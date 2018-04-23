Почему зрелые отношения невозможны без ссор. Объясняет Наталья Гаевская

Зрелые отношения начинаются тогда, когда вы перестаете их идеализировать

Зрелые отношения, где никто никому не выносит мозг, не ссорится, не мешает расти и развиваться, где вы оба самодостаточные личности, независимые друг от друга. А главное, никто никому и ничего не должен. Ну, возможно когда-то что-то, да и то – скорее как исключение.

В последнее время о таких "зрелых отношениях" можно услышать на каждом шагу от различных гуру. А еще получить стопроцентный рецепт, как этого достичь.

Что ж, хорошо. Если вы – стол, а ваш партнер – табуретка, то у вас будут такие зрелые отношения, где не бывает никаких конфликтов интересов.

Но если вы оба – живые люди, то с вероятностью в миллион процентов и выше вы будете периодически говорить на разных языках и отвергать, не принимать неприятные стороны партнера. Ранить друг друга и бить по самому больному.

Будете сами вести себя как животное и обижаться на его скотское поведение.

Если кто не в курсе, это и есть развитие. Попробую объяснить.

Вы – это лицо с кучей убеждений, предубеждений, ошибок, иллюзий, травм и ожиданий. Более половины своих недостатков вы и в глаза не видели. И с удивлением узнаете о них только в процессе близких отношений. Ваш партнер – лицо с таким же количеством дерьма, но уже другого рода.

И как только букетно-конфетный период заканчивается, начинается реальное узнавание друг друга. В большинстве случаев, именно на этом этапе все сломя голову начинает катиться вниз. Потому что начинается такой трэш, к которому ни вы, ни ваш партнер совершенно не были готовы.

И здесь вы обращаетесь к биохимии, которая вас склеивает между собой, а также к социальным штукам, типа уважения к личности, общих увлечений и тому подобного. Если биохимия и уважение/увлечение достаточно сильны, то вы оба будете прорываться сквозь жизненные штормы, глядя в одном направлении.

Вы любите живого человека со всем его приданым

И именно в этой точке начнется ваше развитие и взросление. Вы наконец перестанете идеализировать отношения и бежать при первой же проблеме или пытаться исправить другого человека.

Вы просто возьмете вместе с хорошими также и плохие стороны человека. Вы осознаете, что это не "глюк в прошивке", а часть личности. Вот он такой. Или принимай и учись с этим жить без нытья, или уходи.

Это и есть зрелые отношения. Выглядеть они могут по-разному, в зависимости от воспитания, образования и внутренней культуры людей.

Но суть одна – вы любите живого человека со всем его приданым.

И не верьте "экспертам", которые втирают вам сказки "о душа в душу". Все пары ссорятся, плачут, психуют, расстаются навсегда, напиваются, а через пару дней бросаются друг другу в объятия.

А еще постарайтесь жить без ярлыков. Зрелые, незрелые – какая разница? Когда вам нормально.

Текст публикуется с разрешения автора.

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