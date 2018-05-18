Почему вы нарушаете диету. Объясняет фитнес-тренер

Такое случалось с каждым: небольшой избыток калорий незаметно переходит в пищевой произвол

Причин может быть множество: вы организовывали ужин в последний момент, хотели съесть “всего еще одно печенье”, неправильно посчитали калории и так далее.

Но результат всегда один и тот же: вы съедаете больше позволенного, наступает хаос, и вы остаетесь с нежелательным избытком калорий не только на один день, но и на целую чертову неделю.

Есть ли какой-то способ этого избежать?

Я здесь, чтобы сказать вам, что такие способы есть. Однако для начала нужно разобраться, что именно происходит.

Почему вы нарушаете свою диету?

Исходя из опыта, могу сказать, что единой причины нет. Как правило, срабатывает несколько факторов, которые часто соединяются и создают идеальный шторм переедания.

Давайте их рассмотрим.

Усталость

Вы знаете, что ваши настроение и способность принимать решения стремительно ухудшаются, если вы плохо спали и чувствуете себя уставшими. Но знаете ли вы, что нехватка сна может влиять на то, насколько вы голодны?

В ходе одного из исследований было обнаружено, что у спавших мало участников был понижен уровень лептина и повышен уровень грелина, а подобные изменения баланса этих гормонов увеличивают аппетит.

Для понимания: лептин уменьшает голод, а грелин – увеличивает.

Другое исследование показало, что нехватка сна нарушает функционирование тех частей мозга, которые жизненно важны для принятия решений. А это нарушает вашу способность принимать обоснованные решения о том, какую пищу есть.

Привет, вредная еда!

Если соединить это состояние голода с одним или несколькими факторами, описанными ниже, то станет понятно, как маленькое отклонение в питании превращается в переедание.

Голодный поход по магазинам

Это универсальное правило: никогда не ходите по магазинам голодными. Однако вы, вероятно, не знаете, почему такой шопинг заканчивается покупкой того, что вам не нужно, а иногда и того, что вы не хотите.

За это в ответе грелин – гормон, который стимулирует голод, особенно, когда вы соблюдаете диету.

В 2001-м году было проведено исследование, целью которого было измерить этот эффект. Для этого задействовали группу участников, которым вводили грелин или физраствор прежде, чем их садили делать ставки (в духе eBay) на съедобные и несъедобные покупки.

Пока участники были поглощены этим занятием, ученые наблюдали за активностью их мозга при помощи функциональной МРТ.

Они выяснили, что участники, которым вводили грелин, не были готовы платить больше других за съедобные лоты. Однако они были меньше заинтересованы в несъедобных, предлагая гораздо меньше, чем участники из другой группы.

С учетом этой связи между голодом и склонностью к плохим решениям относительно еды, не удивительно, что голодный шопинг часто приводит к превышению лимита калорий прямо (вы покупаете и съедаете больше) или косвенно (вы пополняете домашние запасы калорийной пищей, перед которой не можете устоять, когда голодны, устали или пьяны).

Алкоголь

Алкоголь часто считают важным фактором набора веса, при этом верят, что это вариант “все или ничего”. Впрочем, не известно наверняка, способен ли алкоголь так уж сильно испортить вашу диету.

Но правда в том, что потребляемый вместе с пищей алкоголь приводит к увеличению количества поглощенной пищи. Однако сам по себе алкоголь не приводит к набору веса, все зависит от индивидуальных предпочтений относительно напитков.

Это значит, что если вы пьете низкокалорийные напитки в умеренных количествах и учитываете их в общей сумме потребленных за день калорий, то алкоголь не приведет к набору веса.

Но к этому приведет та нездоровая пища, которую вы съедите под воздействием алкоголя.

Все логично: хорошо известно, что алкоголь влияет на принятие решений, а именно неверные решения приводят к нарушению диеты.

Помните, что алкоголь подавляет окисление жиров, что позволяет вашему телу легче запасать жир и углеводы. Однако фактическое превращение алкоголя в жир незначительно, если вообще происходит.

Стресс и сила воли

Вы едите больше, когда счастливы или несчастны? Расслаблены или напряжены? Что, если сравнить напряженный и легкий дни?

Если вы подобны большинству людей, то заметите, что склонны есть неправильно в состоянии стресса.

Добавьте к этому социальные события, где предполагается, что вы будете употреблять определенную еду, и в девяти случаях из десяти вашей диете настанет конец.

Чтобы понять, почему так происходит, давайте посмотри на результаты невероятного исследования. Оно оценивало факторы, которые определяли, будет ли судья принимать решение об условно-досрочных освобождениях по уголовным делам во время слушаний.

Если вы похожи на меня, то посчитаете, что в процессе принятия решения судья учитывает ряд факторов. Однако, проанализировав более 1 тыс. решений за 10 месяцев, ученые обнаружили, что больше всего на судей влияло время суток.

Судья с большей вероятностью принимал благоприятные решения утром. Чем позже, тем меньшим становилось количество благоприятных решений.

Аналогичная ситуация наблюдалась после перерыва на обед – сразу после ланча судьи принимали больше позитивных решений, чем к концу дня.

Ученые списывают это на усталость от принятия решений. Это означает, что чем больше решений вы принимаете, тем трудней становится это делать.

Поэтому при рассмотрении одного сложного дела за другим усталость и стресс нарастали, пока не становилось проще просто сказать “нет” и не нагружать мозг принятием аргументированного решения.

Это сравнимо с серией сложных упражнений в спортзале. С каждым новым подходом тренировка становятся все более и более утомительной, пока сил и вовсе не остается, и вы не прекращаете.

Чем больше решений вы принимаете, тем трудней становится это делать

То же происходит в повседневной жизни. Чем более напряженный день, тем хуже. И тогда гораздо сложней отказаться от калорийной пищи и уберечь себя от нарушения диеты.

Если добавить к этому данные исследования, согласно которому люди под воздействием стресса едят более калорийную и жирную пищу, то становится понятно, что после длинного дня вы будете принимать более простые, а не правильные решения.

Голод и ограничительная диета

Мы уже затрагивали эту тему, обсуждая голодный шопинг, но стоит отметить: независимо от того, где вы и что делаете, голод повышает риск переедания. Этот эффект усугубляют усталость, опьянение, жесткая диета или усталость от жесткой диеты.

Диета – это не то, с чем вы должны бороться. Полное исключение из рациона определенных продуктов не бывает хорошей идеей, особенно – если это ваши любимые продукты. Это старинная ситуация “вы хотите то, что не можете получить”. Так что в конце недели появляется ощущение, что пришло время расслабиться и употребить то, что вы не ели в течение недели.

Скука

Почему скука приводит к перееданию? Если коротко, то причина в дофамине. Это вещество, от которого зависит поведение, мотивированное вознаграждением. Оно отвечает за приятные ощущения, которые мы испытываем, выполнив какую-то задачу.

В ходе исследований было обнаружено, что еда стимулирует дофамин и приятные ощущения, которые он вызывает. Например, еда с высоким содержанием сахара, жира и натрия обеспечит вам хорошее настроение.

Ученые установили, что люди, испытывающие скуку, употребляли больше калорий. Не удивительно, что в таком состоянии вы тянитесь за пачкой чипсов, попкорна или печенья. Вы буквально обречены на гонку за дофамином.

Перевод НВ. Продолжение будет опубликовано здесь. Следите за обновлениями

Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на LiftLearnGrow. Републикация полной версии текста запрещена

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