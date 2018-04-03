Почему вкусное и осознанное питание лучше, чем правильное. Блог Евгения Клопотенко

Осознанность при выборе еды помогает усилить удовольствие от потребления пищи

Как часто вы задумываетесь о том, что вы едите? Согласитесь, что чаще всего мы питаемся “на автомате” и не особо заботимся о подборе продуктов или блюд. Я тоже так делал раньше, пока не осознал, что еда – это больше, чем просто инструмент для утоления голода.

Питаться нужно не просто “правильно”, как сегодня модно говорить. Питаться нужно осознанно, ведь только тогда вы сможете получить максимум удовольствия и пользы от трапезы. Разница между осознанным и неосознанным питанием очень простая, а корни, как всегда, из детства. Именно в детстве формируется большинство вкусовых привычек, и они остаются с нами на всю жизнь.

Это можно сравнить с тем, как дети учатся ходить. Им нужна помощь и родители ее предоставляют. И вот уже через некоторое время вы даже и не задумываетесь о том, как сделать свой шаг. Так у нас появляется любовь к майонезу, жирным и тяжелым блюдам. Не потому что это вкусно, а потому, что мы к этому привыкли и выбираем их уже неосознанно.

Осознанное питание исключает из себя такие понятия, как “вредное” и “полезное”. Вы просто отказываетесь от надиктованных правил и устаревших рецептов, учитесь слушать себя и желания вашего организма. Вам разве не странно, что вы готовите салат, который придумали еще во время дикого дефицита продуктов? Или продолжаете зажаривать котлеты до внушительной корочки, хотя у вас рядом стоит духовка? А ведь если убрать тонну жира и запечь, то те самые котлеты приобретут совершенно иной вкус.

После всех моих кулинарных скитаний я создал свою систему питания – вкусное питание (ВП). Я объединил в одно вкусное, полезное и осознанное питание.

От невкусной еды организму плохо. Вы можете этого даже не замечать, но если вы постоянно не высыпаетесь, устаете, а к концу дня у вас вообще нет сил, то частично в этом виновато ваше питание. Когда человек переедает, он чувствует тяжесть, ему плохо, и в добавок он корит себя за съеденное.

Или же когда человек недоедает во время строгой диеты. Тогда у него тоже упадок сил, нет желания что-то делать и постоянно хочется спать.

От невкусной еды организму плохо

А вот с вкусной едой – все наоборот! Когда вы ее едите – вы реально становитесь счастливее. И, кстати, дети это чувствуют на подсознательном уровне. Мы проводили анкетирование в школах, где меняем питание, и я нашел для себя удивительные вещи. Дети хотят больше салатов, больше свежих овощей и фруктов. Они не хотят есть жареные котлеты или сосиски неизвестного происхождения, потому что знают, что после такой еды появляется чувство тяжести и усталости.

Но в то же время дети с недоверием воспринимают новые вкусы или новые продукты. И, не имея поддержки родителей, менять питание в школах сложно. Ведь если дети дома никогда не видели сельдерей, то понятно, что в школе они его есть тоже не будут. Таким образом, родители несут ответственность за то, насколько внимательно и тщательно их ребенок в будущем будет относиться к питанию, а значит – и к своему здоровью.

Самый большой плюс от осознанного питания заключается в том, что вы начинаете не только более уважительно относится к еде, но и к самому себе и своему организму. Осознанность при выборе еды помогает усилить удовольствие от потребления пищи, которого вы раньше могли даже и замечать. Это приводит нас к очень простой истине: мы – то, что мы едим. И выбор всегда остается за нами!

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