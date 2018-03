Почему умные люди совершают глупые ошибки. Блог Тревиса Бредберри

Величайший дар может оказаться наказанием, если не уметь критически оценивать свое поведение

Умным быть хорошо. Ведь умные люди зарабатывают больше денег, накапливают больше богатства и даже живут дольше. Со стороны кажется, будто умным людям живется легко. Есть, впрочем, и обратная сторона медали.

Умные люди известны тем, что совершают глупые ошибки, особенно в ситуациях, требующих здравомыслия. Простота таких ситуаций и высокий интеллект тех, кто с ними не справляется, может быть совершенно комичной.

Как говорил Вольтер: “Здравомыслие – удел немногих”.

После десятилетий исследований ученые, наконец, начинают понимать, в чем дело. Шейн Фредерик из Йельского университета одним из первых выяснил, почему рациональное мышление и интеллект не всегда идут рука об руку.

В своем исследовании он давал людям решать простые задачи вроде такой: “Ракетка и мяч вместе стоят $1,1. Ракетка стоит на доллар больше, чем мяч. Сколько стоит мяч?”

Фредерик обнаружил, что люди склонны немедленно выдавать неправильный ответ, утверждая, что мяч стоит 10 центов. Вы, конечно, знали, что правильный ответ – 5 центов за мяч. И совершенно справедливо могли бы поинтересоваться, являются ли люди, говорившие неправильный ответ, недостаточно умными.

Психологи из Университета Джеймса Мэдисона и Университета Торонто задались тем же вопросом. Они дали одинаковые тесты на логику сотням людей и сравнили правильность их ответов с уровнем их интеллекта. Исследователи обнаружили, что умные люди с большей вероятностью выдавают неверные ответы, так как они делают больше умственных ошибок в процессе решения проблем.

Умные люди более склонны к глупым ошибкам из-за слепых пятен в их способе использовать логику. Эти слепые пятна существуют, так как умные люди чересчур уверенны в своих умственных способностях. То есть они настолько привыкли быть правыми и иметь ответы наготове, что даже не замечают, когда ошибаются, если отвечают, не думая.

Болваны, неверно ответившие на вопрос о ракетке и мяче, не были так уж глупы. Когда Фредерик дал этот вопрос студентам Гарварда, Принстона и Массачусетского технологического института, более половины из них ответили неправильно. Даже студенты самых престижных университетов мира делают глупые ошибки.

Пожалуй, само страшное в связи с ошибками, совершаемыми людьми с высоким уровнем интеллекта, заключается в том, насколько они не осознают этого. Люди всех интеллектуальных уровней поддаются тому, что называется “смещением слепого пятна”. То есть, мы успешно замечаем ошибки окружающих, однако совершенно не видим собственных. Чем глупей ошибка, тем сложней умному человеку принять тот факт, что он ее допустил.

Мы вроде бы не проводим наши дни за решением логических задач подобных вопросу о ракетке и мяче. Однако функции мозга, задействованные в решении таких проблем, те же, что мы используем в повседневной жизни. Поэтому тенденция делать глупые ошибки преследует умных людей на их рабочих местах. Так что примите во внимание самые распространенные среди умных людей способы совершать ошибки.

Чем глупей ошибка, тем сложней умному человеку принять тот факт, что он ее допустил

1.Умные люди слишком самонадеянны. Жизнь, полная похвал и поощрений, развивает в умных людях непоколебимую веру в свой разум и свои способности. Когда ваши достижения сопровождаются пестованием вашего эго, легко привыкнуть к тому, что так будет всегда. Но это опасное ожидание. Умные люди часто не замечают, когда им нужна помощь, а когда понимают это, то склонны считать, будто никто не сможет им ее предоставить.

2.Они слишком давят на других. Умные люди становятся сверхэффективными, так как многое дается им легко. Они просто не понимают, как тяжело приходится работать некоторым другими, чтобы решить аналогичные задачи. По этой причине они давят. Они устанавливают планку слишком высоко, и когда кому-то требуется слишком много времени, чтобы сделать необходимое, решают, что человек не прикладывает достаточных усилий. Поэтому давят еще сильней и пропускают возможность помочь другим достичь целей.

3.Они всегда хотят быть правыми. Принять собственную ошибку тяжело всем. Умным людям это дается еще сложней, ведь они так привыкают к собственной правоте, что это становится частью их идентичности. Для них ошибаться – значит, подвергаться нападению, а быть правым – необходимость.

4.Им не хватает эмоционального интеллекта. Интеллект (IQ) и эмоциональный интеллект (EQ) не идут в комплекте (умные люди в среднем обладают тем же уровнем эмоционального интеллекта, что и все остальные). Но когда умному человеку не хватает EQ, это очень заметно. Люди с высоким IQ и низким EQ воспринимают мир как меритократию. Важны лишь достижения, а люди и эмоции – препятствия на пути. И это неправильно, ведь наше исследование, проведенное при участии более 1 млн человек, говорит: даже в высших эшелонах IQ лучшие результаты показывают именно те, кто обладает наивысшим EQ.

5.Они сдаются, когда терпят неудачу. Вам случалось смотреть спортивное соревнование и видеть ошеломленный взгляд проигравшего атлета, от которого все ожидали победы? Умные люди легко попадают в ловушку, рассматривая неудачу как конец света, ведь частые успехи создают такие ожидания, при которых провалы становятся труднопереносимыми. Те, кому приходится много трудиться для достижения целей, успевают приобрести опыт поведения в случае неудач. Они учатся принимать их, ведь знают, что неудача – лишь ступенька на пути к успеху.

6.Они не могут развить твердость и выдержку. Когда все дается легко, к тяжелой работе относишься негативно. Когда умные люди не могут достичь чего-то без невероятных усилий, они склонны стыдится и расстраиваться. Это приводит их ложному выводу, будто с ними что-то не так, если они не могут легко получить желаемое. В результате, умные люди переключаются на что-то, подтверждающее их чувство собственной значимости, прежде, чем воспитают в себе выдержку, необходимую для достижения максимально возможного уровня.

7.Они склонны к многозадачности. Умные люди думают достаточно быстро, что делает их нетерпеливыми. Они любят, чтобы одновременно происходило несколько вещей, чтобы время не пропадало зря. Они думают так быстро, что при многозадачности им кажется, будто все выходит, и получается сделать больше. Но исследование Стэнфордского университета показало, что это не так. Многозадачность делает нас менее продуктивными.

8.Они плохо воспринимают обратную связь. Умные люди склонны недооценивать мнения других. Это значит, что они не верят, будто кто-то может быть достаточно квалифицирован, чтобы дать им полезный совет. А это не только препятствует их росту, но также может привести к токсичным отношениям – как личным, так и профессиональным.

Подытожим.

Кому-то может показаться, будто я поношу умных людей. Но это не так. Просто величайшие дары вроде развитого интеллекта могут также нести в себе определенные вызовы. Если вы не готовы честно взглянуть на картину в целом, то вредите себе. А это неразумно.

Перевод НВ

Новое Время обладает эксклюзивным правом перевода и публикации колонок Тревиса Бредберри.

Оригинал опубликован на TalentSmart. Републикация полной версии текста запрещена.

Тревис Бредберри – обладатель наград и соавтор бестселлера “Эмоциональный интеллект 2.0”, сооснователь TalentSmart, мирового лидера по тестированию и обучению эмоциональному интеллекту, работающего с 75% компаний из списка Fortune 500.

Его книги переведены на 25 языков и продаются в 150 странах мира. Он также сотрудничал с изданиями Newsweek, Time, BusinessWeek, Fortune. Forbes, USA Today, The Wall Street Journal, The Washington Post, The Harvard Business Review.

