Реквием по олдскулу. Рецензия на триллер Хищник

Шейн Блэк, один из актеров оригинального Хищника 1987 г., снял прямое продолжение второй части. И оказался чертовски прав с выбранным форматом подачи

История учит нас тому, что она нас ничему не учит. Голливудские релизы последних лет, которые брали за основу олдскул 80-90-х годов, собирали хронический урожай негативной прессы. Киноманы, что с молоком матери впитывали нуар первого «Робокопа», терялись в лабиринтах сюжета «Бегущего по лезвию бритвы», лазили по вентиляции с «Крепким Орешком» и пытались «Вспомнить все» вместе с Железным Арни, любое прикосновение к такой киноклассике воспринимали, как надругательство над памятью. В то же время миллениалы, взращенные на комиксах Marvel, с трудом представляли, чем могут восхищать истории, выдуманные за двадцать лет до их рождения.

Шейна Блэка (солдата-очкарика Хокинса из «Хищника» Джона МакТирнана, 1987 г.) история, похоже, кое-чему научила. Новый «Хищник» (The Predator) бодро идет в ногу со временем, смело отвечая на его вызовы. Вместо команды крутых, как вареные яйца, спецназовцев отпор инопланетным гостям дает команда смельчаков, которые по состоянию психического здоровья, были отчислены из армии и зачислены в дурдом. Компанию им составляют типичная «ученая модель» и мальчик-гений-аутист. А еще толпы статистов, которых пришельцы крошат пачками.

На выходе получаем бодрый не перегруженный интеллектуальными ходами боевичок для пятничного вечера, в котором тонко троллится оригинальная лента, демонстрируя, сколь нелепым выглядит пафос фильма 1987 года с высоты 2018-й осени. Франшизу инопланетянина с дредами дважды скрещивали со вселенной Чужого и даже пытались сотворить из нее притчу с претензией на подтекст (за последнее в ответе «Хищники» Роберта Родригеса с Эдрианом Броуди). Шейн Блэк напрочь отбрасывает всякие предпосылки для философских позывов, трансформируя серьезную бредовость, в чан с которой, окунули обе части «Чужого против Хищника», в чернейший юмор, что грамотно размазан по всему полуторачасовому хронометражу.

«Хищник», как и оригинальный «Терминатор», закончился во второй части. Все последующие картины просто паразитируют на заслуженном имени. Но если за реанимацию «сериала» о Железном Дровосеке взялся сам патриарх Джеймс Кэмерон, то картина Блэка – это ода эволюции и реквием по олдскулу. Непосредственный участник первой ленты через гибель знакомого всем Хищника в открытую предлагает закрыть старую главу и начать писать свою историю – с другими главными персонажами, новыми прокачанными антагонистами и жирным намеком на сиквелизацию.

Пусть старый добрый Датч и его команда из первого фильма будут жить в нас ламповыми воспоминаниями об ушедшей юности. Нынешнему поколению – своих героев. Какими бы странными они нам ни казались.

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