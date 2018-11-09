Простые правила жизни, которые приведут вас к успеху. Блог американского писателя Энтони Мура

Люди, следующие определённым законам, куда чаще добиваются своего, чем все остальные

Нет «новых» истин. Словами американского писателя Джима Рона: «Правда не нова».

Вопреки распространённому убеждению, существуют основополагающие законы, определяющие большую часть вашей жизни: поведение, энергию, отношения, здоровье и успех. Если вы следуете этим правилам, скорее всего, вы добьётесь успеха. Но если вы их игнорируете, велика вероятность провала, опустошения и нереализованности – даже если вы очень стремились к своей цели.

Почти сто лет назад американский писатель Фрэнк Крейн пришёл к такому выводу: «Каждый человек, соблюдающий законы жизни так же осторожно, как и успешный бизнес соблюдает деловые договорённости, достигнет внутреннего самообладания и триумфа – а это высшая награда в жизни».

Но многие не придерживаются этих правил. Они ищут лёгкие и обходные пути. Их бессмысленные попытки преуспеть, игнорируя при этом все нормы, обречены на провал. Грустно, но неплохо для нас. Мы можем выиграть там, где другие проиграют. Мы можем добиться того, что недоступно для остальных.

Если вы стремитесь к неординарному, поступать вы тоже должны неординарно. Если хотите необычную жизнь, самое время поработать над мышлением. Время соблюдать законы жизни.

Отличайтесь от других и признавайте свои ошибки

Я всегда считал, что если хочу быть лучшим – писателем, баскетболистом, мужем, игроком в настольные игры, – то должен быть идеальным. Но оставался измождённым, отчаявшимся и опустошённым.

Вы никого не волнуете – всех интересует только то, что вы можете дать

Потом я осознал, что не могу быть идеальным мужем, писателем, баскетболистом или кем-либо другим. Все попытки изматывают и оставляют ужасное чувство после неизбежного провала. Особенно я старался в отношениях с девушками. Я пытался стать тем, кем хотела меня видеть девушка, и приблизить наши отношения к идеальным. Но не получалось, и я оставался наедине с обидой и злостью.

В книге «Законы человеческой природы» писатель Роберт Грин советует читателю понять, насколько мы порой иррациональны, нарциссичны и предвзяты. Обратное утверждение – лишь показатель заурядности. Но принятие такой позиции помогает избавиться от тяжести и предоставляет возможность покорять новые вершины.

Именно поэтому на протяжении многих лет я не мог состояться как писатель. А потом наконец-то понял – я пишу только о себе. Было откровением осознать, что моим читателям на самом деле плевать на меня. Их волнует, что я могу дать им. Именно мои нарциссизм и гордыня не давали мне увидеть это.

Признавайте свои ошибки. Примите их. А потом – действуйте. На пределе своих возможностей. Словами писателя Райана Холидея: «Игнорируйте, что делают другие. Игнорируйте, что происходит вокруг вас. Это не соревнование. Это не начало гонки. Просто поступайте настолько хорошо, как можете – и только это важно».

Вы не великолепны. Но это нормально. Я такой же. Но мы можем делать прекрасные вещи, если забудем о глупой гордыне и попытаемся помочь другим. Именно так начинается успех и реализация – с альтруистичной поддержки других.

«Если хотите миллиард долларов, помогите миллиарду людей», – сказал очень успешный предприниматель Питер Диамандис. Или, как написал мой любимый автор всех времён, ирландский писатель Клайв Льюис: «Смирение – это не думать о себе меньше, а думать о себе в последнюю очередь».

Как правильно влиять на людей и налаживать важные отношения

Спуститесь на землю, людям на самом деле всё равно на вас, на ваши достижения и успехи. Их беспокоит только то, как вы можете быть полезны. И они даже не станут вас слушать, если не почувствуют, что вы правда волнуетесь о них.

Другой урок, который преподнесла мне книга «Законы человеческой природы», звучит так: позволь людям блистать. Именно это вдохновляет других и способствует длительным отношениям – не сделкам, а именно отношениям, построенным на доверии и уважении.

Когда я только начинал писать, то писал о себе постоянно. То есть, я же классный, правда? Люди должны знать, что я такой.

Конечно, об этом никто не читал. Я стучался к каждому блогеру, на каждый сайт, о котором знал, присылал все свои достоинства (обычно преувеличенные) как писателя. Годами мне никто не отвечал.

Всё изменилось, когда я стал фокусироваться на других. Как только я сосредоточился на читателях, проблема с их количеством решилась сама собой. Также я работал над множеством интервью, на которые приглашал интересных людей на кофе, умолкал и просто слушал их.

Вы хотите по-настоящему влиять на других? Хотите общаться со своими примерами для подражания?

Сфокусируйтесь на них. Не выпячивайте себя и не заводите беседу, посвящённую только вам. Обратите внимание на других, и влияние с отношениями подтянутся.

Вы привлекаете тех, кем сами являетесь. Находите то, что искали. Если вечно быть в поиске плохого, несправедливого, слишком хорошего, чтобы оказаться правдой – вы всегда найдёте именно это.

Антон Чехов воспитывался в строгости. Детство было бедным, отец постоянно бил детей, принуждал денно и нощно работать в семейной продуктовой лавке. Там было так холодно, что чернила постоянно замерзали, и Чехов не мог выполнить домашнее задание. В итоге, отец писателя довёл лавку до банкротства и запретил семье проживать со старшими братьями Антона. Его братья писали своему отцу, насколько он ужасен и, скорее всего, останется таким навсегда.

Антон Чехов понимал, что находится в замкнутом круге: отца, выросшего в семье крепостного, бил его отец, а потом он также вёл себя со своими детьми. Чехов решил разорвать этот круг. Он выработал новое отношение к жизни и в дальнейшем стал всемирно известным писателем.

Моя история похожа на Чеховскую. Подобные ситуации и замкнутые круги были и в моей семье. Родители и родственники взращивали неблагополучие не в одном поколении. Я мог бы продолжить эту традицию, но не стал. Обратился к психологу, прошёл курс и выбрал новую жизнь для своей жены и будущих детей.

Это не самая светлая история. Травма после наказаний отца осталась с Чеховым на всю жизнь. Но писатель сделал трагедию своим достоинством – это типично для многих успешных и влиятельных людей.

Если вы хотите изменить обстоятельства, сперва поменяйте собственное отношение. Внешние изменения всегда вызваны внутренними. Результаты наступают после действий.

В заключение

Существуют древние законы и истины, которые способны принести грандиозное изобилие и успех в вашу жизнь, если им следовать. Это не обязательное условие. Всегда есть счастливчики, которым сопутствует удача несмотря ни на что.

Но вместо того, чтобы игнорировать эти фундаментальные правила успеха – как большинство людей, – попытайтесь превратить их в своё преимущество.

Возвысьтесь над остальными, признавая, что вы не идеальны – но работаете над этим. Делитесь новыми знаниями. Как писал Стивен Кинг, докладывайте происходящее на вражеской территории и рассказывайте нам, чему там научились.

Настоящее влияние на людей – это самоотдача, а не корыстное использование окружающих. Слушайте других. Помогайте им. Вы никого не волнуете – всех интересует только то, что вы можете дать. Так что, помогайте.

И наконец: меняйте своё отношение. Негатив обычно означает, что вы никогда не достигнете успеха. Но если хотите поменять обстоятельства, сначала измените собственное отношение.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Энтони Мура. Републикация полной версии текста запрещена

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