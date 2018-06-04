Почему вам пора пересмотреть свой распорядок дня. Блог спортсмена-любителя

С детского сада меня приучали к режиму дня

Все дни были похожими друг на друга – это было хорошо для родителей, воспитателей и других взрослых. Мне режим давался сложно, ведь я мечтала о волшебстве и сюрпризах. А какое волшебство может случиться, если все расписано поминутно?

В школьные годы мне, конечно, тоже пытались прививать режим, записывали на секции и языки, чтобы не оставалось свободного времени на глупости. То, что родители считали глупостями, я называла эмпирическим познанием мира. А как иначе я могла бы ронять грани добра и зла?

Работать я сразу же начала сама на себя. Это дало возможность иметь гибкий график, не сидеть в офисе с утра до ночи. Как выяснилось потом, интуитивно я поступила правильно, особенности моей спины не позволяют сидеть в одной позе в течение всего дня. Я могла работать вечерами, на выходных, режим не уважала, воспринимала как ограничивающий фактор.

Хотя была и обратная сторона. Из-за не соблюдения режима дня вес прыгал то вверх, то вниз, случались апатичные и тревожные состояния. А самым сложным оказалось неумение уживаться с более структурированными и рациональными людьми. Мне казалось, что их жизнь насыщена и успешна с одной стороны, и однообразна и несвободна с другой. Они всегда все успевают, четкий порядок не позволяет им сдаться и послать мир к чертям. Зато они не могут уехать на Мадейру в любое время дня и ночи, так как связаны обязательствами по рукам и ногам. Я одновременно и жалела их за несвободу, и завидовала количественным результатам, которые они демонстрировали.

В конце концов, я пришла к выводу, что кое-чему рациональные люди могут поучить своих творческих собратьев. И если счастье и умиротворения понятия философские, то деньги и спортивные достижения – вполне ощутимые и объективные. Если на арену вашей жизни врывается любительский спорт, вам придется формировать режим дня.

Итак, чему мы можем научиться у рационалов, не переламывая себя через колено и не теряя ощущения счастья и свободы?

Например, получать удовольствие не только от расслабления, но и от напряжения. У нас в голове сидит рассказчик, который дает установку: сейчас становится тяжело, пора расслабляться. Уболтайте его, договоритесь, прогоните вон из своей головы. Сделайте все возможное, чтобы взяться за дело. Главное начать, затем и муза придет, и вы научитесь получать удовольствие от ментального напряжения.

Частой отмазкой для творческих людей бывает фраза, что муза не приходит по расписанию. Но художники, которые способны творить только по зову вдохновения, создают намного меньше работ, чем их трудоспособные коллеги. Диего Ривера, Ван Гог, Генри Миллер, Пабло Пикассо отличались невероятным трудоголизмом. Чем больше работ вы создаете, тем больше шансов отыскать среди них шедевр. Каждое утро садитесь за стол, составляйте план, структурируйте дела, начинайте работать и ждите прихода музы уже в процессе. Даже если первые дни муза отказывается приходить вовремя, с каждым новым разом вы приучаете ее к дисциплине.

Постоянство и регулярность должны войти в вашу жизнь хотя бы на несколько дней в неделю. Постепенно вы будете увеличивать количество этих дней. Лучше перетерпеть легкое раздражение от ранних подъемов, чем грызть себя за то, что прожили день вхолостую.

Мотивируйте себя соблюдать режим ради людей, которые живут рядом

Если у вас нет стимула рано вставать, значит, вы еще не занимаетесь бегом, плаванием, не посещаете секции, в общем физически не культурны. Самое время начать окультуриваться. Когда вы просыпаетесь рано утром и идете на тренировку, то заряжаете себя энергией на весь день.

Если вы не получаете удовольствия, а только утомляетесь во время утренних нагрузок долгое время, возможно вам пора на временный покой. Длительный дискомфорт, подавленное состояние, утренняя усталость – возможно вам необходим расслабленный отпуск, а ваш диагноз – переутомление. Без восстановления никогда не получить красивого тела, спортивных достижений и эмоциональной стабильности.

Распространенной причиной расхлябанности и невозможности взять себя с руки может оказаться буйство гормонов, хроническое заболевание, лишний вес или неправильное питание. Гормональный сбой негативно действует на наш внешний вид и эмоциональный фон. Нормализовать его поможет обследование, правильное питание, здоровый сон и спорт. Если причина вашей расхлябанности медикаментозная, вам понадобится не только обследование и таблетки, а и ваше непосредственное волевое участие. Очень важно преодолевать себя, чтобы получать новые порции опыта успеха. Вы научитесь доводить любое дело до конца, это войдет в привычку, и вам не придется собирать себя по кускам, когда речь зайдет о ранних подъемах или регулярных утренних пробежках.

Если вы питаетесь не сбалансировано, вас будет клонить в сон или мучить бессонница, вы будете тревожными, нервными или постоянно усталыми. В моем рационе всегда не хватало белков, строительного материала нашего организма. Я разрешила этот вопрос с помощью дополнительного функционального питания. Когда-то я считала, что протеиновые и прочие коктейли – это вредная химия, которую пьют качки в спортзалах, чтобы раздуть себе мышцы. Оказывается, существует абсолютно натуральные протеины, обогащенные витаминами и элементами, способствующие похудению, без потери мышечной массы. Полезные и необходимые продукты для спортсменов и людей, заботящихся о своем здоровье.

Мотивируйте себя соблюдать режим ради людей, которые живут рядом с вами. Вы, наверное, замечали, что отсутствие дисциплины нелицеприятно сказывается на близких, коллегах и клиентах. В семье домочадцам приходится подстраиваться под самого недисциплинированного его члена. Ваши дети вырастают на вашем примере. Если вы расхлябано относитесь к окружающим, они тоже начнут подводить всех, опаздывать и не выполнять обязательства. В их картине мира такое поведение станет нормальным и приемлемым.

И, напоследок, о важном. Перестаньте ругать себя за лень и халатность. Если сбили режим, не отработали в полную силу, расслабьтесь и забудьте. Процесс самоедства забирает много энергии, которую можно направить на нужное дело. Если поддались слабости, не пилите себя за это, а сделайте этот день выходным, ментально-разгрузочным.

И в какой-то момент вы поймете, что незаметно обретаете здоровье и стройность.

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