очередь, как самые быстродоступные, тогда как калории из еды, даже полезной, перейдут в жир. И пейте перед едой больше воды, избегая сладких газированных напитков и фруктовых соков.

Прекрасных вам праздников, пусть они будут солнечными, радостными и вкусными!

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