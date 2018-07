Погружение в себя. Как разобраться со своими желаниями и страхами. Блог Тима Урбана

Чтобы карьера развивалась, нужно определить, какие желания стоит отложить на потом

Большинство из нас даже не подозревают о существовании в мозге своего рода “тюрьмы отрицания”. Именно там мы оставляем те стороны, которые подавляем или отвергаем.

Подлинные устремления, с которыми мы наладили контакт, – те, что доказали свою аутентичность во время внутреннего перекрестного допроса (подробнее об этом в предыдущей части), – найти легко, ведь они расположились близко к поверхности сознания. Даже наше сознание знает, что эти желания хорошие, ведь они часто поднимаются выше – в наши мысли. С ними у нас достаточно здоровые отношения.

Но есть и те части нас, которые не обитали на “осьминоге желаний” (подробней об этом – в одной из предыдущих частей блога), где им следовало быть – на их месте располагались самозванцы. Доступ к этим утерянным частям себя бывает сложно получить, ведь они живут глубоко в подсознании, так глубоко, что их будто и нет. Будто.

Некоторые части нас самих загнаны в подвал №3, так как они слишком болезненны, чтобы признавать и думать о них. Бывает так, что новые части рождаются лишь для того, чтобы оказаться немедленно запертыми в тюрьме отрицания – то есть, из упрямства. А случается, что часть нас оказывается в тюрьме отрицания, потому что там ее запер кто-то другой. В случае с желаниями, некоторые из них оказываются там под натиском замаскированных злоумышленников, которые занимают их места. Если отец успешно убедил вас в том, что вам глубоко небезразлична успешная карьера, он, вероятно также убедил в том, что глубинное стремление быть плотником – это, в действительности, не вы и не то, чего вы хотите. В определенный момент вашего детства он бросил вашу страсть к такой работе в сырую тюрьму отрицания.

Давайте возьмем все мужество в кулак, опустимся в этот подвал под номером три и посмотрим, что там найдем.

Вы можете обнаружить там весьма неприятных персонажей.

[Сороконожка: “Думаю, я могу быть атеистом”

Монстр: “Я безнадежно влюблена в мужа сестры”

Гоблин: “Я могу быть плохим человеком”]

Оставьте их. Сейчас ищите запертые желания, связанные с карьерой. Возможно, вы обнаружите подавленную страсть к преподаванию. Или желание быть знаменитым, за которое вас пристыдило окружение. Или глубокая любовь к продолжительным периодам досуга, которую ваш более жадный подросток отбросил в пользу сильных амбиций.

Некоторые части вашего истинного “я” будет сложно найти в этой тюрьме – слишком уж там темно. Но будьте терпеливы – теперь, когда вы проделали такую работу и освободили место на своем “осьминоге желаний”, они могут начать появляться.

Рейтинг приоритетов

Еще одна часть ревизии вашего “осьминога желаний” будет касаться иерархии. Приоритетность так же важна, как сами желания. Иерархию легко увидеть, она проявляется в наших действиях. Вам может казаться, что желание делать нечто смелое расположилось высоко в вашей иерархии. Но если сейчас вы не работаете ни над чем смелым, это значит, что какой бы важной ни была для вас смелость, кое-что другое – определенный источник страха или инерция – в данный момент приоритетней.

Важно помнить, что рейтинг желаний – это также и рейтинг страхов. “Осьминог” состоит из всего, что может заставить вас хотеть или не хотеть преследовать определенную карьерную цель. И обратной стороной каждого желания является страх, который его сопровождает. Обратная сторона вашей жажды вызывать восхищение – страх стыда. Если перевернете стремление к самореализации, то обнаружите страх не дотянуть. Вторая половинка желания самоуважения – страх стыда. Если ваши действия не соответствуют той иерархии желаний, которая кажется вам верной, значит, вы забываете о том, какую роль играют страхи. Например, то, что кажется стремлением к успеху, может быть побегом от негативного представления о себе или попыткой убежать от зависти или недооценки. Если ваши действия соотносятся с желаниями, которые, как вам кажется, не так уж важны, вы, вероятно, недостаточно внимательно смотрите на свои страхи.

Обратной стороной каждого желания является страх

Держа в уме желания и страхи, подумайте о том, как могла бы выглядеть ваша внутренняя иерархия, а затем задайте себе вопрос: “Кто установил такой порядок? Это действительно был я?”

Например, нам часто говорят следовать за своей страстью – общество диктует “установите свои увлечения на вершину иерархии”. Это довольно конкретная инструкция. Возможно, она окажется для вас подходящей, возможно – нет. Это то, что требует независимой оценки.

Чтобы сделать все правильно, давайте составим свежий рейтинг, исходя из первых принципов, основываясь на том, кем вы действительно являетесь, как эволюционировали со временем и что для вас по-настоящему важно сейчас.

Речь не о том, какие желания или страхи заявляют о себе громче всего, или какие страхи являются наиболее осязаемыми – если бы было так, то мы позволили бы импульсам руководить нашей жизнью. Человек, составляющий рейтинг, – это вы, маленький центр сознания, который читает этот блог и способен объективно взглянуть на своего “осьминога желаний”. Это предполагает компромисс. С одной стороны, вы постараетесь вложить всю мудрость, накопленную в течение жизни, и принять активные решения о своих ценностях. С другой стороны, речь о самопринятии и самосознании. Порой у вас будут сильные, неопровержимые желания, которыми вы не будете гордиться – нравится вам это или нет, но это части вас, и когда вы их отрицаете, они способны сделать вас несчастными. Создание иерархии желаний – это обмен между тем, что для вас важно, и тем, чем вы являетесь. Возможно, это неплохая цель – сделать более приоритетными ваши благородные качества. Но нормально также дать шанс не таким уж замечательным вашим сторонам – зависит от того, где вы решите провести черту. Мудрость в том, чтобы знать, когда принимать свои неблагородные черты, а когда их отвергать.

Для всего этого нужна хорошая система. Вы можете поэкспериментировать. Мне нравится идея полок.

[Иерархия желаний

Нужно достичь любой ценой – не подлежит обсуждению – Чаша неподлежащего обсуждениям

Верхняя полка – Топ-приоритет – прилагать для этого усилия

Средняя полка – Важно избегать того, чтобы потерпеть здесь неудачу

Нижняя полка – Если возможно, хорошо это иметь, но не ценой чего-то с полок повыше

Мусорное ведро – Важно этому сопротивляться]

Так мы разделяем все на пять категорий. Наивысший приоритет помещаем в “чашу не подлежащего обсуждениям”. Она для желаний, которые для вас крайне важны, вы хотите гарантий того, что они произойдут – ценой любых других желаний, если потребуется. Именно поэтому многие легендарные личности были так целеустремлены – у них в этой чаше было крайне важное желание, которое привело их к славе, часто – ценой принесенных в жертву отношений, баланса и здоровья. Чаша маленькая, ведь ее нужно использовать достаточно экономно – если вообще использовать. В ней может поместиться что-то одно. Изредка – два-три желания. Если в ней расположить слишком много желаний, это лишает ее силы – все равно, что ничего не класть в эту чашу вовсе.

Группа ваших желаний на верхней полке – это преимущественно то, что будет двигать вашу карьеру вперед. Но и эту полку нужно использовать экономно (именно поэтому она небольшая). Расположение желаний на полках связано с исключением из приоритетов так же, как и включением в их число. Вы не только выбираете, какие ваши части наиболее важны, чтобы сделать вас счастливыми. Вы также выбираете, от каких частей нарочно откажетесь. Не важно, как выглядит ваша иерархия, некоторые желания придется оставить неудовлетворенными, а некоторые страхи будут чувствовать, будто их постоянно подвергают нападкам. Это неизбежно.

Поэтому большинство желаний должно располагаться на средней или нижней полке, а то и в мусорном ведре. Средняя полка хороша для тех не таких уж благородных качеств, которые вы решаете принять. Они заслуживают немного внимания. И часто будут его требовать – основные части вас не смогут спокойно уйти из приоритетов, иногда они могут даже погубить вашу жизни, если ими пренебречь.

Почти все прочее уходит на нижнюю полку. Расположить там часть себя, значит, сказать: “Знаю, ты этого хочешь, но сейчас я решил, что другие вещи важней. Я обещаю пересмотреть это позже, когда получу больше информации. И если я передумаю, то это переместится полкой выше”. Лучше всего думать о нижней полке так: чем больше желаний вы можете оставить здесь, тем выше шансы, что желания с верхней полки и из чаши необсуждаемого получат свое. Также, чем меньше желаний вы кладете на верхнюю полку и в чашу необсуждаемого, тем более вероятно, что именно они достигнут процветания. Ваше время и энергия жестко ограничены. Так что это компромисс с нулевой суммой. Ошибка новичков – быть слишком либеральным с чашей необсуждаемого и верхней полкой.

Есть также мусорное ведро – для страхов и желаний, которые вы полностью отвергли. Тех частей вашей личности, которые не дают вам быть тем мудрым человеком, которым вы бы хотели стать. Из таких мусорных ведер происходит огромное количество конфликтов, поэтому контроль над ним – важная составляющая вашей целостности и внутренней силы. Но, как и все остальное в иерархии решений, критерии того, что именно квалифицировать как мусор, должны быть продуманны лично вами, а не позаимствованы у других.

Проходя через сложный процесс расставления приоритетов, который будет неизбежно сопровождаться протестными криками пониженных в ранге желаний, помните, что только вы являетесь тем мудрым человеком, который вправе принимать решения. Желания и страхи нетерпеливы, им не видна общая картина. Даже, казалось бы, здравые желания, как, например, те, что обитают на моральном “щупальце”, не могут понять целостной картины так, как это можете сделать вы.

В конце концов, это решение не окончательное. Наоборот – это черновой набросок, сделанный карандашом. Это гипотеза, которую вы сможете протестировать, а затем пересмотреть, исходя из того, как эта иерархия проявит себя на практике.

