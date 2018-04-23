Правило японского хайку: почему полезны ограничения. Блог Лео Бабауты

Когда есть рамки, вы начинаете ценить отведенное время, пространство и ресурсы

Около десяти лет назад я придумал концепцию “хайку продуктивности”. Она посвящена тому, как рамки делают нас более эффективными, сосредоточенными, помогают расставлять приоритеты и упрощать.

Я позаимствовал идею в японской поэзии хайку, авторы которой ограничены 17 слогами. Такое сумасшедшее ограничение не мешает поэзии быть очень сильной.

Секрет в том, что поэт вынужден выбирать, упрощать и находить квинтэссенцию своего послания. Ограничения – очень мощная штука, ведь они заставляют быть дисциплинированными и понимать, что из-за рамок каждый элемент должен быть важен и слова нельзя тратить зря.

Я часто забываю об этой мудрости, но продолжаю к ней возвращаться: если емкость безгранична, вы просто наполняете ее, чем попало. Если же есть рамки, вы внимательнее, цените то ограниченное пространство, которое у вас есть, и глубоко исследуете то, что для вас важно.

Это применимо ко всем сферам:

Продуктивное время. Если у вас длинный список дел и целая неделя впереди, то дела не кажутся срочными, поэтому вы проводите дни за незначительными занятиями – отвечаете на сообщения и почту, общаетесь в групповых чатах, читаете что-то онлайн. Но что, если бы у вас был всего один день и один очень важный проект? Вы были бы более сосредоточены.

Беспорядок. Если вы позволите себе иметь не более 33 предметов одежды на каждый сезон, то будете более осознанно подходить к выбору. Это справедливо для любого имущества: чем меньше дом, тем сильней необходимость выбирать. Ограничение количества книг заставляет внимательней выбирать именно те, которые вы действительно прочтете.

Проекты. Говорить “да” новым проектам или новой работе легко, пока не оказывается, что ваша жизнь переполнена и вы неспособны качественно выполнять взятые на себя обязанности. Что, если нужно было выбрать только один проект? Или два? Как это изменило бы вашу работу? Вы были бы более сосредоточенны и хорошо делали бы то, за что взялись.

Люди в вашей жизни. Многие из нас продолжают обрастать связями. Новые отношения – это отлично. Но лишь осознав, что наше время ограничено, мы можем построить глубокие отношения. Стоит задуматься над тем, с кем нам хотелось бы проводить свое лимитированное время, и выбирать отношения.

Жизнь. Жизнь ограничена. Мы все об этом знаем, однако ведем себя так, словно имеем неограниченный источник жизни и можем использовать его, как захотим. Мы распыляемся на мелкие дела и при этом не ценим чудо каждого момента. Что, если мы начнем ценить каждый день, получая максимум от каждого из них?

Этот список можно продолжать. Но мне хотелось бы поговорить о пользе ограничений для лучшей сосредоточенности и выполнения осмысленной работы, которую нам действительно хотелось бы делать – будь то создание искусства, нового бизнеса, обеспечение счастья для команды и клиентов или работа над чем-то важным в личной жизни.

Ограничения и приоритеты: чему я научился

Мы часто противимся ограничениям, но они идут нам на пользу

Сейчас я путешествую по Японии и Гуаму. Со всеми семейными и прочими делами, с которыми нужно разобраться, времени на работу осталось мало. У меня есть на нее около часа в день. Такой лимит оказал фантастический эффект на мою способность сосредоточиться.

Я не трачу время на отвлекающие факторы. А когда нужно что-то написать, делаю это безотлагательно. Я знаю, что мое время ограничено, и знаю, как важно использовать его мудро.

Это и есть “хайку продуктивности”, сила ограничений. Мы часто противимся ограничениям, но они идут нам на пользу.

Если вы ограничите себя до одной новой привычки, которой хотите обзавестись, то преуспеете с большей вероятностью. Если сосредоточитесь на одном важном проекте за раз, то сделаете его на отлично. Если будете заняты лишь одним делом, то будете более на нем сфокусированы.

Одна задача за раз. Ограниченное время. Абсолютная сосредоточенность и осознанное понимание того, насколько ценным является ваше ограниченное время.

Попробуйте следующее:

Выберите одно задание, которому посвятите следующий час. Сделайте дедлайн жестким, пообещав кому-то выполнить эту задачу по истечении часа. Или же назначьте себе другие дела, которые не позволят вам продлить дедлайн.

Теперь обратите внимание на то, как меняется ваша сосредоточенность. Посмотрите, меньше ли вы тратите времени на различные отвлекающие факторы. Посмотрите, стали ли вы ценить этот час больше.

В этом сила ограничений.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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