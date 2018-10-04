Прогулка по леднику и круиз с китами. Чем заняться путешественнику на Аляске

Вместо купальника — пуховик, вместо теплого моря — огромные глыбы льда, плавающие в заливе Тихого океана. Вот такой он — отдых на Аляске

Треккинг по леднику

Чего-чего, а вот льда на Аляске в изобилии. И развлечений, связанных с айсбергами, тоже большое количество.

Мой топ открывает треккинг по леднику Спенсера. Вот где реально получить дозу адреналина.

Для восхождения здесь выдают “кошки”. Без них не обойтись. Ведь пока карабкаешься наверх, приходится перепрыгивать через трещины, а некоторые из них довольно глубокие.

Но открывающиеся виды стоят всех усилий – вокруг заснеженные горы и кристальные айсберги, плавающие в воде.

Каякинг

Еще одна интересная активность, которую я советую попробовать. Садишься в каяк, тебе выдают весло, и гребешь на середину озера. Можно подплывать к айсбергам поближе и рассматривать, как они переливаются на солнце. Природа поражает своей красотой. Хочется отключиться от внешнего мира и молча слушать, как потрескивает лед.

Багги

Обязательно выделите время для багги-гонок. Экстрим здесь в пределах нормы, а управлять открытым внедорожником несложно. Сначала дорога ведет через лес, затем проезжаешь несколько смотровых площадок и оказываешься в долине. Там когда-то протекала река, а сегодня от нее осталось несколько ручейков, через которые и предстоит переезжать. Именно тут начинается настоящее веселье. Испачкаетесь вы гарантированно, но ощущения того стоят. Если повезет, по пути можно встретить оленей, лосей и орлов.

Полет над облаками

На Аляске нужно увидеть самую высокую точку Северной Америки. Расположена знаменитая вершина Денали в центре одноименного национального парка. Это 6,2 тыс. м над уровнем моря. Сделать это можно, подлетев на маленьком самолете. Кажется, будто скользишь над горами, рассматривая их вершины: коричневые, зеленые, оранжевые. А когда пилот сказал, что заснеженная отвесная стена по левую сторону — та самая гора, восторгу нет предела.

Национальный парк Денали

Денали — один из самых больших заповедников на планете. Это около 25 тыс. км² дикой природы. Когда оказываешься в парке, возникает ощущение, что ты в гостях у природы. В заповеднике обитает много диких животных: медведи гризли, волки, лоси, северные олени. Летом Денали становится раем для велосипедистов, любителей пеших походов и альпинизма. Там можно часами прогуливаться между зелеными холмами вдоль реки и делать невероятной красоты снимки.

Музей золотоискателей

В XIX столетии Аляска прославилась благодаря открытию золотых залежей. А еще благодаря возникшим отсюда целым трем золотым лихорадкам. Поэтому не удивительно, что в штате есть музей под открытым небом, посвященный поиску драгоценного металла. На его территории сохранились шахты и небольшая деревня, в которой жили охотники за богатством. Кстати, попытать счастья на Аляске можно и сегодня. Там действует специальный закон, который разрешает добычу золота всем желающим.

Поездка на “хогвартском” экспрессе

Glacier Discovery – это комфортный панорамный поезд, проезжающий через национальный заповедник Чагч. Горы, леса, прозрачные озера — вид из окна завораживает. Ощущение, что это кадры из фильма, а не реальность. Из “Хогвартс-экспресса” я поймала один из самых красивых закатов на Аляске. Маршруты Glacier Discovery пролегают через самые живописные места штата, поэтому советую взять билеты на несколько разных направлений.

Ферма оленей

В городе Палмер можно посетить оленью ферму. В питомнике разрешают кормить и гладить животных, а еще делать с ними фото. Правда, угостить оленей чем-нибудь вкусным — задача не из простых. Ты подходишь с едой к загону, и тут тебя атакует целая орава. Пока не закончится угощение, от тебя не отстанут.

Киты

До поездки на Аляску я никогда не видела китов. Но во время круиза по заливу Принца Уильяма моя мечта сбылась. Мы плыли на лодке, и вдруг рядом показался знакомый фонтанчик воды. То ли киты кружили вокруг нас, то ли мы вокруг них, но момент радости и восторга поглотил всех. Сам залив тоже очень красивый: вода аквамаринового цвета, а вокруг ледники. Обязательно берите с собой камеру.

Медведи

Если вы хотите увидеть на Аляске медведей, прилетайте в конце июля — начале августа. Правда стоит учитывать, что туристов там будет в 10, а то и 20 раз больше. А с мая по октябрь животных можно найти на полуострове Катмай. Нам повезло повстречать целую семью косолапых в июне. По пути на одну из экскурсий водитель автобуса резко затормозил и шепотом объявил, что посреди дороги сидит двое бурых медвежат и медведица. Стараясь не шуметь, мы тихонько изумлялись и фотографировали. Пугать маленьких мишек запрещено — они еще не привыкли к виду людей и могут получить шок. А это вредно для медвежьей психики. Поражает, как сильно на Аляске оберегают животных.

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