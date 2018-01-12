Путешествие по Колумбии: десять лучших мест и развлечений

Все стереотипы о криминальной Колумбии развеиваются, как только сюда попадаешь
Колумбия. У человека, который никогда не был здесь, эта страна вызывает много ассоциаций, причем все они негативные.
Сразу же всплывают картинки из сериала Нарко, где балом правят вездесущие наркокартели, а улицы полны подозрительных типов, предлагающих наркотики на каждом шагу.
Лично для меня единственный негативный момент, связанный с Колумбией – это виза. Два года назад у нас уже была попытка приехать сюда, но на этапе подаче документов мы отказались от этой идеи. В этот же раз были более настойчивыми – в итоге, консульство в Кито, 130 долларов, огромная стопка документов, неделя потерянного времени. И вот мы уже счастливые обладатели визы Колумбии.
В остальном, Колумбии есть чем вас удивить. Мы провели месяц в этой стране. И я решила выделить 10 мест, вещей и блюд, которые настоятельно рекомендую.
И в конце расписала бюджет, сколько же все это стоит.
Ну что, начнем?
Что посмотреть и чем заняться в Колумбии?
Сфотографировать самые оригинальные граффити на улицах Боготы.
Боготу очень часто обходят стороной и рассматривают только как вынужденный транзит. Но мне здесь однозначно нравится. Знаете, есть города со своим лицом и характером. И Богота – один из них. Районы здесь настолько разные, будто попадаешь в другие вселенные. Мы жили в очень классном райончике Чапинеро, прямо возле Zona G (G – конечно же, гурман)
На каждом углу рестораны, кофейни, галереи.
- Круассаны и завтрак в Masa – просто первое, что вы должны сделать по прилету.
- Если хотите шикануть, жить лучше в одном из лучших дизайнерских отелей Колумбии – BOG
В один из дней мы отправились в исторический центр – La Candelaria, 20 минут и пара долларов на такси. Говорят, для жизни он не очень подходит, но погулять днем – в самый раз.
Итак, чем себя развлечь в Боготе?
- Мы начали день как настоящие жители Боготы – с горячего шоколада, сыра, свежего хлеба. Сыр обязательно макать в шоколад, кстати.
- Потом побежали на поиски самых крутых граффити – в Боготе ребята проводят такие граффити-туры для всех желающих, нужно просто записаться у них на сайте.
- Зашли в музей Фернандо Ботеро. Мне кажется, это самый известный колумбийский художник. Кстати, очень достойный музей. Рекомендую. Потом попали на выставку французского фотографа Анри Картье-Брессона. В общем, окультурились по полной программе.
- На обед у нас был самый известный колумбийский суп – ахиако. Картофельный суп с курицей, кукурузой, авокадо и еще миллионом других ингредиентов. Попробовали его в месте, которому более сотне лет – в La Puenta Falsa, готовят ахиако с 1816 года.
- А потом еще долго-долго гуляли по старинным улочкам и гоняли голубей на центральной площади Боливар.
- Еще в планах подняться на фуникулере на Монсеррат и посмотреть на город с высоты.
Встретить рассвет в долине восковых пальм в Саленто. Valley de Cocora.
Крошечный городок Саленто в сердце кофейного региона Колумбии. Цвета здесь просто зашкаливают. Возле каждого домика хочется остановиться, сфотографировать и остаться пожить.
Что делать в Саленто кроме фотографирования каждого цветного домика?
Конечно же, однозначно стоит съездить в долину восковых пальм. Всего пара километров на смешном джипе – и вы в другом мире.
Если хотите задумчиво бродить между пальмами в гордом одиночестве, стартовать надо рано, хотя бы в семь утра. Потому что потом вы будете просто продираться сквозь толпы колумбийцев, особенно если попадете на выходные или праздничные дни.
Освоить новую профессию – сборщик кофе на кофейной плантации.
Поход на одну из «кофейных финок» (своеобразных дач, где выращивают кофе) в окрестностях Саленто – просто must do.
Что мы только не делали – собирали кофейные ягоды, пробовали их на вкус, пытались уловить разницу между сортами (например, чем отличаются желтые от красных ягод), поучаствовали во всех процессах – от очистки зерен до обжарки. Конечно же, в конце попробовали чашку ароматного кофе. Всем кофеманам highly recommended.
Мы ходили в El Ocasa Salento и остались очень довольны.
К слову, Колумбия – третья в мире по производству кофе. Здесь выращивают арабику, на высотах от 1600 до 2000 м. А еще – кофейные ягоды (не зерна, а именно мякоть) здесь сладкие!
Попробовать форель в сливочном соусе.
Ох, сколько же ее тут. Готовят форель в Саленто очень необычно – сегодня ела в сливочном соусе с креветками и шампиньонами. А вчера – в сырно-чесночном соусе.
И оба раза было потрясающе вкусно.
“Залечь на дно” в Медельине.
Желательно в районе Эль Побладо.
Что? Приехать в самый опасный город мира и just relax? Именно так.
А еще смотреть сериал Нарко и в который раз убедиться, как же все изменилось в Колумбии за последние десять лет.
Мы прилетели в Медельин, планируя задержаться на две ночи. Но все поменяли и купили новые билеты, чтобы остаться подольше.
Если вы уже посмотрели сериал Нарко, то знаете, что именно здесь все и происходило – родина Пабло Эскобара, зарождение одного из самых известных наркокартелей, жестокие кровопролития и военные столкновения. Удивительно, но сейчас практически ничего не напоминает об этом.
Город вечной весны. Наш район El Poblado – вообще какой-то рай для экспатов. Стильные отели, кофейни, бутики местных дизайнеров, весь район утопает в зелени, в центре района – чуть ли не горная река протекает. Сегодня пили кофе и было ощущение, что на Бали телепортировались.
Кстати, запишите:
- Есть пиццу обязательно в Zorba
- Завтракать – в Alma Cafe
Погулять по Коммуне 13 в Медельине.
Меделин – единственный город Колумбии, где есть метро. И канатная дорога, как вид общественного транспорта.
Все это появилось в городе не так давно и стало, своего рода, символом возрождения и трансформации Медельина. Канатная дорога, например, соединила с центром самые отдаленные районы-трущобы, дав возможность их жителям за 20 минут добираться до основного города, а не тратить на дорогу по три часа.
К одному из самых неблагополучных ранее районов, Коммуне 13, построили систему бесплатных эскалаторов, избавив людей от необходимости взбираться по 300-400 ступеней ежедневно.
Именно Коммуна 13 была не так давно центром наркоторговли и черной дырой, где исчезало все и всё, местом, которое обходишь десятой дорогой.
Конечно же, мы не могли не заглянуть в Коммуну 13 и не прокатиться на известных эскалаторах.
Сейчас район преобразился. Дома украшают граффити, вокруг – любопытные туристы с фотоаппаратами, дети спускаются по эскалаторам в школу, можно запросто сгонять в «большой мир» за продуктами.
Люди, кстати, очень приветливые, все улыбаются, показывают дорогу, если ты вдруг на минуту остановился в нерешительности.
Посмотреть на город с высоты кабинок канатной дороги мы тоже успели. И погулять по площади, на которой расположились скульптуры Ботеро, и заглянуть в его музей. Ботеро, кстати, родился в Медельине. И подарил городу значительную часть своих картин и скульптур.
В общем, город очень многогранный. Колумбия удивляет.
Преодолеть 659 ступеней и залезть на вершину El Piñol de Guatape.
Ну что, мы полезли воон к тому красному домику на вершине скалы.
Что это такое? Очень известный камень в окрестностях Медельина – El Piñol de Guatape.
659 ступеней зигзагом ведут к смотровой площадке, с которой открывается вид на озёра и островки на много километров вокруг. Потрясающее зрелище.
Кстати, подъем кажется эпичным, но на самом деле ничего сложного – за 20 минут можно взбежать наверх.
А зато наверху вы будете вознаграждены вот таким видом на окружающие озера. Очень нам напомнил он Аргентину и озерный край Барилочче.
Потеряться в цветных переулках Картахены.
Картахена – портовый город на побережье Карибского моря. Основали его испанцы, когда прибыли сюда в поисках «золотых» городов в джунглях, за мечтой под названием Эльдорадо.
А назвали в честь испанской Картахены, добавив Cartagena de Indians.
Пиратам (карибского моря) город тоже не давал покоя, поэтому и появились огромные фортификационные стены вокруг него (которые, впрочем, не особо помогали в защите – и раз пять Картахену точно разграбили). Несколько столетий город играл роль одного из главных портов Нового света, кстати.
В Картахену стоит приехать на пару дней – гулять по цветным улицам, сфотографировать каждый дом, каждую дверь, заглянуть во все дворики.
Пожить в старинном колониальном отеле в Картахене.
Для «отельных маньяков» в Картахене рай. Сколько же здесь маленьких бутиковых отелей на 8-10 комнат в старинных особняках 17 века. Все как я люблю.
Еще раз убедилась, что все эти звездные сети отелей меня больше не впечатляют. Отель должен удивлять и вдохновлять. Чтобы хотелось разглядывать детали, вдохновиться идеями дизайна. А главный показатель крутого отеля – из него не хочется выходить.
Для «отельных маньяков» в Картахене рай
Мы не могли остановиться и выбрать один отель, поэтому на пару дней у нас целых два колониальных чуда.
Casa Lola реально похож на музей, столько здесь картин и всяких дизайнерских мелочей.
В итоге, все как я и описывала выше – полдня я фотографировала детали, обошла каждый угол, посидела на всех диванах. А вторую половину дня мы провели в бассейне на крыше. И только ближе к вечеру вышли прогуляться по Картахене.
Сбежать на пустынные пляжи в окрестностях Тайроны.
На пару дней из Картахены (6 часов езды) можно приехать на пустынные пляжи в окрестностях Тайроны.
Безлюдный, прекрасный Costeño beach, всего парочка отелей, километры пляжей и пальмы. Этот пляж – всего в паре километров от национального парка Тайрона.
В Тайрону можно приехать на день, а можно остаться ночевать. Отелей там, правда, нет. Есть деревянные домики – ecohabs, по 350$ в сутки, забронированы на несколько месяцев вперёд. И гамаки с палатками – для простых людей. Не помню стоимость, но очень бюджетно.
Мы специально поселились в нескольких километрах от входа в Тайрону, чтобы не ночевать в самом парке, а сходить в однодневный трек.
В итоге, прошли 14 км по джунглям, вроде бы и не сложно, но очень, просто нереально жарко. Пляжи красивые, джунгли очень напомнили Амазонию. Карибское море и джунгли – очень необычное сочетание.
Есть всего несколько пляжей, приспособленных для купания, на всех остальных – очень сильные течения и купаться запрещено. И народу на этих нескольких пляжах – просто жуть.
В общем, не могу сказать, что мы прониклись местом, если честно. Наши безлюдные пляжи в паре километров от самого парка, Costeño beach, понравились мне куда больше.
Бюджет на месяц в Колумбии.
Писать бюджеты путешествий – дело неблагодарное, ведь очень большую часть расходов занимают отели и транспорт. А здесь все очень индивидуально. Вы можете ездить на автобусах или летать на самолетах, жить в гестах за двадцатку или в Four seasons за 400$ в сутки. Поэтому, когда я вижу любые денежные расклады по стране, просто цифры могут мало что сказать. Первый вопрос, который возникает в голове: «какие отели? и есть ли перелеты».
А потом уже формируется суждение «дорого-дешево».
В общем, рассказываю, как это было у нас.
Один месяц в Колумбии в цифрах:
Транспорт:
У нас было 9 самолетов.
Только однажды Ипиалес-Богота мы заплатили за билет чуть больше 100$.
Средняя стоимость перелетов с включенным багажом – 60-80$ на одного человека.
Автобусы 10-30$, ездили только раз на 6-часовом автобусе в Санта-Марту.
Такси в среднем 5$ по городу, 10$ в аэропорт.
Байк на Провиденсии 20$ в день (для сравнения – на Бали 50 $ в месяц)
Отели: в среднем 60$ в сутки
В Боготе, Медельине за эти деньги у вас нормальный отель 3-4*.
В Боготе вообще очень хорошее соотношение цена-качество. За 60$ Sheraton по скидке. А за 100-150$ можно позволить себе самые модные отели вроде BOG, W Hotel, Sofitel. Наша квартира в Медельине обошлась в 60$, а отель Diez Medellín 5* – 50$.
В Картахене за 50$ очень средние комнатки без претензий – больше похожи на гесты в Азии за двадцатку.
За 120-150$ уже хорошие бутиковые отели, как наши Casa Lola и Casa Coliseo.
Если хотите что-то реально крутое, то это 300$. Все самые классные отели Картахены как раз в этой ценовой Категории. Casa san Augustin, Sofitel Legend самые-самые
На островах Провиденсия и Сан-Андрес – печаль. За 50-60 $ – страшненький гестхауз с холодной водой.
За 150$ – отели средней руки без претензий.
За 200-300$ бутиковые отели, которых аж по одному на каждом острове. Deep Blue и Casa Harb лучшие.
Еда: средний чек на двоих 20-30$
Завтрак в классной кофейне для девочек с традиционными яйцами Бенедикт и кофе почти всегда 10$. В хорошем ресторане блюдо в среднем 7-10$
Fancy рестораны звездных шефов – около 20$ за блюдо.
С едой все относительно – вы можете есть в местных забегаловках сильно дешевле или в fancy ресторанах заказывать по три блюда, вино и десерт, что будет сильно дороже.
Я думаю, что наш бюджет по Колумбии – средний вариант – не для бэкпекеров, но и не лакшери.
Текст публикуется с разрешения автора
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