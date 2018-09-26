Полная концентрация. Что должно быть на рабочем столе. Объясняет ученый

Выбирайте рабочее окружение в зависимости от текущих задач

Как известно, в жизни есть три главных ресурса: время, деньги и внимание. Чем хуже мы управляем своим вниманием, тем сильнее на нас действует эффект прайминга. Ведь вещи вокруг нас тоже являются потребителями нашего внимания, сознательно это происходит или нет. Расскажу, как влияют предметы на столе и изображения лиц на наше текущее поведение.

Накормите лицами ваш социальный мозг

Полезно использовать изображения лиц людей в интерьере и это реально работает. Почему? Дело в том, что люди, которые находятся вокруг нас, изменяют наше поведение. Но даже нарисованные люди и даже просто нарисованные глаза действуют на наш социальный мозг таким же образом. Даже еда в присутствии изображений других людей кажется вкуснее, чем обычно, а вот вредные продукты теряют свою привлекательность (по сравнению с едой в одиночестве).

Даже изображения двигающихся людей увеличивают физическую активность. Подобный эффект работает и с зеркалом, но это уж кажется слишком странным. На факультете психологии университета Ньюкасл провели забавный эксперимент: собирали анонимные пожертвования на общий чай. Так вот, рисунок глаз на объявлении приводил к существенному росту пожертвований.

Этот эффект неоднократно доказывали в ходе исследований: наш мозг реагирует просоциальным поведением даже на три точки, расположенные в виде перевернутого острием вниз треугольника, по сравнению с ситуацией, когда точки расположены наоборот. При этом было доказано, что этот эффект связан не со страхом, а с надеждой на награду, на улучшение репутации.

Чем больше вокруг неосознаваемых социальных стимулов, тем яснее ваш мозг чувствует, что находится в окружении людей. О том, каких людей, наука не говорит. Но традиция использует иконы, а позднее – картины или фотографии предков. Именно поэтому на дореволюционных вечеринках иконы предусмотрительно завешивали, дабы их лики не стесняли. Подобные семейные лица способствуют закреплению социального позитивного действия даже на подсознательном уровне: в присутствии (визуальном, конечно) значимых для вас людей, вы будете более сдержаны, собраны и осознанны. А среди родственников и друзей даже стресс воспринимается не так остро. Также мы можем использовать этот эффект и в другую сторону, но это уже другая, скорее маркетинговая, история. Так что давайте приятную пищу вашему социальному мозгу, он принимает ее с благодарностью.

Предметы на столе и работоспособность

Предметы, лежащие возле нас, помогают или мешают работать. А также есть, думать и многое другое. Так, блестящие глянцевые поверхности в помещении, особенно подвижные, могут вызвать зрительное утомление. Это происходит из-за того, что вам нужно неосознанно приложить усилие для сохранения внимания, несмотря на визуальный стимул.

А многие другие предметы работают через дофаминовую систему. Так, в одном исследовании мозга авторы установили, что в присутствии смартфонов люди демонстрируют в тестах сниженные когнитивные способности. Лучше всех тесты прошли те, чьи смартфоны лежали в другой комнате; чуть хуже оказались результаты у тех, чей телефон лежали в кармане и сумке. Самые низкие показатели были у тех, чьи смартфоны лежали в поле зрения.

Напоминание о неприятном увеличивает рассудительность и осторожность

Почему это так? Дело в том, что в присутствии искушения мозг даже неосознанно тратит часть усилий на противодействие искушению, уменьшая доступные ресурсы. Точно так же работают любые дофаминовые стимуляторы, попадающие в поле зрения (эротические изображения, конфеты и так далее). Недавно в одном банке видел блюдце с бесплатными конфетами у кредитного столика – кто-то явно в теме. Что делать? Наши предки знали мощные способы контроля дофамина. Так, они часто держали на рабочем столе человеческий череп для напоминания о быстротечности жизни, тщетности удовольствий и неизбежности смерти.

Это ванитас (vanitas — суета, тщеславие) – целый стиль живописи. Напоминание о неприятном снижает уровень дофамина, что увеличивает рассудительность и осторожность. А снижение уровня дофамина увеличивает чувствительность к нему мозга. Можно выбрать и минималистичный вариант рабочего стола.

В общем, совет такой – выбирайте рабочее окружение в зависимости от текущих задач: дофаминовые стимуляторы – для креативности, мрачноватая аскеза – для концентрации внимания. Главное – сохранить устойчивость в дофаминовом серфинге.

Текст опубликован с разрешения автора

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