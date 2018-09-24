Работа на износ. Как сделать выбор между семьей и карьерой. Объясняет Михаил Лабковский

“Ты же мальчик, ты должен”, “Тебе об учебе надо думать, а не о девочках”, “Ну, и сколько ты зарабатываешь?” Знакомо?

Все эти установки плотно нанизываются на “шампур” психики, постепенно превращая мужчину или в волка-одиночку, зацикленного на деньгах, или в невротика, который разрывается между работой и семьей, при этом ни здесь, ни там не счастлив.

Все деньги мира

Что ты носишь, на чем ездишь, где живешь, по какому телефону разговариваешь — на дворе 2018-й, а критерии, по которым в обществе оценивают мужчин, за последние 20-30 лет вообще не изменились.

Причем не только у нас, с нашим голодным детством и постперестроечной потребительской эйфорией. В Штатах, например, за последние 20 лет уровень самоубийств среди мужчин в возрасте 40-64 лет вырос почти на 40%. Потеря работы, финансовая несостоятельность, невозможность платить по счетам заставляют американцев сводить счеты с жизнью. Страшно? Страшно.

Это, конечно, радикальный пример. Куда больше тех, кто ради успеха “просто” вкалывает круглые сутки, упуская все самое важное: реализацию собственных планов и сбычу давних мечт, первые шаги своего ребенка, его первое слово, первую школьную линейку.

Эволюцию домочадцев такой товарищ отслеживает исключительно по фоткам на холодильнике и через несколько лет с удивлением обнаруживает, что живет в квартире с какими-то совершенно посторонними людьми, фактически, соседями.

Или другой сценарий: мужчина сознательно откладывает все, что может отвлечь его от достижения финансовых целей и карабканья по карьерной лестнице. Пашет и пашет, удивляется, как друзья умудряются находить время для себя и свои увлечения.

Те, кто сделал из хобби бизнес, преуспевают, тогда как он, при всех своих переработках, как был мелким управленцем, так и остался. Никак не может понять, почему, как в том анекдоте, он “все пьет и пьет, а ему все хуже и хуже”, а потом очухивается, когда жизнь прошла, а он, считай, “и не жил”.

Есть такое слово — “надо”

Почему так происходит? В какой момент что-то идет не так и мужчины выбирают один из этих ущербных сценариев? Ведь есть же — я сам видел! — те, у кого и жена, и дети, и работа, и время на отдых, и хобби, и они счастливы, совсем как главы семейств из рекламы чистящих средств и бульонных кубиков.

Выбирайте себя, свои интересы

Я глубоко убежден, что основная проблема здесь — как раз в привитых нам установках, во всех этих “надо” и “должен”, которые не оставляют мужчине пространства для маневра. Ну, и для счастья, конечно.

И вот эта мысль: “Всегда приходится что-то выбирать, идти на компромисс, чем-то поступаться” — по-моему, полный бред. Это означает, что вы в чем-то ущемлены, что вы жертва.

Хватит выбирать между: работой для заработка и призванием, личной жизнью и карьерой. Выбирайте себя, свои интересы. Профессию, которая нравится, даже если поначалу она не приносит много денег (деньги, скорее всего, придут, а вот отвращение от нелюбимой работы будет только расти). Людей, с которыми хорошо и комфортно: и коллег, и спутниц, и партнеров по бизнесу.

А чтобы научиться выбирать себя, надо начать прислушиваться к себе, своим желаниям. Услышать свой голос получится не сразу, особенно если до этого вы руководствовались командами и директивами в духе “надо”, “давно пора”, “сейчас главное…”, “зато стабильный доход”. Но получится обязательно — если, конечно, вы действительно хотите изменить свою жизнь и сделать это приоритетом номер один.

А что касается работы на износ, без отпусков и перекуров. Помните: больше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала.

Текст публикуется с разрешения автора

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