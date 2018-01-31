Погоня за мечтой. Почему мы всегда недовольны собой. Блог Райана Холидея

Нам кажется, будто таких успешных людей, как Дональд Трамп и Канье Уэст не терзают сомнения. Но это не так

В коридоре послушно стоит четвероклассник – ждет возвращения в класс. Он окружен мальчиками и девочками того же роста. Но, оглядываясь по сторонам, замечает еще одну группу детей, которая кажется ему совсем другой.

Они старше. Больше. Уверенней. Они идут расслабленно и совсем не спешат к учителю в класс. Их одежда выглядит лучше. Они четко разделены на группы. И в пределах этих групп четко определены их роли. Кажется, что им веселее. Они круче. Гораздо круче. Эти дети – шестиклассники.

И этот четвероклассник думает: «Через два года, совсем скоро, я буду таким же, как они».

Возможно, вы узнаете себя в этом мальчике. Или у вас есть подобная история, связанная со старшими классами или университетом. Может быть, вы помните, как будучи ребенком, вдруг осознали, что ваши родители – определенного возраста, и что однажды вам тоже исполнится столько же лет. Возможно, нечто подобное вы думали в связи со своей карьерой или заработком. Перед вашими глазами представала определенная картинка о попадании в конкретный момент в лучшем будущем.

Какой бы ни была ваша аналогия, теперь вы знаете, что всего два года отделяют того четвероклассника от осознания простого факта: он никогда не будет таким, как они. Он никогда не почувствует себя тем шестиклассником. Он никогда не окажется в той же точке.

Помню, когда я только начинал карьеру в Голливуде, то работал на влиятельного исполнительного директора. Он зарабатывал много денег, говорил по телефону с интересными людьми и делал классную работу, которой я восхищался. У него был график моей мечты. Помню, он считал, что быть в офисе и посещать бессмысленные встречи – это ненужная трата времени. Поэтому он всегда находил отговорки, чтобы работать дома и делать то, что ему хотелось. При этом он был настолько хорош, что ему разрешали. Я помню, как думал: «Черт, жизнь этого парня – мечта».

Тогда я считал, что этот парень должен чувствовать себя очень могущественным. Я предполагал, что все в этом стиле жизни было осознанным и преднамеренным. Мне казалось, что это именно то, чего я больше всего хочу. Нет, не тех выгод, а таких ощущений, которые их порождали: уверенность, признание, удовольствие.

Лишь много лет спустя, построив карьеру и достигнув успеха, я понял, что давно получил собственную версию того стиля жизни, которыми так восхищался. Я делал то, что хотел. У меня была классная жизнь. У меня в подчинении даже было несколько людей, смотревших на меня с тем же восхищением.

Мы можем никогда не добраться до пункта назначения, но и сам путь не так уж плох

Тем не менее, я не только не испытывал ожидаемых чувств, которые, как мне казалось, сопутствуют такому статусу. Я вдруг осознал, что даже не заметил, как оказался в этом положении.

В прекрасной новой книге Аарона Тайера персонажи отправляются в автомобильное путешествие по стране. В романе содержится множество интересных наблюдений, но лучшим мне показалось то, когда персонажи едут через Сент-Луис и пересекают Миссисипи. В этот момент они буквально въезжают на американский запад со всем его величием и значимостью. Тем не менее, кажется, будто ничего не поменялось. Деревья – те же, тот же ландшафт, тот же воздух. «Так было всегда, – пишет Тайер. – Вы ждете великого момента, а получаете постепенный переход».

Большинство из нас – тех, кто много трудится, – предполагают, что если достигнут чего-то определенного, все изменится. Они будут чувствовать себя более целостными. Более удовлетворенными. Чувствовать так, как думали, что чувствуют себя люди, которые вдохновляют.

Но что происходит, когда мы достигаем целей? Наступает тот неловкий момент, когда выясняется правда: на самом деле, вы ничего не чувствуете. Вы – это по-прежнему вы. Разве что теперь у вас есть миллион долларов, золотая медаль, сексуальный супруг или супруга, а то и офис с видом на город. И пока вы достигали этого, пропустили свой постепенный переход. Эволюцию.

Один из моих любимых вопросов, который журналист Брайан Копелмен задает в своем подкасте актерам и актрисам, звучит так: «Чувствуют ли они себя коронованными?». Это термин из лексикона мафии, используемый для обозначения эдакого голливудского персонажа – женщины или мужчины, сделавшего нечто настолько блестящее, что карьера им теперь гарантирована.

В одном из выпусков подкаста этот журналист говорит с известным режиссером и спрашивает: «Если бы вы увидели группу других известных режиссеров, сидящих за столиком ресторана, вы смогли бы подойти и присоединиться к ним?» На что режиссер отвечает, что, вероятно, нет. А Брайан отвечает: «Но вы же коронованный, конечно вы заслуживаете того, чтобы сесть за такой стол».

Сумасшествие в том, что очень немногие люди чувствуют себя достойными чего-то подобного. Хотя, если говорить объективно, они этого заслужили.

Думаю, именно поэтому мы в каком-то смысле восхищаемся людьми вроде Дональда Трампа, Канье Уэста или Джони Митчелл. Мы предполагаем, что находиться в пузыре уверенности, должно быть, круто. Думаем, что они никогда не терзаются сомнениями, как мы. У них есть власть, признание, удовольствие. Они должны чувствовать, что достигли, сделали и заслужили. Кажется, это чувство было у них с самого начала.

Конечно, это неправда. Мы лишь хотим, чтобы так было. Подозреваю, что на самом деле эти люди чувствуют себя даже хуже. Словно тот четвероклассник, которого буквально и фигурально избили одноклассники, родили и сама жизнь. Нестандартный публичный образ – все эти высказывание, сумасшествия и эго – всего лишь отвлекают от того, как они себя чувствуют наедине с собой.

Это ли не синдром самозванца? Вы можете так подумать, но это не так. Синдром самозванца – это пугающее чувство, будто вы фальшивка и другие это заметят. Но это не то, что я чувствую. И не то, что вы чувствовали в старших классах, наивно размышляя о том, почему это не так круто, как быть первокурсником.

Это напоминает попытку угнаться за горизонтом. Вы никогда его не достигнете. Он всегда немного впереди.

В каком-то смысле, это проклятье. Так думают многие. И это их злит: то, чего они так сильно хотят, никогда не будет им полностью принадлежать. Они себя подстегивают, отрицают жизнь в настоящем, планируя будущее – то самое, где наконец-то, каким-то магическим образом и окончательно решатся их проблемы.

Но они пропускают путь, который и является благословением.

То чувство режиссера, которому кажется, будто он недостоин сесть за стол с другими режиссерами, подталкивает его создавать прекрасные фильмы. Это чувство помогает четверокласснику пробраться сквозь трудности пятого класса. Оно помогает делать наш путь интересней.

Это именно то, что подстегивает нас смотреть в будущее.

Мы можем никогда не добраться до пункта назначения, но и сам путь не так уж плох.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Райана Холидея. Републикация полной версии текста запрещена

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