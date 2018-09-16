"Покупка" классов и звездные преподаватели. Как начинаются занятия в Гарварде. Блог Мирославы Гонгадзе

В американских университетах в течение недели студенты выбирают себе классы по вкусу, жизненными приоритетами и задачами

При подготовке к этой неделе студенты детальное исследуют все предложенные классы, проверяют с помощью специального сайта рейтинги профессоров (по оценке студентов, которые уже прошли эти курсы), сверяют графики классов, чтобы не было накладок, и составляют свой собственный план обучения.

В первую неделю учебы ты идешь за покупками, но не одежды, а классов. Профессора в эту неделю проводят своего рода демонстраций классов/курсов, рассказывают о программе, требованиях, правилах и отвечают на вопросы студентов.

Для нас, получателей стипендии Фонда Неймана, эта задача усложняется тем, что мы можем слушать курсы на всех факультетах или, как их здесь называют, - школах Гарвардского университета - международных отношений, бизнеса и права (Harvard Kennedy School, Harvard Business School, Harvard Law School) и других. Все они предлагают десятки классов, которые обязательно хочется послушать. Теперь представьте, что из всего этого объема нужно выбрать максимум три-четыре, чтобы потянуть нагрузку.

Сказать, что было трудно, не сказать ничего. Я бегала из класса в класс, из школы в школу, чтобы сориентироваться в своих приоритетах. Дополнительно надо было писать всем профессорам, чтобы получить право быть в классе. В письме нужно продемонстрировать свою заинтересованность, конкурентоспособность, значение для класса и обязаться делать все задачи. Как говорили некоторые мои коллеги, профессор требует продать свою душу классу.

Есть классы, которые настолько популярны, что профессора объявляют лотерею на право ходить к ним на занятия. Каждый студент должен собирать баллы, как фишки в казино, за которые он может "купить" класс. Конечно, есть брендовые классы, например, профессора Саманты Пуэр, бывшего посла США в ООН, который в этом году из-за популярности пришлось расширить вдвое, или известного дипломата Николаса Бернса, который занимался, в частности, вопросами Украины и занимал многие высокие должности в правительстве США, в том числе посла США в НАТО.

Профессор требует продать свою душу классу

Это такая тонкая игра, когда ты действительно вынужден делать трудный выбор. Это немного напоминает обычный шопинг, когда в какой-то момент нужно прекратить смотреть по сторонам, сравнивая костюмы, когда один лучше другого, все они безумно дорогие, тебе хочется все, но купить нужно один, который подходит больше всего, и смириться с выбором. Здесь каждый должен определиться, что для него или нее важнее - известный бренд и ассоциация с известной личностью или хорошо скроенный костюм менее известного бренда, который будет подчеркивать твою индивидуальность.

Я выбрала последнее, исходя из тех задач, которые на этом этапе перед собой поставила. А именно - отшлифовать мастерство публичного выступления, улучшить навыки письма так, чтобы читатели и слушатели глубоко прониклись моим рассказом, усовершенствовать навыки менеджмента и управления, понять глубинную сущность власти. В последнем случае мне интересно, что на самом деле значит иметь власть и как ее использовать для позитивных изменений.

Так что я остановилась на четырех колесах - два в школе бизнеса Гарварда, один в школе международных отношений и еще один предлагается специально для участников программы Неймана. Только начала читать, слушать, писать и уже сделала много открытий, а сколько еще впереди.

Председатель Украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гонгадзе начала обучения в Гарвардском Университета по программе Фонда Неймана для журналистов. Ежегодно Фонд отбирает около трех десятков работников масс-медиа со всего мира, которые получают возможность учиться в лучших преподавателей Гарварда в течение двух семестров. В своих заметках Мирослава Гонгадзе будет делиться своим опытом обучения в одном из самых престижных вузов Америки. Впрочем, этот опыт несколько нетипичным для американского студента, ведь это по сути является программой повышения квалификации для успешных в своем деле профессионалов.

Колонка опубликована в блогах на сайте Украинской службы Голоса Америки. Мнения, высказанные в рубрике «Моя Америка», передают взгляды самих авторов и не отражают позицию «Голоса Америки»

Опубликовано с разрешения издания

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