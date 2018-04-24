Процесс или результат: Как определить свой тип личности. Блог спортсмена-любителя

Чтобы чувствовать себя уверенно и выбирать правильных людей, нужно понимать, к какому из двух типов личности принадлежишь

Кто ты, человек? От чего получаешь удовольствие и к чему стремишься? Точнее, получаешь удовольствие от жизни или стремишься к жизненным удовольствиям?

После полумарафона, который я пробежала в минувший уикенд в Киеве, думаю, самое время поговорить о двух типах людей: ориентированных на процесс и на результат. В спорте их различия особенно заметны.

“Достиженец” бежит в крайней пульсовой зоне, мчится, чтобы занять первое место, не быть худшим и не стать последним. Благодаря людям, ориентированным на результат, ставятся рекорды и берутся медали. Кровью и потом, сквозь препятствия к целям, разбиваясь в лепешку. Все что делает “достиженец” сегодня, должно быть лучше и краше, чем вчера. Если спросить его, куда стремишься, ответит – жить полной жизнью, чтобы выписать шедевр идеального себя. Как можно создать себя сегодняшнего, не совершенствуя себя вчерашнего? Неприятности и трудности рассматриваются как опыт, необходимый для взятия вершин. Процесс движения сам по себе воспринимается как бессмысленный и превращается в бесполезную рутину. Препятствия и сложности воспринимаются как важные промежуточные этапы, в конце которых – сладкий результат. Отступить, значит отказаться от вожделенного приза.

Человек, ориентированный на процесс, скажет: живу, чтобы кайфовать от самой жизни, получать наслаждение от созерцания. Не понимает он стремлений и телодвижений, которые приводят к физическому или моральному дискомфорту. Для человека процесса занятие спортом – путь исследования себя, движение к собственной целостности. Он может фанатично танцевать, бегать или заниматься йогой, но делает это, чтобы улучшить свои навыки и проникнуть глубже в суть процесса. Если процесс перестанет доставлять удовольствие или пользу, он бросит само дело. Он следит за пульсом, чтобы не доставлять себе дискомфорт и неприятности. Он может в спокойном режиме совершить длительный забег, при этом снимать видео и выкладывать в сеть. Бег для человека процесса – это командный вид спорта, во время которого с единомышленниками обсуждаются интересные проекты и инсайты. Они стараются бежать с теми, кто разделит увиденное и осознанное. Либо воспринимает бег как время для раздумий и восхищений пейзажами, наслаждение от новых ощущений. Зачем заниматься истязательством? Испытывать боль от перенапряжения, головокружение и наносить вред здоровью? Ради того, чтобы прибежать за медалькой на двадцать минут раньше?

И оба правы, оба живы и счастливы своей правдой.

Восточные философы предлагают искать смысл в расслаблении и отрешенности от мира, западные – в достижениях и преодолениях.

Я не люблю делить вещи на черные и белые. Хотя часто, чтобы лучше понять суть, нужно стереть все промежуточные цвета и взглянуть на картинку полярно.

Отношение к жизни у таких людей разное, восприятие кардинально отличается друг от друга. Рафинированные представители этих двух типов, если встречаются в природе, вряд ли найдут много общего. Человек процесса считает, что идеи и мысли не принадлежат никому, они витают в воздухе и выбирают, через кого воплотиться. Тогда кажется, что у человека появилась цель. “Достиженец” мыслит по-другому. Он дает оценку своей жизни и определяет, что ему необходимо сделать, дабы стать счастливее. Если для счастья необходимо достать сундук, стоящий на высоком шкафу, он будет сооружать лестницу и не остановится, пока не снимет его. Что находится в сундуке и нужен ли он – вопрос вторичный. Заслуги за конечный результат приписывает себе.

Стремление к результату или ориентированность на процесс – характеристики, которые формируются если не при рождении, то с молоком матери и во время становления личности. У каждого из типов случаются кризисные ситуации. Доведя себя до хронической усталости и ступора, “достиженцы” приходят к выводу, что они жили неправильно. Начинают ругать себя, что не могут остановиться, забывают смаковать, не живут на полную. Они начинают искать удовольствие от прожитого момента, пополняют ряды медитирующих, замедляют жизненную гонку, идут в процессуальную терапию. Даже позволяют себе длительный отпуск и ищут там гармонию в созерцании. Проходит время, они накапливают силы, разбираются с личным кризисом и опять ставят перед собой высокие цели.

Стремление к результату или ориентированность на процесс – характеристики, которые формируются во время становления личности

Человек процесса тоже периодически мигрирует в сторону достижений. Пытается быстро заработать денег, часто – в пирамидальных структурах. Учится рано вставать, активно худеть, ускорять речь и движения. Идет на тренинги по целеполаганию, планирует жизнь и заводит дневник успехов. В конечном итоге он замедляет темп и принимает себя таким, каким он есть. Счастье для человека процесса – это неспешная жизнь на берегу океана. Они ненавидят офисы, ищут альтернативные источники доходов, верят в знаки и правильных людей.

Кризис в стране плодит благоприятную почву для появления людей, направленных на достижение успеха. Повышение уровня жизни постепенно порождает поколения размеренных любителей процесса. В Украине крупные города пополняются людьми, направленными на результат. Они едут из регионов испытать себя на прочность, выжить и не сдаться.

Бывают люди, которые в данный момент жизни больше себя идентифицируют через стремления и достижения. Встречаются также те, которые считает, что постигли дзен и живут в потоке, мирские стремления становятся чужды. Во всех нас есть оба аспекта, степень проявленности каждого зависит от разных факторов – где живем, кого любим, с кем общаемся. Нужно ли зачислять себя к одному из типажей? Думаю, что нужно. Тогда ты понимаешь, что является для тебя значимой ценностью, точно знаешь, как быстрее восстанавливаться, какого тренера выбирать. Никакое окружение не заставит почувствовать себя неуверенно, ты станешь выбирать своих людей, свою стаю, своих единомышленников.

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