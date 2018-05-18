Почему запретный плод всегда сладок. Блог Ирины Говорухи

Мы часто влюбляемся в тех, у кого в графе о семейном положении красуется штамп о браке

В советское время в кинотеатрах перед началом сеанса показывали короткометражки из киножурнала “Фитиль”. Больше всего запомнилась лента о продаже машин. В автосалоне в два ряда стояли абсолютно одинаковые волги бледно-голубого цвета. Можно было выбирать любую, кроме той, что прикрыта чехлом. Покупатели ходили, чесали репы, разглядывали и так и этак, а потом просили продать “отложенную”. Продавец для вида сопротивлялся, но ему доплачивали, задабривали коньяками, и он, тяжело вздыхая, шел на уступки. Как только за покупателями закрывались ворота, тут же прятал следующую машину под чехол.

Некогда друзья моих родителей пришли разводиться. Инициатором был муж, обвиняя жену в безалаберности, транжирстве и неграмотном ведении хозяйства. Судья внимательно выслушал и на полном серьезе сказал:

“Уважаемый, не вижу никаких проблем. Разведу сиюминутно, но хочу предупредить сразу, что у вас очень красивая жена, а я человек свободный, много лет, как вдовец. Ваша женщина мне очень понравилась, поэтому намереваюсь за ней ухаживать с самыми серьезными намерениями. Тем более, что достаточно обеспеченный, хозяйством у меня занимается специально обученный человек, денег хватает и не вижу никаких препятствий для создания семьи.

Муж побледнел, взглянул на жену по-новому и забрал заявление. Живут до сих пор, и по слухам, очень счастливо”.

В один из вечеров моя мама проверяла рефераты, а потом не сдержалась и воскликнула: “Вот негодяй!” Я, рисуя рядом каракули, с интересом подняла брови. Затем она привлекла папу, чтобы тот тоже полюбовался на безобразие. Он взял соединенные скрепкой листы и густо покраснел. Я мгновенно приняла решение раздобыть “талмуд” во что бы то ни стало. Думаю, будет лишним рассказывать, что, когда родители ушли в гости, перерыла верх тормашками весь дом, но ничего не нашла. Как выяснилось позже, ученик седьмого класса, размышляя на тему здоровья, старательно переписал несколько самых пикантных глав из “Камасутры”.

Может, запретим все самое здравое и полезное?

Несколько столетий назад во Францию завезли картофель, но люди опасались его есть, считая, что клубнями можно отравиться. Тогда предприимчивый министр сельского хозяйства запретил свободную продажу овоща, картофельные поля окружил колючей проволокой и поставил охрану. В результате клубни стали воровать.

Ребенок стремиться открыть именно тот ящик, который родители категорически запрещают. Мы часто влюбляемся в тех, у кого в графе о семейном положении красуется штамп о браке. Когда нас просят не употреблять любимую, но вредную еду, начинаем хотеть ее еще сильнее. И вот что получается: то, что в свободном доступе не представляет для нас особого интереса, а запрещенное очень даже манит. Может, тогда напрочь снимем все запреты, или, напротив, все самое здравое и полезное запретим?

Текст публикуется с разрешения автора

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