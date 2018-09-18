Развивайся или умри. Жестокая правда о том, как стать успешным

Большинство людей не хотят слышать, о том, насколько трудным будет их путь к успеху. Не хотят даже знать свои шансы

Но я не собираюсь вас обманывать. Вы не ребенок, и я не буду относиться к вам, как к малышу. Если вы читаете этот текст, то, вероятно, хотите быть успешным. Если это так, вам нужно понимать, с чем вы столкнетесь.

В Америке менее 1/3 алкоголиков становятся трезвенниками (и остаются ими).

60% ресторанов закрываются в первый год существования. К трем годам закрывается 80%.

Около 50% браков заканчиваются разводом.

Среднестатистические шансы женщины с ожирением весить нормально –

1 из 124 (для мужчин – 1 из 210).

Вот жестокая правда, которую не скажут вам:

Шансы играют против вас. Вам крышка, если будете продолжать делать то же самое, что делаете.

Игра, в которую вы играете, несправедлива: другим везет больше вас.

Если вы не учились в правильном колледже, вам крышка.

Если вы недостаточно красивы, вам крышка.

Если вы не знаете правильных людей, вам крышка.

Если вы не очаровательный экстраверт, который знает, как общаться с нужными людьми, вам крышка.

Если вы не живете в правильном городе, вам крышка.

Если у вас нет правильных целей и желаний, вам крышка.

Немногим удается избежать этой проигрышной игры. Они проведут всю свою жизнь, сражаясь в битве, которую проиграют: видя, что другие выиграют то, что должно было быть по праву их.

Это несправедливо. Это сильно разочаровывает. Это обескураживает.

К сожалению, это не изменится.

Но у меня есть и хорошие новости для вас. Даже отличные новости. Лучшие новости, которые вы слышали за весь день.

Вам не обязательно заканчивать так. Вы можете победить систему и бросить эту страшную игру, составив собственные правила и выиграть во всех областях вашей жизни даже больше, чем когда-либо прежде.

У вас есть конкретный способ не оказаться лузером, как большинство. Если вы последуете рекомендациям ниже, то сможете прекратить проигрышную игру с несправедливыми правилами и, наконец, начать последовательно выигрывать.

Критикуя других, мы тратим энергию, которую можем использовать, чтобы расти

Реакция на незаслуженное преимущество, которая сделает вас непобедимым: «Плохие события – топливо. И вы не просто хотите топлива – вы в нем нуждаетесь. Вы не сможете сдвинуться с мест без него» – Райан Холидей.

Большинство неправильно реагируют на тех, у кого есть незаслуженное преимущество: скулят, жалуются и обвиняют других в том, что они перестают вкладываться в работу. Этот ответ – гарантия того, что у вас в дальнейшем будут посредственные и низкие результаты. Именно поэтому большинство людей остаются посредственными.

Есть лучший способ, благодаря которому вы станете непобедимым и улучшите свои результаты.

Один из примеров, которые я недавно испытал лично, является Медиум. Поговорив с многочисленными писателями платформы, я получил одинаковый отклик: качество авторов занижено. Ранее довольно простая меритократия, уже не так проста. Справедливое отношение не гарантируется никому.

Вы можете думать, что я злой. Разочарованный. Разгневанный и обиженный. Честно говоря, иногда это правда я. Как и многие другие. Иногда я просто хочу выйти и попасть куда-то, где все еще есть справедливые правила.

Но это чувство длится недолго. Мне нравится вызов. Новые шансы заставляют меня стать лучшим: самым убедительным человеком, каким я только могу быть. В противном случае, мне хана. Я закончу так же, как и все остальные.

У большинства людей – неправильная реакция на такие события: возмущенно ставят ярлыки и жалуются. Многие люди, которые наконец понимают, что игра несправедлива, прекращают делать то, чем занимались, разбивают свой лагерь и сердито критикуют несправедливый мир. Вместо того чтобы сфокусироваться на своем прогрессе, они обвиняют других.

В некоторых случаях такая реакция справедлива. Но в основном, она не является полезной или продуктивной. Если вы начинаете последовательно вешать на себя ярлык беспомощной жертвы – ею вы и станете. Американский писатель Тони Роббинс удачно сказал по этому поводу: «Мы все действуем в соответствии с тем, кем мы себя считаем»

Если вы начнете верить, что вы можете стать успешным писателем, дизайнером, актером, певцом, - так и будет. Мы привлекаем то, что видим сами.

Когда же ваши шансы работают против вас, у вас – два варианта: развивайся, или умри. Элита развивается и становится более квалифицированной, более адаптируемой, более гибкой. Среднестатистический Джо жалуется и сдаётся. Ответ на несправедливое преимущество, которое сделает вас непреодолимым, прост: используйте его, чтобы стать лучше.

Популярный автор Дэвид Кадэйви однажды сказал так: «Критикуя других людей, мы тратим энергию, которую можем использовать, чтобы расти».

Не попадайте в ловушку, в которую попадают все остальные. Не жалуйтесь – используйте препятствие в качестве топлива. Любимая мозоль – мощный инструмент, если ее правильно использовать.

Рецепт успеха не менялся тысячи лет

«Успех не является чем-то волшебным или таинственным. Успех – естественное следствие последовательного применения основных принципов», – Джим Рон.

Один из моих любимых писателей Джим Рон однажды написал: «Нет новых основ. Истина – не нова, она – стара. Вы должны с подозрением относиться к парню, который говорит: «Приезжай сюда, я хочу показать тебе только что сделанный антиквариат!» Нет, антиквариат нельзя «только что сделать».

Нет такой вещи, как «только что сделанный антиквариат». Единственный способ, которым идея может стать доказанной истиной, – это постоянное использование в течение длительного времени. Вот что такое успех: он проработал тысячи лет.

Успех – это не тайна. На самом деле, все очень просто. Если вы будете следовать проверенным принципам успеха, вы добьетесь его. Вот как это работает.

Это одна из важнейших основ успеха: быть последовательным.

Систематичность превосходит талант, удачу, добрые намерения и даже качество. Человек, который способен каждый день вкладывать в работу, скоро достигнет мастерства, большого влияния и успеха.

Проблема в том, что большинство людей непоследовательны. К примеру, я. Я писал в течение 4,5 лет и никогда ничего не добивался, потому что был ужасно непоследователен. Я писал как сумасшедший в течение нескольких недель, выставляя искренние блоги, написанные от души. Но, увидев малое количество просмотров, забрасывал это дело. И бросал писать. Хотя очень хотел добиться больших успехов.

Затем я решил стать последовательным: что бы я ни опубликовал. Так я и сделал: за 30 дней я написал 30 текстов. В первый день у меня не было просмотров. Через неделю у меня появилось несколько просмотров. Две недели – несколько десятков просмотров. К концу месяца я получал сотни просмотров за день. Это был самый большой прогресс, которого я когда-либо достигал за пять лет авторства.

Будьте последовательным. Эффективность доказана работой.

Еще одно важное правило успеха: будьте студентом игры.

Разница между профессионалами и мечтателями заключается в том, что профессионалы на самом деле становятся учениками своего ремесла.

Если вы не станете учеником своего ремесла, вы никогда не будете преуспеете. Если вы хотите быть очень успешны, сосредоточьтесь на учебе и своем росте – не отвлекайтесь на развлечения.

На ум приходит цитата автора бестселлеров Хэла Элрода:

«Повторение может быть скучным или утомительным – вот почему так мало людей когда-либо становятся профессионалами в чем-то».

Большинство людей никогда не решит инвестировать время, чтобы по-настоящему освоить свое дело. Вы можете работать над своим проектом в течение многих лет – и не получать ничего лучше. Плохой бухгалтер все еще может быть плохим бухгалтером через 10 лет. Бегун, возможно, все еще никогда не побьет свой 5-мильный рекорд после долгих лет тренировок.

Если вы хотите быть «великим», во что бы то ни стало, вам нужно стать серьезным и преданным учеником. Вам нужно практиковать, учиться и развивать навыки, которых у вас не было раньше. Как сказал однажды создатель «Дилберта» Скотт Адамс: «Каждое умение, которое вы приобретаете, удваивает ваши шансы на успех». Чем больше вы учитесь, тем лучше ваши шансы.

Последнюю важную основу вы не можете проигнорировать:

Будьте скромными и просите о помощи

В своей автобиографии Арнольд Шварценеггер описал свои первые дни актера в Америке. Представьте себе чрезвычайно мускулистого, глубоко укоренившегося иммигранта с трудным иностранным акцентом, отправляющегося в Голливуд на прослушивания роли. Над ним издевались и смеялись. Никто его не нанял.

Шварценеггер сказал, что у него никогда бы не было успеха, которого он добился, если бы он не попросил помощи. Он встречался со всеми, с кем только мог – продюсерами, актерами, режиссерами, писателями, тренерами, менеджерами – и просил совета. Как он может стать лучше? Что он может делать иначе? Над чем ему нужно поработать?

Он применил это мышление и к другим начинаниям, где он тоже добился успеха мирового уровня – политика, власть, недвижимость, инвестиции, даже работа на параолимпийских играх.

В своей старой притче «Самый богатый человек в Вавилоне» Джордж Клейсон писал: «Таков процесс накопления богатства; сначала – в небольших суммах, затем – в больших, поскольку человек учится и становится более способным».

Успех приходит после импульса, после того как вы преодолеете текущее препятствие. Лучший способ сделать это – постоянно и смиренно просить о помощи тех, кто уже его преодолел. Надменные люди тоже добиваются успеха. Но скромные люди достигают истинного, долгосрочного успеха, который можно повторить.

«Любой человек, который будет соблюдать законы жизни так же тщательно, как успешный бизнесмен соблюдает законы бизнеса, достигнет этого внутреннего равновесия и триумфа, который является счастливой жизнью», – Франк Крейн, американский автор

В заключение

«Вы были бы столь же успешны, если бы следовали всем правилам и никогда не рисковали? Нет, вы были бы такими же, как и все остальные: боялись провала и хотели нравиться всем», – Тим Гровер.

Шансы того, что у вас не получится – огромны. Честно говоря, большинство людей так никогда и не превзойдут их. А если и сделают это – потребуются годы, чтобы выполнить то, что можно было достичь за небольшую долю времени.

Правда в том, что шансы против вас несправедливы. Они отдадут предпочтения другим: хорошим, смешны, умным, богатым, более симпатичным людям, чем вы. И вам крышка... если вы не измените игру.

Реакция большинства людей на незаслуженные преимущества – жаловаться. Они перестают работать над своей целью, останавливаясь на пути, чтобы подготовиться к войне. Их прогресс замедляется, пока не остановиться полностью.

Если вы хотите стать неудержимым и преодолеть несправедливые шансы, вам нужно изменить игру. Прекратите сражаться в битве против тех, у кого больше силы, чем у вас – ведь вы проиграете.

Положитесь на основы успеха. Они работали тысячи лет, и будут работать долго после вас, да и после меня. Систематичность, обучение, скромность и сфокусированность помогут вам достичь своих целей, независимо от того, что стоит на пути.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Энтони Мура. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь