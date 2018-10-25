Полезный десерт. Что поможет лучше пережить осеннюю усталость

Как вишня и семена чиа противоборствуют воспалениям
Жизнь современного человека, несмотря на комфорт, доступность еды, возможности для собственного совершенствования и развития, все же скрывает немало опасностей, которые ухудшают качество жизни и укорачивают ее.
Прежде всего это питание и образ жизни, которые стимулируют так называемые тихие или системные воспаления в организме: избыток свободных сахаров, омега-6 жиров и насыщенных животных жиров, присутствие трансжиров, солей, химических веществ, добавляемых в продукты для их сохранения, а также курение, недосыпание, переживания и др. Системные воспаления провоцируют начало многих нарушений в организме и развитие заболеваний.
В отличие от других средств, у вишни нет противопоказаний и побочных эффектов
К сожалению, от некоторых ежедневных факторов нашей жизни не просто избавиться (начать высыпаться, не нервничать, ежедневно пребывать в движении), и все же на это есть «управа» – достаточно хорошо питаться, включая в рацион продукты с противовоспалительными свойствами.
Эти продукты рекомендуется употреблять отдельно, либо же из них готовить очень быстрые и весьма полезные блюда.
О них можно смело заявлять «Еда лечит».
Например, десерт с вишней и чиа.
Вишня снижает воспаление не только у людей с хроническими заболеваниями, но и у вполне здоровых (это можно определить по уменьшению показателя С-реактивного белка в крови).
Вишня – эффективное средство против подагры, оно настолько сильное, что продолжительное ее употребление снижает проявления заболевания и предотвращает приступы. В отличие от других аналогичных средств, у нее отсутствуют противопоказания и побочные эффекты.
А еще вишня – отличное средство для крепкого сна, так как содержит природный мелатонин.
К тому же свежие темно-вишневого цвета ягоды – божественны. Впрочем, мороженые ягоды ничем не уступают им по качеству, питательности и полезности.
Семена чиа – это маленькие зернышки, которые по форме напоминают фасолинки. Они наполнены растительными омега-3 маслами, содержат много растворимой клетчатки, которая загустевает и превращается в полупрозрачное желе. Также эти семена нормализуют уровень холестерина.
Чиа, как и вишни, обладают противовоспалительными свойствами, очень полезно употреблять при появлении проблем с кишечником, особенно при запорах, и могут быть включены в рацион каждого человека.
Рецепт десерта с вишней и чиа:
- Семена чиа – 1 столовая ложка;
- Вода теплая – неполный стакан;
- Вишни размороженные (без косточек) – 1/2 стакана или стакан.
Чиа необходимо залить теплой водой, оставить на 20-30 минут или на ночь. Вишни взбить в блендере, затем все перемешать и разлить в креманки.
Текст публикуется с разрешения автора.
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