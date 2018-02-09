Почему вы не худеете: пять причин. Блог фитнес-тренера

Главное условие для потери веса – дефицит калорий. Но в редких случаях это правило дает сбой

Итак, вы здесь, потому что изо всех сил пытаетесь сбросить вес.

Может, вы застряли на определенном показателе и не знаете, в чем причина. Или знаете, но нуждаетесь в пинке. А, может, вы из тех людей, которые «просто не могут сбросить вес».

Впрочем, последнее я считаю чушью. Потерять вес может каждый, нужно просто понять, как это делать.

Самая распространенная ошибка – полагать, будто разнообразные диеты, модные штучки и быстрые решения действительно помогают.

Вы, пожалуй, действительно увидите краткосрочные результаты, но продержатся они совсем недолго. В результате вы быстро сдадитесь, вернете сброшенное и решите, что не способны сжечь жир.

Не хотел бы вас расстраивать, но при таком подходе получить долгосрочные результаты никогда не удастся. Вы лишь будете возвращаться в исходную точку, а то и хуже – на несколько шагов назад.

Знаю об этом из личного опыта.

Я отказывался от углеводов по вечерам, ел по шесть раз в день, пробовал все эти волшебные продукты, которые якобы должны моментально сжечь жир и подарить кубики пресса.

Поэтому мне знакомо страшное разочарование из-за того, что ничего не сработало. Но, к счастью, узнал, что сбросить вес и поддерживать его на необходимом уровне можно лишь, обеспечив дефицит калорий.

Повторю еще раз, потому что это важно.

Чтобы сбросить вес, необходим дефицит калорий. Точка. Других путей нет.

Если вы думаете, что обеспечили себе дефицит калорий, но вес не уходит, значит что? Правильно, значит, ваш организм не испытывает дефицита калорий.

Проще простого.

Как убедиться в том, что дефицит калорий есть?

Легко! Пересчитайте необходимое вам количество калорий, внимательно записывайте все, что съедаете, и следите за прогрессом.

Помните, вам необходим умеренный дефицит в 20% от необходимого объема калорий в случае, если ваша цель терять до килограмма в неделю. Чем вы стройнее, тем медленнее стоит худеть.

Даже если вы абсолютно уверены в том, что все сделали правильно, но вес не уходит, значит, нужно перепроверить еще раз. Пересчитайте все заново и тщательно отслеживайте цифры, по меньшей мере, две недели.

Если и после этого вы обнаружили, что дефицит калорий есть, а показатели на весах не меняются, тогда предлагаю рассмотреть несколько возможных причин.

1.Вы придерживаетесь диеты слишком долго.

После того, как вы проведете определенное время на диете, метаболизм постепенно замедляется благодаря адаптивному процессу под названием термогенезис.

Это значит, что количество пищи, необходимое вам ежедневно, чтобы поддерживать вес, медленно сокращается. Чем дольше вы придерживаетесь диеты, и чем больше килограммов теряете, тем меньше становится потребность организма в энергии.

То есть то количество калорий, которое вы могли употребить в начале пути, теперь превышает необходимое вам. И дефицита калорий нет.

Решение

Пересчитайте калории, основываясь на вашем новом весе, и следите за ним две-три недели, чтобы понять, начнете ли вы худеть снова.

Если это не поможет, то сделайте перерыв в диете и пару недель ешьте ровно столько калорий, сколько нужно вашему организму. Или же устраивайте дни подпитки, чтобы снизить активность гормона лептина и повысить эффективность гормона грелина.

Если судить по ежедневным показателям, то потеря веса – неровный и беспорядочный процесс

Запомните две вещи, которые не стоит делать в этот период:

Увеличивать количество кардионагрузок;

Радикально уменьшать количество калорий.

2.Сон, стресс, задержка воды.

Когда вы долго придерживаетесь диеты, организм испытывает продолжительный стресс. Если к этому добавляется нерегулярный или некачественный сон, стресс усиливается.

Если уровень стресса высок достаточно долго, тело начинает вырабатывать кортизол (гормон стресса).

Он способствует тому, что ваш организм начинает запасать жир или задерживать воду. Значит, вы станете набирать нежелательный вес или вам будет казаться, что это происходит.

Решение

Предлагаю несколько шагов, которые помогут улучшить качество сна:

Убедитесь, что в комнате настолько темно, насколько это возможно;

Не пользуйтесь телефоном, ноутбуком и телевизором за 60 минут до сна;

Перед тем, как отправиться спать, делайте что-то успокаивающее, например, читайте или медитируйте;

Не употребляйте днем кофеин;

Постарайтесь сделать так, чтобы в спальне было прохладно – в прохладном помещении легче засыпается;

Не пожалейте денег на удобный матрас и подушки.

Также постарайтесь оградить себя от стрессов.

Гуляйте, ведите дневники или посещайте массажиста. Не пожалейте времени на вещи, которые улучшают состояние, избегайте стрессовых факторов и получайте удовольствие.

Если вы придерживаетесь диеты долго, то сделайте недельный перерыв, чтобы организм отдохнул от этого стресса.

3.Вы наращиваете мышцы.

В определенных ситуациях вы можете и будете наращивать мышцы при дефиците калорий. И это тот случай, когда вы ошибочно решите, что перестали терять вес.

На самом же деле, вы одновременно теряете жир и строите мышцы.

Решение

Во-первых, это очень даже неплохо, так что постарайтесь с максимальной пользой использовать ситуацию. Чтобы убедится в том, что вы теряете вес при наращивании мышц, нужно отслеживать прогресс при помощи различных методик. Не полагайтесь лишь на весы.

Фотографии. Делайте фото раз в месяц, чтобы понять, как идут дела;

Замеры. Измеряйте параметры тела каждый месяц. Если талия становится уже, значит, вы теряете жир, даже если весы этого не показывают;

Одежда. О прогрессе может свидетельствовать то, как сидит одежда. Если джинсы стали свободней, а рукава рубашки – тесней, значит, вы теряете вес и строите мышцы.

4.Вам просто не нужно терять жир.

Иногда вам просто не нужно больше ничего сбрасывать.

Вы уже достаточно стройны, но еще недостаточно мускулисты. Вместо того, чтобы стать худей и меньше, уделите время строительству мышц, ведь, скорее всего, именно это вам и нужно для обретения желаемой формы.

Решение

Осознайте, что чем меньше в организме жира, тем меньшими вы кажетесь. И нехватка мышц станет более очевидной.

Перестаньте прыгать между сбросом и набором веса, сосредоточившись на развитии мускулатуры. Используйте небольшую прибавку калорий (до 300 в день), чтобы медленно нарастить мышцы, улучшить форму и минимизировать появление жира.

5.Вы даете себе недостаточно времени.

Потеря жира всегда, абсолютно всегда занимает больше времени, чем вы думаете. Во многом потому, что в организме больше жира, который необходимо сжечь, чем вам кажется. Но также по той причине, что мало что в принципе происходит так быстро, как нам хотелось бы.

Вы ожидаете каждый день видеть изменения. Но реальность такова, что результат будет заметен через недели или месяцы.

Если судить по ежедневным показателям, то потеря веса – неровный и беспорядочный процесс. Если посмотреть на картинку в целом, то прогресс в течение нескольких месяцев должен быть очевиден.

Решение

Здесь нечего добавить, разве что посоветую быть терпеливыми и довериться процессу. Если вы придерживаетесь дефицита калорий, то он будет. Это я вам обещаю.

Удвойте или утройте время, отведенное на потерю лишних килограммов. Напоминайте себе о том, что это дело длинное. И используйте несколько приемов, чтобы помочь себе об этом не забывать:

Делайте ежемесячные фотографии и замеры параметров;

Взвешивайтесь ежедневно и обращайте внимание на средний показатель за неделю;

Ведите дневник тренировок.

Подытожим

Помните о том, что главное условие для потери лишнего жира – дефицит калорий. Без этого ничего не получится.

Тем не менее, существует несколько факторов, которые могут повлиять на похудение в случаях, когда такой дефицит установлен.

Если учесть все эти моменты, наверняка получится создать тело, которым вы будете гордиться.

Перевод НВ.

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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