Подмена ценностей. Чему стоит учить детей в школе?

Дети в школе должны не конкурировать, а сотрудничать

История со злополучным тортом в харьковской школе показывает, что для нас высшая ценность и награда – еда, а не развитие и умение достигать общих целей.

История о девочке, которой на школьном празднике не дали кусок торта, потому что ее мама не сдала деньги – яркая иллюстрация разделения украинского общества. Торт в этой драматичной истории – символичен, на самом деле речь идет о восприятии нами других людей, ценности их вклада и уважения к иному мнению.

Любая попытка увещевать, что «чужих детей не бывает» и пристыдить – лечение симптомов. Поэтому хватит говорить о торте, давайте подумаем, как сделать такую ситуацию в принципе невозможной, чтобы дети учились в школе общению и сотрудничеству, а не разделению. Давайте поговорим о том, какой урок мы можем вынести.

Что естественно для выживания в пустыне, в школьном классе в ХХІ веке – абсурд!

Первое. Ценностям развития, увы, в спирали прогресса общества предшествуют ценности выживания. Это когда в пустыне «вода – моя». Но то, что естественно для выживания в пустыне, в школьном классе в ХХІ веке – абсурд! Чтобы строить оазис, нужно менять мышление. Мыслить понятиями «торт только своим», а «свои – кто заплатил» – это не от хорошей жизни. Иметь возможность заплатить сейчас у многих в верхушке потребностей. Менять нужно именно это. И искать способы научить общество увидеть в семье, которая пошла против системы – принципиального борца, ценного для всей группы.

Второе. Важно помочь родиться в детях ценностям активности и развития: я рад показать себя, у меня своя позиция, мне нравится взаимодействовать с другими, готов защищать свои принципы. Почему не организовать ярмарку, для которой дети вместе будут готовить и продавать сладости для достижения общей цели, обмен книгами «буккроссинг», флешмоб, поход в парк для всех? И именно так отпраздновать завершение года. Не застольем, к которому мы зачем-то приучаем детей с садика и точно не дележкой кусков! Не покупными сладостями в фольге, которые уже через пять минут окажутся в мусорном ведре, а общением и обменом впечатлениями!

Третье. Умение строить хорошие отношения признано психологами самым большим благом для человека. Рынок труда сегодня просит образование готовить не просто классных спецов, а команды, готовые работать вместе. Человеку и дома, и на работе нужно уметь коммуницировать и понимать свою роль в обществе. Как ребенку понять это, если в школе больше десяти лет его учат конкурировать с одноклассниками? Вместо того, чтобы показать: разделить трапезу и разговор – вот настоящая радость.

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