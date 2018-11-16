Ребенок не виноват. Шесть причин, почему отец не общается с ребенком после развода. Блог психолога Натальи Гаевской

Несправедливая, но реальная проблема нашего времени: не все родители после развода поддерживают контакт с собственными детьми

"Почему после развода отец перестал общаться с сыном? Мне очень больно от этого, ведь ребенок ни в чем не виноват, ему всего 7 лет, он многого не понимает. Это наши с мужем дела, почему сын должен страдать? Наши отношения не сложились, возможно, я была какая-то не такая, делала ошибки, но при чем же здесь ребенок? Разве так трудно найти минутку времени, чтобы просто пообщаться с малым, спросить как дела в школе, не обижают ли? Это же твоя кровинушка я же не говорю помогать нам, между прочим бывший муж избегает этого, если не напомню, что нуджы деньги малому на одежду или еще что-то, сам никогда не проявит инициативу, делает вид, что нас не существует, сама как-то стараюсь справляться, хотя временами очень трудно. Почему так?".

Еще одно коротенькое сообщение (публикую с разрешения автора), за которым стоит целая жизненная драма. К сожалению, это далеко не единичной истории, когда после развода или разрыва отношений с матерью ребенка отец будто "забывает", что у него есть сын или дочь и полностью прерывает общение как с женщиной, так и с ребенком.

Без преувеличения, для ребенка отец – одна из самых ключевых фигур в жизни и судьбе. Несмотря на то, что часто отец меньше чем мать, проводит время с детьми, однако он имеет огромное влияние на психологическое и нравственное развитие сына или дочери. В воспитании его никем и ничем нельзя заменить.

Каковы же причины того, что отец избегает общения с ребенком? Я насчитала шесть.

Нельзя врать сыну или дочери, что папа скоро придет или позвонит

1. Наверное, самое главное, это осознание того, что любовь отца и любовь мамы – это две совершенно разные вещи. Мама любит своего ребенка просто за то, что он есть, какой бы ни была его внешность, характер, успешность в школе и тому подобное. Речь идет именно о безусловной любви, которую не надо завоевывать и доказывать. Однако, для отца несколько иная картина. Ему важно, чтобы сын или дочь были такими, какими папа хочет их видеть, или другими словами, чтобы ребенок соответствовала его ожиданиям и требованиям (например, был успешным, красивым, имел общие с отцом интересы и т.д.). Если же этого не происходит по различным причинам или если ребенок еще слишком мал, чтобы завоевать любовь отца, то человек часто перестает видеть смысл в продолжении общения после разрыва отношений с матерью, потому что ребенок не вызывает никаких отцовских чувств и гордости.

Кроме того, где-то очень глубоко в мужчине может сидеть страх или подозрение, что ребенок был зачат не от него, ведь только мать может быть полностью уверена, что это ее ребенок. Чем сложнее, запутаннее были отношения в паре, тем сильнее может быть этот страх.

2. В избегании общения с собственным ребенком часто проявляется нежелание мужа контактировать со своей бывшей женой, у которой, вполне возможно, уже есть новый мужчина, новые отношения. Это целый микс чувств: и обида, и уязвленное мужское самолюбие, и гнев, а часто и потребность мести.

3. Часто отец может переносить свою ненависть, пренебрежение, разочарование с бывшей жены на ребенка. Особенно четко такая причина прослеживается в ситуации, когда сын или дочь сильно похожи на маму или родственников с маминой стороны, как внешне, так и характером.

4. Мужчина может начать новые отношения, планировать новую семью, которые занимают все его внимание и усилия, и на детей от предыдущего брака просто не остается ни времени, ни сил, ни финансов. Кроме того, новая жена может быть против общения отца с ребенком от бывшей жены.

5. Наверное, этот перечень не будет полным без учета современных реалий. Понимание семьи, ролей мужа и жены, отца и матери во многом изменилось даже по сравнению с прошлым веком. У современных мужчин во многом изменились приоритеты и социальные ориентиры. На сегодняшний день их общественный рейтинг больше не определяется количеством наследников или мощью семейного клана. Гораздо больший вес сейчас имеет материальное благосостояние и связанный с ним статус. Поэтому по этой причине дети перестали быть важными для представителей сильного пола, поскольку они не видят смысла в том, чтобы вкладываться в то, что не является потенциально успешным для них.

6. И последнее, эпоха индивидуализма характерна для западного общества, основы которой активно перебирает украинское общество, диктует свои правила, ставя достижения и собственное благополучие на первое место. На первый взгляд, в этом нет ничего плохого, однако это мировоззрение имеет и теневую сторону, утверждая, что каждый должен быть сам за себя, что ни на кого в жизни нельзя положиться, отношения не являются важными, разве что для достижения собственных целей. Вполне естественно, что с такой установкой дети, как долгосрочные проекты, требующие умения строить длительные доверительные отношения, поиска надежного партнера, приложения усилий для разрешения конфликтов и недоразумений, не рассматриваются мужчинами, как то, чему стоит уделять внимание, время и деньги. Кроме того, традиционно вся забота о детях даже в полных семьях полностью переложена на плечи женщин.

Что же делать женщине, когда после завершения отношений мужчина избегает общения с ребенком, или отказывается это делать?

Сложно сказать однозначно, потому что каждая ситуация индивидуальна и причины, по которым разошлась пара, также различны. Одно дело, когда отец пил и поднимал руку на мать и детей, и совсем другое, когда произошло недоразумение и супруги не смогли найти общего языка. Однако, какой бы ни была причина развода, матери, несмотря на все чувства, которые она переживает в отношении бывшего мужа, стоит принять как ориентир:

1. Никогда не обесценивать отца, не умалять его достоинства в присутствии ребенка, каковы бы ни были между вами отношения! Отец для ребенка такая же важная фигура, как и мама. Не "выливайте" ребенка свою боль и разочарование, не ищите виновных, "перетаскивая" его на свою сторону, тем самым по сути неосознанно заставляя отказаться, отречься от отца. Это не для детей! Лучше найдите кого-то, кто сможет вас выслушать и утешить.

2. Нельзя врать сыну или дочери, что папа скоро придет или позвонит, не говоря, когда именно это произойдет. Неопределенность очень вредна для психики ребенка.

3. Ребенок, который понимает, что папа не хочет с ним больше общаться, очень страдает – он ​​часто чувствует себя обманутым и брошенным. Часто это проявляется в агрессивном, замкнутом, подавленном или наоборот откровенно демонстративном поведении. Именно поэтому мать должна максимально проявить свою любовь, внимание, понимание, сочувствие, ни в коем случае не быть жесткой и безразличной по отношению к своему сыну или дочери, чтобы ребенок осознал 2 даже с одним родителем можно быть под защитой, найти понимание и быть счастливым.

Текст публикуется с разрешения автора

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