Путешествие по Колумбии: десять лучших мест и развлечений

Все стереотипы о криминальной Колумбии развеиваются, как только сюда попадаешь

Колумбия. У человека, который никогда не был здесь, эта страна вызывает много ассоциаций, причем все они негативные.

Сразу же всплывают картинки из сериала Нарко, где балом правят вездесущие наркокартели, а улицы полны подозрительных типов, предлагающих наркотики на каждом шагу.

Лично для меня единственный негативный момент, связанный с Колумбией – это виза. Два года назад у нас уже была попытка приехать сюда, но на этапе подаче документов мы отказались от этой идеи. В этот же раз были более настойчивыми – в итоге, консульство в Кито, 130 долларов, огромная стопка документов, неделя потерянного времени. И вот мы уже счастливые обладатели визы Колумбии.

В остальном, Колумбии есть чем вас удивить. Мы провели месяц в этой стране. И я решила выделить 10 мест, вещей и блюд, которые настоятельно рекомендую.

И в конце расписала бюджет, сколько же все это стоит.

Ну что, начнем?

Что посмотреть и чем заняться в Колумбии?

Сфотографировать самые оригинальные граффити на улицах Боготы.

Боготу очень часто обходят стороной и рассматривают только как вынужденный транзит. Но мне здесь однозначно нравится. Знаете, есть города со своим лицом и характером. И Богота – один из них. Районы здесь настолько разные, будто попадаешь в другие вселенные. Мы жили в очень классном райончике Чапинеро, прямо возле Zona G (G – конечно же, гурман)

На каждом углу рестораны, кофейни, галереи.

Круассаны и завтрак в Masa – просто первое, что вы должны сделать по прилету.

Если хотите шикануть, жить лучше в одном из лучших дизайнерских отелей Колумбии – BOG

В один из дней мы отправились в исторический центр – La Candelaria, 20 минут и пара долларов на такси. Говорят, для жизни он не очень подходит, но погулять днем – в самый раз.

Итак, чем себя развлечь в Боготе?

Мы начали день как настоящие жители Боготы – с горячего шоколада, сыра, свежего хлеба. Сыр обязательно макать в шоколад, кстати.

Потом побежали на поиски самых крутых граффити – в Боготе ребята проводят такие граффити-туры для всех желающих, нужно просто записаться у них на сайте.

Зашли в музей Фернандо Ботеро. Мне кажется, это самый известный колумбийский художник. Кстати, очень достойный музей. Рекомендую. Потом попали на выставку французского фотографа Анри Картье-Брессона. В общем, окультурились по полной программе.

На обед у нас был самый известный колумбийский суп – ахиако. Картофельный суп с курицей, кукурузой, авокадо и еще миллионом других ингредиентов. Попробовали его в месте, которому более сотне лет – в La Puenta Falsa, готовят ахиако с 1816 года.

А потом еще долго-долго гуляли по старинным улочкам и гоняли голубей на центральной площади Боливар.

Еще в планах подняться на фуникулере на Монсеррат и посмотреть на город с высоты.

Встретить рассвет в долине восковых пальм в Саленто. Valley de Cocora.

Крошечный городок Саленто в сердце кофейного региона Колумбии. Цвета здесь просто зашкаливают. Возле каждого домика хочется остановиться, сфотографировать и остаться пожить.

Что делать в Саленто кроме фотографирования каждого цветного домика?

Конечно же, однозначно стоит съездить в долину восковых пальм. Всего пара километров на смешном джипе – и вы в другом мире.

Если хотите задумчиво бродить между пальмами в гордом одиночестве, стартовать надо рано, хотя бы в семь утра. Потому что потом вы будете просто продираться сквозь толпы колумбийцев, особенно если попадете на выходные или праздничные дни.

Освоить новую профессию – сборщик кофе на кофейной плантации.

Поход на одну из «кофейных финок» (своеобразных дач, где выращивают кофе) в окрестностях Саленто – просто must do.

Что мы только не делали – собирали кофейные ягоды, пробовали их на вкус, пытались уловить разницу между сортами (например, чем отличаются желтые от красных ягод), поучаствовали во всех процессах – от очистки зерен до обжарки. Конечно же, в конце попробовали чашку ароматного кофе. Всем кофеманам highly recommended.

Мы ходили в El Ocasa Salento и остались очень довольны.

К слову, Колумбия – третья в мире по производству кофе. Здесь выращивают арабику, на высотах от 1600 до 2000 м. А еще – кофейные ягоды (не зерна, а именно мякоть) здесь сладкие!

Попробовать форель в сливочном соусе.

Ох, сколько же ее тут. Готовят форель в Саленто очень необычно – сегодня ела в сливочном соусе с креветками и шампиньонами. А вчера – в сырно-чесночном соусе.

И оба раза было потрясающе вкусно.

“Залечь на дно” в Медельине.

Желательно в районе Эль Побладо.

Что? Приехать в самый опасный город мира и just relax? Именно так.

А еще смотреть сериал Нарко и в который раз убедиться, как же все изменилось в Колумбии за последние десять лет.

Мы прилетели в Медельин, планируя задержаться на две ночи. Но все поменяли и купили новые билеты, чтобы остаться подольше.

Если вы уже посмотрели сериал Нарко, то знаете, что именно здесь все и происходило – родина Пабло Эскобара, зарождение одного из самых известных наркокартелей, жестокие кровопролития и военные столкновения. Удивительно, но сейчас практически ничего не напоминает об этом.

Город вечной весны. Наш район El Poblado – вообще какой-то рай для экспатов. Стильные отели, кофейни, бутики местных дизайнеров, весь район утопает в зелени, в центре района – чуть ли не горная река протекает. Сегодня пили кофе и было ощущение, что на Бали телепортировались.

Кстати, запишите:

Есть пиццу обязательно в Zorba

Завтракать – в Alma Cafe

Погулять по Коммуне 13 в Медельине.

Меделин – единственный город Колумбии, где есть метро. И канатная дорога, как вид общественного транспорта.

Все это появилось в городе не так давно и стало, своего рода, символом возрождения и трансформации Медельина. Канатная дорога, например, соединила с центром самые отдаленные районы-трущобы, дав возможность их жителям за 20 минут добираться до основного города, а не тратить на дорогу по три часа.

К одному из самых неблагополучных ранее районов, Коммуне 13, построили систему бесплатных эскалаторов, избавив людей от необходимости взбираться по 300-400 ступеней ежедневно.

Именно Коммуна 13 была не так давно центром наркоторговли и черной дырой, где исчезало все и всё, местом, которое обходишь десятой дорогой.

Конечно же, мы не могли не заглянуть в Коммуну 13 и не прокатиться на известных эскалаторах.

Сейчас район преобразился. Дома украшают граффити, вокруг – любопытные туристы с фотоаппаратами, дети спускаются по эскалаторам в школу, можно запросто сгонять в «большой мир» за продуктами.

Люди, кстати, очень приветливые, все улыбаются, показывают дорогу, если ты вдруг на минуту остановился в нерешительности.

Посмотреть на город с высоты кабинок канатной дороги мы тоже успели. И погулять по площади, на которой расположились скульптуры Ботеро, и заглянуть в его музей. Ботеро, кстати, родился в Медельине. И подарил городу значительную часть своих картин и скульптур.

В общем, город очень многогранный. Колумбия удивляет.

Преодолеть 659 ступеней и залезть на вершину El Piñol de Guatape.

Ну что, мы полезли воон к тому красному домику на вершине скалы.

Что это такое? Очень известный камень в окрестностях Медельина – El Piñol de Guatape.

659 ступеней зигзагом ведут к смотровой площадке, с которой открывается вид на озёра и островки на много километров вокруг. Потрясающее зрелище.

Кстати, подъем кажется эпичным, но на самом деле ничего сложного – за 20 минут можно взбежать наверх.

А зато наверху вы будете вознаграждены вот таким видом на окружающие озера. Очень нам напомнил он Аргентину и озерный край Барилочче.

Потеряться в цветных переулках Картахены.

Картахена – портовый город на побережье Карибского моря. Основали его испанцы, когда прибыли сюда в поисках «золотых» городов в джунглях, за мечтой под названием Эльдорадо.

А назвали в честь испанской Картахены, добавив Cartagena de Indians.

Пиратам (карибского моря) город тоже не давал покоя, поэтому и появились огромные фортификационные стены вокруг него (которые, впрочем, не особо помогали в защите – и раз пять Картахену точно разграбили). Несколько столетий город играл роль одного из главных портов Нового света, кстати.

В Картахену стоит приехать на пару дней – гулять по цветным улицам, сфотографировать каждый дом, каждую дверь, заглянуть во все дворики.

Пожить в старинном колониальном отеле в Картахене.

Для «отельных маньяков» в Картахене рай. Сколько же здесь маленьких бутиковых отелей на 8-10 комнат в старинных особняках 17 века. Все как я люблю.

Еще раз убедилась, что все эти звездные сети отелей меня больше не впечатляют. Отель должен удивлять и вдохновлять. Чтобы хотелось разглядывать детали, вдохновиться идеями дизайна. А главный показатель крутого отеля – из него не хочется выходить.

Для «отельных маньяков» в Картахене рай

Мы не могли остановиться и выбрать один отель, поэтому на пару дней у нас целых два колониальных чуда.

Casa Lola реально похож на музей, столько здесь картин и всяких дизайнерских мелочей.

В итоге, все как я и описывала выше – полдня я фотографировала детали, обошла каждый угол, посидела на всех диванах. А вторую половину дня мы провели в бассейне на крыше. И только ближе к вечеру вышли прогуляться по Картахене.

Сбежать на пустынные пляжи в окрестностях Тайроны.

На пару дней из Картахены (6 часов езды) можно приехать на пустынные пляжи в окрестностях Тайроны.

Безлюдный, прекрасный Costeño beach, всего парочка отелей, километры пляжей и пальмы. Этот пляж – всего в паре километров от национального парка Тайрона.

В Тайрону можно приехать на день, а можно остаться ночевать. Отелей там, правда, нет. Есть деревянные домики – ecohabs, по 350$ в сутки, забронированы на несколько месяцев вперёд. И гамаки с палатками – для простых людей. Не помню стоимость, но очень бюджетно.

Мы специально поселились в нескольких километрах от входа в Тайрону, чтобы не ночевать в самом парке, а сходить в однодневный трек.

В итоге, прошли 14 км по джунглям, вроде бы и не сложно, но очень, просто нереально жарко. Пляжи красивые, джунгли очень напомнили Амазонию. Карибское море и джунгли – очень необычное сочетание.

Есть всего несколько пляжей, приспособленных для купания, на всех остальных – очень сильные течения и купаться запрещено. И народу на этих нескольких пляжах – просто жуть.

В общем, не могу сказать, что мы прониклись местом, если честно. Наши безлюдные пляжи в паре километров от самого парка, Costeño beach, понравились мне куда больше.

Бюджет на месяц в Колумбии.

Писать бюджеты путешествий – дело неблагодарное, ведь очень большую часть расходов занимают отели и транспорт. А здесь все очень индивидуально. Вы можете ездить на автобусах или летать на самолетах, жить в гестах за двадцатку или в Four seasons за 400$ в сутки. Поэтому, когда я вижу любые денежные расклады по стране, просто цифры могут мало что сказать. Первый вопрос, который возникает в голове: «какие отели? и есть ли перелеты».

А потом уже формируется суждение «дорого-дешево».

В общем, рассказываю, как это было у нас.

Один месяц в Колумбии в цифрах:

Транспорт:

У нас было 9 самолетов.

Только однажды Ипиалес-Богота мы заплатили за билет чуть больше 100$.

Средняя стоимость перелетов с включенным багажом – 60-80$ на одного человека.

Автобусы 10-30$, ездили только раз на 6-часовом автобусе в Санта-Марту.

Такси в среднем 5$ по городу, 10$ в аэропорт.

Байк на Провиденсии 20$ в день (для сравнения – на Бали 50 $ в месяц)

Отели: в среднем 60$ в сутки

В Боготе, Медельине за эти деньги у вас нормальный отель 3-4*.

В Боготе вообще очень хорошее соотношение цена-качество. За 60$ Sheraton по скидке. А за 100-150$ можно позволить себе самые модные отели вроде BOG, W Hotel, Sofitel. Наша квартира в Медельине обошлась в 60$, а отель Diez Medellín 5* – 50$.

В Картахене за 50$ очень средние комнатки без претензий – больше похожи на гесты в Азии за двадцатку.

За 120-150$ уже хорошие бутиковые отели, как наши Casa Lola и Casa Coliseo.

Если хотите что-то реально крутое, то это 300$. Все самые классные отели Картахены как раз в этой ценовой Категории. Casa san Augustin, Sofitel Legend самые-самые

На островах Провиденсия и Сан-Андрес – печаль. За 50-60 $ – страшненький гестхауз с холодной водой.

За 150$ – отели средней руки без претензий.

За 200-300$ бутиковые отели, которых аж по одному на каждом острове. Deep Blue и Casa Harb лучшие.

Еда: средний чек на двоих 20-30$

Завтрак в классной кофейне для девочек с традиционными яйцами Бенедикт и кофе почти всегда 10$. В хорошем ресторане блюдо в среднем 7-10$

Fancy рестораны звездных шефов – около 20$ за блюдо.

С едой все относительно – вы можете есть в местных забегаловках сильно дешевле или в fancy ресторанах заказывать по три блюда, вино и десерт, что будет сильно дороже.

Я думаю, что наш бюджет по Колумбии – средний вариант – не для бэкпекеров, но и не лакшери.

Текст публикуется с разрешения автора

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