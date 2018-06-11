Почему время непризнанных гениев прошло. Блог издателя

История знает немало примеров, когда произведения писателей, чьи имена стали классикой мировой литературы, признали слишком поздно

Международный фестиваль Книжный Арсенал, прошедший в Киеве в конце мая, открыл читателям много новых фамилий талантливых авторов. Что особенно приятно, среди них очень много молодых писателей, которым посчастливилось привлечь внимание критиков и заявить о себе на крупнейшей выставочной площадке для самых требовательных книголюбов. Как каждый из них воспользуется этим замечательным шансом, покажет время. Но история знает немало примеров, когда произведения писателей, чьи имена теперь стали классикой мировой литературы, приняли, признали и полюбили слишком поздно. Вот лишь несколько примеров.

Великий Винсент Ван Гог продал при жизни чуть более дюжины своих работ. Романтические симфонии и оперы Шуберта публика оценила лишь спустя десятилетия после смерти этого австрийского композитора. А значимость сделанных открытий аббата Менделя, сформулировавшего в ходе экспериментов с горохом основные принципы наследственности, для современной генетики ученые признали лишь спустя полвека после смерти монаха-августинца. На его могиле, кстати, были выбиты пророческие слова: “Мое время еще придет!” Эта фраза весьма уместна и по отношению к творчеству многих литературных гениев, получивших желаемое признание, увы, после ухода в мир иной.

Простота сюжета, глубокая психологическая прорисовка характеров и тонкий английский юмор книги “первой леди” британской литературы Джейн Остин, казалось бы, сочетают в себе все элементы, чтобы без промедления стать бестселлерами. Но путь Ости на вершину литературного олимпа был отнюдь не прост. Это сегодня произведения “Гордость и предубеждение” (1813), “Разум и чувства” (1811) или “Эмма” (1815) – признанные шедевры.

В то время, когда романы были написаны, издатели и литераторы их критиковали, отправляли на доработку и безбожно сокращали. За четыре произведения, проданные при жизни, Остин получила 684 фунта, или почти $23 тыс. по современным меркам. Настоящее же признание пришло лишь спустя 66 лет после смерти, когда в 1883 году ее книги были изданы в “шестипенсовой” серии для массового читателя. Только тогда и слава, и признание стали всенародными. Сегодня произведения писательницы изучают во всех колледжах и университетах королевства, а с июля прошлого года (в канун двухсотой годовщины со дня ее смерти) портрет Остин стал украшать 10-фунтовую английскую банкноту.

Первопроходец в жанре детективных рассказов и мастер ужасов Эдгар По тщетно пытался заработать хоть что-то на прозе и стихах. К примеру, его дебютный сборник стихотворений “Тамерлан” (1827), написанный под псевдонимом Бостонец и напечатанный в количестве 50 экземпляров, не продавался даже по 12,5 цента за штуку. А вот в наши дни цена оригинальной 40-страничной брошюры перевалила за полмиллиона долларов. В 2009 году неизвестный коллекционер приобрел на аукционе одну из оригинальных копий сборника за $662,5 тыс. После загадочной смерти По его издатель и редактор Руфус Гризвольд опубликовал мемуары, в которых очернял писателя, называя его страдавшим психическими расстройствами безумцем, алкоголиком и растлителем. Падкая на скандалы публика ринулась покупать книги По.

Но настоящая слава в Европе пришла к писателю позже с легкой подачи Шарля Бодлера, который перевел множество работ родоначальника детективного жанра, и, по его словам, ощущал с ним духовное родство. С 1954 года в Америке ежегодно вручают премию Эдгара По за лучшие произведения детективного жанра. Всего существует более десяти номинаций, в число которых помимо литературных входят также награды в области кино, телевидения и театра. Лучшим романом 2017 года стала книга американского режиссера, сценариста и продюсера Ноа Хоули “Перед падением”.

Книги Франца Кафки сегодня во всем мире выпускают миллионными тиражами, но в свое время их воспринимали не иначе, как ‘невнятное чтиво”. Излюбленные кафкианские мотивы – чувство вины, отчуждение, беспокойство и понимание абсурдности мира – станут популярны уже после ухода в мир иной пражского самородка, на волне массового увлечения экзистенциальной и сюрреалистической литературой. При жизни Кафки было опубликовано лишь несколько его новелл. Во многом, правда, в этом была вина самого писателя.

При жизни Кафки было опубликовано лишь несколько его новелл

Из-за сложного характера и затворнического образа жизни творчество Кафки не пользовалось должным вниманием – до тех пор, пока его романы не были изданы посмертно. И хотя перед смертью автор попросил свою возлюбленную Дору Диамант и друга Макса Брода сжечь написанные им произведения, все случилось с точностью до наоборот. Несколько рукописей, которыми владела его подруга, действительно были уничтожены. А вот Макс Брод ослушался последней воли товарища и издал большую часть его работ, ставших впоследствии мировой классикой.

Безусловно, примеров того, когда читатели признавали мастерство автора после его смерти, довольно много. Но времена изменились. Хотите писать, вам есть что сказать и чем поделится – пишите. Не бойтесь экспериментировать, не отступайте от цели, ведь теперь существует масса возможностей и ресурсов заявить о себе на всю страну, да и не только. И кто знает, может, именно ваша книга станет очередным мировым бестселлером.

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