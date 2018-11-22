Правила несогласия. Как отстоять свою позицию на работе, избежав конфликта

Что для вас важнее: личная победа или взаимопонимание?

Любой кризис в общении – как в личном, так и в деловом – можно превратить в конфликт. Альтернативный путь – выйти из ситуации с достоинством, сохранив лицо и хорошие отношения на будущее.

Конфликт – острая форма разрешения противоречий. Он возникает, когда участники коммуникации вместо устранения проблемы начинают противостоять друг другу. Это неконструктивно. Если задача – не просто отстоять свою позицию любой ценой, но доказать, что ваши доводы логичны и разумны, лучше вести диалог в рациональном ключе.

Не забывайте, вы на одной стороне

Первое – найдите то, что может вас объединить с оппонентом. Вспомните, вы – коллеги, работаете в одной компании, над одним проектом. У вас общая цель, а успех в её достижении – это успех команды, а не кого-то одного. Сфокусируйтесь на решении рабочего вопроса.

Уходите от оценок и персонификации

"Это бизнес, ничего личного". Старайтесь не отождествлять позицию или предложение человека с его личностью. Если вам что-то не нравится, это ещё не значит, что собеседник – дурак. Лучше заменить слова “нет, ты не прав” на “я с тобой не соглашусь”, а вместо заявления “идея не очень” спросить, какие ещё возможны варианты.

Ищите общее решение или компромисс

Любой конфликт, если стороны в нем идут до конца, заканчивается чьим-то поражением. В результате зачастую проигрывают все.

Оценивайте идеи и предложения, а не личность оппонента

Компромисс – решение, при котором вы и оппонент готовы пойти на взаимные уступки. Иногда это единственный способ договориться. Попробуйте оценить трезво, все ли ваши предложения/тезисы принципиальны или от каких-то можно отказаться.

Сложно, но порой возможно найти решение, которое учтет пожелания разных сторон – не исключайте и этот вариант урегулировать ситуации.

Говорите от себя и помните о цели

Даже если позиции по конфликтному вопросу совершенно противоположны и альтернативы нет, оценивайте идеи и предложения, а не личность оппонента. Разговаривайте. Объясните свою точку зрения – что и почему не устраивает, а затем внесите конкретные предложения.

Если вам не нравится, как человек ведет диалог, то одно дело сказать ему: "Ты на меня давишь", и совсем другое – "Мне некомфортно; мне не нравится, когда…”, “Я хочу, чтобы мы работали вот так, что скажешь?".

Все время помните, к чему вы хотите прийти – к взаимопониманию или к личной победе над противником. Цель влияет на способ и форму коммуникации.

Контролируйте эмоции

Как только эмоции возьмут верх над способностью мыслить трезво, случится конфликт. Лучший способ не наговорить лишнего – не говорить лишнего. Старайтесь больше слушать.

Если эмоциям поддался второй человек, то ни в коем случае не используйте слово "успокойся". Это лишь накалит страсти. Задавайте вопросы по существу, возвращайте разум собеседника в рациональное поле. Если он взволнован и переходит черту, то лучше удержать его уверенным "стоп". Дальше строим разговор в соответствии с предыдущим пунктом.

Каждый отвечает за себя

В каком бы направлении ни пошел разговор, как бы ни вел себя оппонент, помните, что вы отвечаете за себя. Если вас хотят "ударить", это не значит, что нужно бить в ответ. Удар необходимо перехватить и остановить.

Называйте всё происходящее своими именами. Не переходите на личности в ответ на оскорбления, но говорите прямо: “мне это не нравится”, и просите вернуться к сути. Будьте не реактивными, а проактивными – не отвечайте, а ведите.

Держите спину и дистанцию

Любое общение построено на соблюдении личных границ. Их нарушение вызывает только лишнее напряжение. Поэтому постарайтесь не подходить к своему оппоненту ближе, чем на расстояние вытянутой руки, и не делайте резких движений. А чтобы произвести впечатление уверенности, лучше не сутулиться и не втягивать шею. Это выдает в человеке готовность подчиниться.

Роста и развития без кризиса и переоценки ресурсов не бывает. Если нет ни одного противоречия, то, возможно, все уснули? Не бойтесь разногласий, но всегда помните кто вы, зачем и почему работаете именно с этими людьми.

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