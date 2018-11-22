Правила несогласия. Как отстоять свою позицию на работе, избежав конфликта

Что для вас важнее: личная победа или взаимопонимание?
Любой кризис в общении – как в личном, так и в деловом – можно превратить в конфликт. Альтернативный путь – выйти из ситуации с достоинством, сохранив лицо и хорошие отношения на будущее.
Конфликт – острая форма разрешения противоречий. Он возникает, когда участники коммуникации вместо устранения проблемы начинают противостоять друг другу. Это неконструктивно. Если задача – не просто отстоять свою позицию любой ценой, но доказать, что ваши доводы логичны и разумны, лучше вести диалог в рациональном ключе.
Не забывайте, вы на одной стороне
Первое – найдите то, что может вас объединить с оппонентом. Вспомните, вы – коллеги, работаете в одной компании, над одним проектом. У вас общая цель, а успех в её достижении – это успех команды, а не кого-то одного. Сфокусируйтесь на решении рабочего вопроса.
Уходите от оценок и персонификации
"Это бизнес, ничего личного". Старайтесь не отождествлять позицию или предложение человека с его личностью. Если вам что-то не нравится, это ещё не значит, что собеседник – дурак. Лучше заменить слова “нет, ты не прав” на “я с тобой не соглашусь”, а вместо заявления “идея не очень” спросить, какие ещё возможны варианты.
Ищите общее решение или компромисс
Любой конфликт, если стороны в нем идут до конца, заканчивается чьим-то поражением. В результате зачастую проигрывают все.
Оценивайте идеи и предложения, а не личность оппонента
Компромисс – решение, при котором вы и оппонент готовы пойти на взаимные уступки. Иногда это единственный способ договориться. Попробуйте оценить трезво, все ли ваши предложения/тезисы принципиальны или от каких-то можно отказаться.
Сложно, но порой возможно найти решение, которое учтет пожелания разных сторон – не исключайте и этот вариант урегулировать ситуации.
Говорите от себя и помните о цели
Даже если позиции по конфликтному вопросу совершенно противоположны и альтернативы нет, оценивайте идеи и предложения, а не личность оппонента. Разговаривайте. Объясните свою точку зрения – что и почему не устраивает, а затем внесите конкретные предложения.
Если вам не нравится, как человек ведет диалог, то одно дело сказать ему: "Ты на меня давишь", и совсем другое – "Мне некомфортно; мне не нравится, когда…”, “Я хочу, чтобы мы работали вот так, что скажешь?".
Все время помните, к чему вы хотите прийти – к взаимопониманию или к личной победе над противником. Цель влияет на способ и форму коммуникации.
Контролируйте эмоции
Как только эмоции возьмут верх над способностью мыслить трезво, случится конфликт. Лучший способ не наговорить лишнего – не говорить лишнего. Старайтесь больше слушать.
Если эмоциям поддался второй человек, то ни в коем случае не используйте слово "успокойся". Это лишь накалит страсти. Задавайте вопросы по существу, возвращайте разум собеседника в рациональное поле. Если он взволнован и переходит черту, то лучше удержать его уверенным "стоп". Дальше строим разговор в соответствии с предыдущим пунктом.
Каждый отвечает за себя
В каком бы направлении ни пошел разговор, как бы ни вел себя оппонент, помните, что вы отвечаете за себя. Если вас хотят "ударить", это не значит, что нужно бить в ответ. Удар необходимо перехватить и остановить.
Называйте всё происходящее своими именами. Не переходите на личности в ответ на оскорбления, но говорите прямо: “мне это не нравится”, и просите вернуться к сути. Будьте не реактивными, а проактивными – не отвечайте, а ведите.
Держите спину и дистанцию
Любое общение построено на соблюдении личных границ. Их нарушение вызывает только лишнее напряжение. Поэтому постарайтесь не подходить к своему оппоненту ближе, чем на расстояние вытянутой руки, и не делайте резких движений. А чтобы произвести впечатление уверенности, лучше не сутулиться и не втягивать шею. Это выдает в человеке готовность подчиниться.
Роста и развития без кризиса и переоценки ресурсов не бывает. Если нет ни одного противоречия, то, возможно, все уснули? Не бойтесь разногласий, но всегда помните кто вы, зачем и почему работаете именно с этими людьми.
Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени
Больше блогов здесь
Журнал НВ
по специальной цене
Подписка на журнал Новое Время до конца ноября дешевле на 100 грн! Подпишитесь сейчас на 12 месяцев всего за 559 грн.Оформить подписку
Комментарии
Правила комментирования