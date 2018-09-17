Почему женщины не получают удовольствия от секса: 3 главные причины, – психолог

Большинство женщин, не испытывающих удовольствия от близости с мужчиной, имеют набор специфических представлений о себе

Я встречала женщин, которые имели откровенно грубые черты лица и феноменальное женское обаяние. Они знали — что они привлекательны до кончиков ногтей.

Я встречала женщин, которые говорили о себе, что они как будто и не женщины а “грубые мужики”, и по ощущениям от общения с ними я была склонна с ними соглашаться.

Я встречала очень миловидных и, как будто совсем не женственных женщин, с идентичностью то ли остроумного мальчишки лет 12, то ли напуганной юной девушки-подростка в протесте. Колких, ускользающих, что-то прячущих от всех, а может, от себя.

Я встречала красивых какой-то строгой красотой, утонченных, хищных женщин, которые нравились мужчинам своим холодным стальным внутренним стержнем.

Я встречала очень привлекательных, женственных, смешливых, теплых женщин, которые нравились мужчинам своей сердечностью, драйвом, легкостью и простотой.

Женщины очень разные. Разные мужчины их любят за разное. Кто-то знает о себе, на что в ней клюют мужчины, кто-то каждый раз с большим изумлением и растерянностью обнаруживает, что мужчинам что-то в ней все-таки интересно. А есть те, кто считают, что мужчинам они не нравятся совсем.

Когда я встречаю такую женщину, мне всегда интересно исследовать в первую очередь — а нравится ли она себе сама? Что говорили родители о ее привлекательности? Давали ли ей разрешение быть красивой?

По моим наблюдениям, большинство женщин, не испытывающих удовольствия от сексуальной/эротической близости с мужчиной, имеют набор специфических представлений о себе и/или о близости. Именно они мешают получать удовольствие.

Контролировать удовольствие — занятие, обреченное на провал Первое: это конечно, восприятие близкого контакта, как чего-то грязного, стыдного, или просто не заслуживающего внимания. Это всегда область присвоенных женщиной в детском возрасте чужих установок, которые заблокировали доступ к телесным переживаниям. Как только появляется намек на удовольствие или интерес, возбуждение, то голос мамы, папы, учительницы, бабушки у подъезда и прочих начинает громко чеканить, как и почему это плохо и нельзя. Иногда это может быть травматичный опыт (сексуальная травма), пережитый женщиной как в детском, так и во взрослом возрасте. Здесь срабатывает механизм обесценивания близости, в качестве защиты – либо от травмирующих переживаний, либо от возможного отвержения ценным близким кругом. Во втором случае происходит отказ от тела, вытеснение удовольствия, возбуждения взамен на принятие своим окружением (которое, по каким-то причинам, осуждает сексуальность, привлекательность, удовольствия и пр.).

Второй вариант: когда женщина обесценивает саму себя, как обладательницу “не вписывающегося” в какие-либо параметры тела. Тело при этом не обязательно даже имеет хоть какие-нибудь изъяны, шрамы, лишний вес и прочие многочисленные причины, об которые в нашем обществе легко споткнуться любой современной женщине. Тело может быть идеальным, но все равно переживаться хозяйкой, как, по какой-то причине, не подходящее ей.

Вариант третий: когда к своему телу у женщины в целом претензий нет, но есть много напряжения о том, как правильно нужно вести себя в постели (белье, запах, громкость стонов, освещение, позы, цвет простыней и пр. пр.). Здесь, так же, слишком много работает голова, которая в режиме нон-стоп ставит себе оценки (а, возможно, и партнеру).



Когда в вопросах секса и близости много работает голова — это признак того, что биологические импульсы интереса, возбуждения, стремления к получению собственного удовольствия и доставления удовольствия партнеру останавливаются и начинают контролироваться головой. А контролировать радость или удовольствие — занятие, обреченное на провал. Если нет возможности отдаться этому процессу, то, чаще всего, процесс просто сходит на нет. То есть теряется самое главное – возбуждение. А без него удовольствие получить невозможно.

Рациональное мышление должно работать в процессе знакомства, распознавания на предмет безопасности для нас партнера, его, возможно, вкусов, интересов, и нашей с ним в этом совместимости. Когда все эти стадии пройдены успешно и вы оказались в постели, а ваша голова продолжает работать — она делает это зря. Потому, что здесь ее основная задача уже выполнена, и она должна уступить первенство телу.

Чрезмерный контроль свойственен очень тревожным женщинам. Для налаживания секса здесь нужна не интимная гимнастика и афродизиаки — а работа с тревогой и тем, что ее вызывает.

Если же есть склонность к обесцениванию самого процесса или сложности с образом своего тела, то, соответственно, не столько курсы гейш, юбки в пол и секс-игрушки вам в помощь, сколько работа с телесной идентичностью, ранними родительскими установками и сепарацией. Раскованность и уверенность в себе не появляются на ровном месте, а возникают, как следствие обретения свободы, через отказ от связывающих вас чужих знаний “как надо”, взамен на новые знания о себе – “как мне нравится”.

Если возбуждение теряется в длительных отношениях с постоянным партнером, и было время, когда у вас его было много — это говорит о необходимости разбираться в отношениях, а не в сексе. Поскольку, секс в длительных отношениях – это их продолжение.

Текст публикуется с разрешения автора

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