Подружиться с бегом: что читать и какие приложения скачать

Бег – отличный пинок для старта новой здоровой жизни и дружбы со спортом

Мы все ставим себе новые цели, думаем о том, что нам нужно еще достичь, и даже не замечаем вчерашние и сегодняшние победы. А они очень важны. Ведь наш мозг, отмечая положительные сдвиги, дает мощный сигнал телу достигать большего.

Сегодня про бег, как лучший способ давать себе регулярную кардионагрузку, вырабатывать привычку правильно дышать и просто получать удовольствие от отслеживания своих результатов.

Дыхание

Очень часто слышу нарекания на тему дыхания во время бега. Да, для того, чтобы от этой практики получать удовольствие, в первую очередь нужно научиться правильно дышать. Существует два вида дыхания: брюшное и через диафрагму. Так вот для здорового бега крайне важно дышать животом. Как только я отследила это и стала практиковать мои результаты удвоились, а сам процесс наконец стал приносить удовольствие. Я советую прочесть о технике бега тут или посмотреть обучающее видео.

Результаты

Наш мозг устроен так, что для поддержания высокого уровня мотивации ему важно анализировать и четко отслеживать наши результаты. Это касается любой деятельности, за которую мы беремся. Бег – не исключение. Как только мозг понимает, что сегодня мы бежим интенсивнее чем вчера, он сразу отмечает успех и дает телу верные сигналы к продолжению начатого.

Я использую приложение Seconds для интервальных тренировок и Nike+ для того, чтобы фиксировать свои победы и плавно двигаться к намеченным целям.

Так же мне очень помогают часы GARMIN Forerunner. Они рассчитывают объем кислорода, которое тело может поглощать за тренировку, дают понимание, сколько времени нужно для восстановления, а также хранят всю важную информацию: рекорды, средний пульс, предсказывают, за сколько вы могли бы пробежать марафон и многое другое.

Нет идеального дня для старта – лучшее время это сейчас

Пульс и важность ходьбы

Очень часто мы концентрируемся на скорости, а намного важнее делать акцент на пульсе. В интернете можно найти много информации о том, как рассчитать свой пульс, например, можно сделать этот тут. Потребуется ввести лишь свой возраст и пульс в состоянии покоя.

Также мы не придаем значения ходьбе. Но если хочешь иметь здоровое сердце и значительно улучшить результаты в беге, минимально необходимое количество шагов в день должно составлять 10 тыс., а оптимальное – 15 тыс. шагов ежедневно.

Для подсчета шагов существует множество удобных приложений.

Что делать в межсезонье

Для сохранения результатов важна регулярность. Если в межсезонье вы склонны избегать нагрузок, можно попробовать организовать себя дома. Для этих целей отлично подойдет, к примеру, канал с видеотренировками Fitness Blender – много правильной нагрузки на все группы мышц, которую запросто можно выполнять дома. Попробуйте.

Что почитать, чтобы подружиться с бегом навсегда?

Увлекательно и понятно про бег написал Кристоф Макдугл в книге “Рожденный бежать”, Харуки Мураками “О чем я говорю, когда говорю о беге”, Грете Вайтс “Ваш первый марафон” и, конечно, обязательна к прочтению книга Фила Найта “Продавец обуви”.

Надеюсь, после нужной порции мотивации вы уже зашнуровали кроссовки, и мы встретимся в парке. Нет идеального дня для старта – лучшее время это сейчас!

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь