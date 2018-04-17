Путь Орлиных Гнезд. 17 замков, которые нужно посетить в Польше

Путь Орлиных Гнезд - любимый туристический маршрут поляков

Польша немало туристических объектов, маршрутов и достопримечательностей, но первым номером здесь выступает малоизвестный украинском "Путь Орлиное гнездо". Это маршрут по королевским замкам, возведенных в XIV веке еще во времена правления Казимира Великого, до сих пор высятся между городами Краков и Ченстохова, на высоких известняковых скалах юрского периода.

Это невероятный, сказочный маршрут, очень популярный среди поляков. Ведь, кроме исключительно эстетически-романтической привлекательности посещения королевских замков, для них еще и частью патриотического воспитания. Только представьте грунтовой паркинг длиной в 250-300 метров и шириной в 9 рядов, совершенно заполнен автомобилями. Именно такую ​​картину привычно увидеть у "среднестатистических" руин замка в Мировые. Такое огромное количество посетителей точно свидетельствует о двух вещах: первое - поляки очень любят внутренний туризм, второе - замки Пути Орлиное гнездо невероятно интересны.

Юрский период длился на нашей планете 200-145 млн. Лет назад. Одним из первых его исследователей был великий Александр Гумбольд, который и дал название этой эпохе. Название пошло от горной местности на границе между Францией и Швейцарией - Юра. В Польше есть своя Юра - возвышенность, которая тянется от Кракова до Ченстоховой. Поверхность возвышенности составлена ​​породами юрского периода - доломитами, мергелями и известняками, которые отложились когда в водах теплого моря. Известняков всего, они часто выходят на поверхность останцами, иногда достаточно большими и причудливыми, формируя виды скалистых гор. Часто известняковые породы разрезанные эрозионными долинами, в которых достаточно распространены карстовые явления. Поэтому в известняках много карстовых пещер.

Скалисто-холмистая, глубоко расчленена Краковско-Ченстоховская возвышенность была когда-то границей между Польшей и Силезией. Сейчас это территория в пределах Польши, Германии и Чехии, а в XIV веке это было вассальное германскому императору мощное княжество (герцогство), которое чрезвычайно ужас польского короля Казимира ИИИ Большого. Настолько, что тот решил отмежеваться от него линией замков и крепостей, как Черным Надзором от призрачных белых ходоков.

Вот тогда и появился путь королевских замков, которые, несмотря на их расположение среди высоких скал, стали называть Орлиное гнездо. Позже польская корона распродала замки феодалов, а после Шведского Потопа (катастрофическая для Польши шведско-польская война в 1655-1657 лет) большинство этих замков превратились в руины.

В прошлом веке было создано туристический маршрут - Путь Орлиное гнездо (Szlak Orlich Gniazd), который сейчас стоит под номером один в реестре туристических маршрутов Польши. Его длина 163 км, он охватывает 17 замков и Ойцовский национальный природный парк. Когда замков было значительно больше - некоторые исследователи называют цифру 25. Но часть из них, после войн со шведами, разобрали на стройматериалы местные жители, а большинство среди тех, что остались сегодня, - это очень живописные замковые руины.

Наибольшим замком Пути Орлиное гнездо является Огродзенец, расположенный в селе Подзамче. Это один из эталонов консервации грандиозных замковых руин с приспособлением их в туристический маршрут. Огромный комплекс скал, стен, металлических лестниц и стремянок, всевозможных галерей и мостиков, является одной из самых интересных замковых туристических достопримечательностей в Польше. К тому же, еще и полностью безопасна.

Здесь можно побродить между замковых руин и быть уверенным, что ни один камень не упадет на голову, полазить по высоченным и толстенным стенам, зная, не упадешь вниз. Вокруг замка развита развлекательная инфраструктура: канатный парк, парк замков в миниатюре, кафе, ресторане и т. А еще, говорят, здесь есть призрак огромного черного пса, на которого превратился один из бывших владельцев - жестокий и кровавый воевода.

К наиболее интересным участков Пути Орлиное гнездо принадлежит скалистый хребет, на концах которого стоят замки Миров и Боболице, а также Ойцовский, с ущельем реки Прьондник, кучей причудливых скал и замками Пескова Скала и Ойцовского. Также чрезвычайно живописными считают восстановлен еще в начале прошлого века замок Бендзин, и большую замочную руины Тенчина, что возле села Рудно.

Наиболее южным пунктом Пути Орлиное гнездо и его начальной точкой является королевский замок на Вавеле в Кракове. Конечно, этот огромный замок абсолютно самостоятельным туристическим объектом, в котором можно провести целый день, но из песни слов не выкинуть - с Вавеля начинается туристический маршрут. В 15 км к северу от Вавеля лежит замок Кожкев. Восстановленный (по моему мнению, не очень удачно) небольшой замок, который сейчас функционирует, как частная гостиница и музей.

Еще 15 км к северу, и мы попадаем в невероятный каньон - Ойцовский. Здесь стоит полуразрушенный, но очень живописный королевский замок на Золотой Горе. Он гармонично вписан в скалы, вокруг разбросаны повсеместно. Местность напоминает горную, ведь река Прьондник выпаханные в известняковых породах глубокое ущелье, открыв много выходов известняка, которые и появились причудливыми окружающими скалами. В древности этой долиной проходил оживленный торговый путь с севера на Краков. Его как раз и охранял Ойцовский замок. Другой край ущелья оберегал замок Пескова Скала.

Замок Пескова Скала расположен возле села Сулошова. Это один из немногих замков маршрута, отреставрированный в состояние "новой копейки". Рядом с замком стоит скала, известная на всю Польшу, да и за ее пределами - Мащуга Геркулеса. Это высокий известняковый столб, напоминающий гигантскую булаву. Эту булаву "зажбурив" сюда краковский король Кракус, после победы над страшным вавельским драконом.

Существует легенда, согласно которой пес (Pies) носил для своей хозяйки, замурованной в темнице, еду. Хозяйку замуровал человек-воевода, отплатив за измену с офицером замковой стражи. Через два года, после смерти воеводы, стену темницы разобрали, чтобы получить косточки неверной красавицы и перезахоронить ее, но Pies спас любимую хозяйку, оттуда и пошло название замка - Пескова Скала. Хотя, конечно, это только легенда, которых составили немало об этом замке. Более прозаична версия происхождения названия замка - первым владельцем местности, где сейчас стоит замок, был человек по имени Песках.

Замок Пескова Скала в свое время был перестроен в магнатскую резиденцию, так там есть и высокий дворец, и часовая башня. В замке расположен большой музей. Вход, конечно, платный.

Если хотите хороших фотографий, советую приехать сюда осенью или весной

Еще одним живописным объектом на Пути Орлиное гнездо, является замок Тенчина, расположенный между селами Рудный и Тенчинек. Он стоит на высоком скалистом холме, но окружен достаточно густым лесом, поэтому фотогеничный он только в холодное время года, когда на деревьях нет листьев. Поэтому, если хотите хороших фотографий, советую приехать сюда осенью или весной. Замок сейчас понемногу реставрируют и восстанавливают. Почти с нуля подняли въездные ворота, где находится сейчас вход. Советую ехать в замок от села Рудно - здесь расположен красивый смотровая площадка.

Рабштин. Здешний замок сейчас в процессе восстановления, хотя он все равно довольно симпатичный. Это такие замочно-дворцовые руины с башней, которые ночью хорошо подсвечиваются. С Рабштином связана семья украинского гетмана Олифера Голуба - его кузен свое время руководил гарнизоном замка.

Неподалеку от Рабштина в шахтерском городке Бендзин (фактически это пригород Катовице) сохранился еще один замечательный замок. Его фотографии часто размещают на обложках путеводителей и фотоальбомов - это замок-игрушка. Относительно небольшой, но очень неприступный с виду. Его можно считать эталоном замка магната средней руки - именно такие замки нам показывают в кино, когда речь идет о резиденции европейских баронов или графов. Построенный во времена Казимира Великого, разрушен шведами во время Великого Потопа, в начале ХХ века он был обречен на гибель - городские власти Бендзин решила разобрать старинные руины. Замок спас граф Эдвард Рачинский, который построил его за свой счет.

Частные средства был отстроен еще одно Орлиное Гнездо - королевский замок в Боболице. Небольшая, но неприступная на вид крепость - результат многолетней работы реставраторов и реконструкторов, которые профинансировали нынешние владельцы Боболице, брать Лясецьки, сенатор Сейма и бизнесмен, потомки бывших владельцев. Сказочный замок в настоящее время превращен в отель.

От Боболице к Мировое 2 км. Этот замок также принадлежит Лясецьким, которые уже начали восстановительные работы. Между замками раскинулся невероятной красоты полутораметровый выход юрских известняковых пород - сказочные скалы, в которые прекрасно вписываются оба замка.

В городке Севеж (недалеко от Бендзин) стоит еще один интересный замок. Он не совсем орлиное гнездо, ведь стоит на равнине, даже на болоте, и он не королевский - этот замок принадлежал епископа (епископам) из Кракова. Но специалисты также включают его в Путь Орлиное гнездо, ведь замок интересен и очень оригинальный. Он сейчас также в процессе реставрации.

Есть и другие замки в маршруте - Ольштын, Бидлин, Пилица, Смолень. Путь Орлиное гнездо сказочный и его непременно стоит увидеть.

Присоединяйтесь к нашему телеграмм-канала Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь