Последний рабочий день. Блог Натальи Кади

Уже завтра нас ждет безжалостная борьба с роботами — за то, чей продукт или сервис будет иметь большую ценность

В этом году повестку будущего на Всемирном экономическом форуме задавали не Дональд Трамп и Ангела Меркель, а израильский историк Юваль Ной Харари и робот София. Автор знаменитой Краткой истории завтрашнего дня Харари говорил о том, что искусственный интеллект позволит настолько модифицировать тело и разум, что мы с вами, вероятно, станем последним поколением Homo Sapiens. Робот София многозначительно молчала, будто намекая: не за горами день, когда армия подобных ей Софий привезет живого человека в качестве украшения для какой‑нибудь панели обсуждения.

Думаете, шучу? Нет. В Давосе немало говорили о будущем работы. Точнее, о будущем, в котором роботы оставят нас без нее. Нам все еще кажется, что Сиэтл, где в тестовом режиме открыли первый в мире супермаркет без продавцов и касс, нереально далеко от нас и в километрах, и в столбиках экономического роста. А 100 тыс. роботов на складах Amazon и рулоны туалетной бумаги на прилавках Укрпочты еще долго будут оставаться параллельными реальностями. Но нашим новым конкурентом в карьерной гонке действительно становится искусственный интеллект. По сравнению с XX веком жизнь ускорилась и перестала бежать ровно. С точки зрения труда все произойдет стремительно. Очень скоро вы вдруг станете ненужным и лишним.

В этом году Boston Consulting Group представила в Давосе сценарии работы будущего. И лучше бы нам в это будущее заглянуть сейчас. В противном случае три фактора сметут нас: технологические изменения, новые системы обучения и мобильность талантов.

Развитие ИИ, робототехника и big data полным ходом меняют обыденную жизнь и дестабилизируют рынок труда. В высокотехнологичном мире профессии в традиционном представлении становятся ненужными, навыки и компетенции теряют актуальность. Карьерный успех все больше определяют личностное развитие, критическое мышление, коммуникации и креативность.

Учиться на ходу (learn at the moment) — вот новая парадигма обучения. Модель, в рамках которой человек до определенного возраста получает опыт и знания, а на следующем отрезке жизни их использует, и ему гарантировано хватает их до пенсии, — больше не работает. Темпы изменений уже не позволяют получать знания “про запас”. В надвигающейся реальности придется учиться ежесекундно. Неважно, что ты знаешь сейчас. Важно, способен ли ты обучаться.

Точно так же все менее важно, сколько, когда и где вы работаете. Времена “трудовых колоний” с регулярной получкой и авансом заканчиваются. Устаревает парадигма, в которой работа воспринимается как промежуток жизни с 9:00 до 18:00. Зарплату платят не за количество отсиженных часов за офисным столом. Стоимость специалиста все больше определяется ценностью продукта, который он создает. И чем выше ценность того, что профессионал создает, тем меньше значат его образование, опыт и строчки в CV.

Верится или нет, но все мы уже вступили в глобальную конкуренцию человека и искусственного интеллекта — за собственную нужность. В этой новой вселенной мы будем конкурировать за работу не с коллегами, соревнуясь в том, кто чаще на виду и выше на счету у шефа. Нас ждет безэмоциональная, безжалостная и объективная конкуренция с роботами — за то, чей продукт или сервис будет иметь большую ценность. Наш или “их”.

Очень скоро вы вдруг станете ненужным и лишним

В этой “роботизированной вселенной” с каждым годом будут отмирать привычные профессии. Роботизация сократит цикл профессии до 3‑5 лет. Как только для новой специальности будет создаваться подходящий алгоритм, выполнение задач перейдет к роботу. Освоение всего неизвестного станет новым карьерным вызовом столетия. А залогом успеха — гибкость и адаптивность. Его добьются те, кто научится выходить за рамки привычных паттернов мышления и социальных ограничений.

Новому поколению с этими темпами изменений будет вполне комфортно. Они “поспеют” за темпами технологического развития. А вот среди сегодняшних менеджеров и руководителей переучиваться каждые 5‑10 лет смогут далеко не все, а только те, кто прямо сейчас начнет учиться развивать способность учиться. Пробовать быть открытыми ко всему новому. Экспериментировать с боль-шими объемами данных.

И наконец, технологичный мир сотрет географические границы. Лучшие таланты давно мигрируют в регионы с высокими темпами изменений. А для бедных регионов профессионалы становятся все менее доступными. Главная цель трудовых мигрантов новейшего времени — поиск возможностей. Дом больше не там, где прописка, квартира и платежки. Дом там, где больше возможностей для самореализации и комфортной жизни.

И все это — не далеко, не страшно и не “не касается меня”. Все это — если не завтрашний день, то максимум наше послезавтра.

Опубликовано в журнале Новое Время за 9 февраля 2018 года

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