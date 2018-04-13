Почему управлять самолетами легче, чем воспитывать детей. Блог Ирины Говорухи

В первые годы жизни ребенка мы учим его ходить и разговаривать, а потом требуем от него сидеть и молчать. С этим что-то не так

На третьем курсе у нас состоялась грандиозная практика в детском саду. Я пришла вся такая модная, начитанная, креативная. В голове миллион сюжетно-ролевых, дидактических и подвижных игр. Принесла с собой лото, домино, глянцевые клубнички и разноцветные макароны. Стала организовывать то “Вороны и воробьи”, то “Карусель”, то “Самолеты”, но ничего не шло. Малышня играла вяло, будто из-под палки. А потом воспитательница подсказала дать им свободу и возможность затеять что-то свое. В этот момент наступило прозрение. Дети играли в “кума, куму и пьяного папу”. Били посуду, курили самокрутки из осиновых листьев, подолгу болтали по телефону, выясняли, куда делись деньги, затевали уборку, требуя разобрать кладовку и вывезти на дачу продавленный диван. В тот момент поняла, что не стоит никого воспитывать, лучше воспитать самих себя.

Лично меня постоянно муштровали по поводу порядка. Заставляли складывать в шкафу и в ящиках стола. Будили среди ночи и тыкали носом в несобранный с вечера портфель. Я обижалась и глотала злые слезы. Чистота давалась нелегко, возможно, потому что в нашем доме никогда не наблюдалось особого блеска.

Мою школьную подругу с первого класса отвели на фигурное катание, которое та возненавидела лютой ненавистью. Ее пугал лед, падения и никак не удавалось освоить ни реберные, ни зубцовые прыжки. Особенно было обидно в выходные дни, когда родители до обеда лежали перед телевизором и смотрели “Утреннюю почту”, а ей предстояло корячиться на катке. То же самое наблюдалось в семьях с появлением пианино. Мамам с папами хотелось, чтобы ребенок музицировал, ведь это так красиво, когда девочка садится за инструмент и порхает пальцами по клавишам. К примеру, мелодию Раймонда Паулса из кинофильма “Долгая дорога в дюнах”. Только девочке хотелось совсем другого. Вязать, как мама, кружевные салфетки “листья в серебре” или печь, как бабушка, хворост и миндальные булочки.

В одной умной книге прочитала, что работать авиадиспетчером и управлять в небе десятком самолетов намного легче, чем воспитывать детей. Какой бы ни была напряженной и изматывающей смена, сколько бы ни выпало тумана и ни взлетело аэробусов, она обязательно закончится, и диспетчер пойдет домой отдыхать. А вот родительская смена не заканчивается никогда.

У каждого народа своя философия. В Японии и в Тибете ребенок то король, то раб, то равный. Французы не воспитывают, а растят. Евреи мудро замечают, что лучше всех умеют управляться с детьми бездетные. На мой взгляд, ребенка следует просто любить и понимать, а еще прекратить наконец-то требовать с него то, чего не освоили сами.

Текст публикуется с разрешения автора

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