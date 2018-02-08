Почему украинская кухня станет самой популярной в мире. Блог Евгения Клопотенко

Ресторанный мир развивается циклично и постоянно ищет свежие идеи. И Украине есть что предложить

Вы когда-нибудь задумывались, почему кухня определенной страны становится популярной? Вот если Франция всегда считалась этакой “столицей еды”, то это еще понятно. Но как объяснить перуанскую кухню, которая буквально ворвалась в тренды за последние несколько лет? На самом деле это не более чем кулинарная закономерность. И самое прекрасное заключается в том, что украинская кухня сегодня имеет все шансы, чтобы стать самой популярной и востребованной в мире еды.

Кулинария развивается по одной простой схеме – рецепты старых или национальных блюд развивают до какого-то определенного максимума и когда эти блюда все уже попробовали и наелись ими, начинается фьюжн (в переводе это “сплав”, и обычно это сочетание несочетаемого). А когда уже и фьюжн становится привычным, мы опять возвращаемся к истокам – к старинным блюдам.

Что-то похожее можно заметить и в моде, но там это более наглядно. Вот какая одежда считается по праву украинской? Правильно, вышиванка. Раньше такие рубашки вышивали самостоятельно, а на праздник надевали самые красивые. Потом стиль жизни изменился, и вышиванки уже никто в повседневной жизни не носит. Но что происходит сейчас? Украинские дизайнеры опять возрождают любовь к такой одежде. Это стало модно во всем мире. Сколько голливудских звезд носят такие рубашки и платья! Во время Ukrainian Fashion Week вы увидите много примеров, когда старинные традиции возвращаются в видоизмененном виде.

И пока в Америке актрисы надевают одежду от украинских звезд на красные дорожки, украинская еда проходит путь изменений, который позволит ей стать не менее популярной, чем вышиванка.

В Украине волна этой “современной” еды уже заканчивается. В силу того, что ресторанный бизнес начал очень стремительно развиваться. Мы уже все наелись пиццей, роллами и бургерами. И если сейчас самыми популярными являются рестораны современной еды, то уже через пару лет их место займут те заведения, где будут подавать именно украинскую кухню, украинские блюда. Это простая закономерность.

Тема украинской еды у нас еще не раскрыта. Если ее правильно показать и по-настоящему вкусно подать – это станет трендом. Мировым трендом! У меня есть большие надежды, что через пару лет украинская кухня будет такой же популярной, как та же перуанская сегодня.

Что сейчас называют украинской едой? Вареники и борщ. Самое большое изменение, произошедшее с варениками, – их начали делать разных цветов. Но этого очень мало.

В нашей кухне сочетают такие продукты, о которых во Франции или Италии даже не мечтают

Ведь у нас на самом деле существуют множество вкусных блюд, которые нужно только по-другому подать. Я планирую открыть ресторан, где это станет реальностью. Возьму рецепты, которыми пользовались еще до Октябрьской революции. Потому что после создания СССР у нас появилась искусственная и навязанная кухня.

Я бы хотел отойти от этих ярлыков “странные”, “древние” рецепты. Эти блюда на самом деле и есть настоящая украинская кухня, которая с течением времени забылась и потерялась.

В Украине есть свой стиль приготовления еды, и он очень интересный. В нашей кухне сочетают такие продукты, о которых во Франции или Италии даже мечтать не могут. В украинской кухне очень популярными являются ферментация и консервация. Это обусловлено климатом – у нас холодно зимой и жарко летом. А, значит, надо было придумать разные подходы к хранению продуктов и их обработке. Это отчасти объясняет, почему у нас так много жирных блюд – ведь как-то надо было остаться сытым зимой. Но сегодняшние технологии позволяют убрать из блюд эту жирность и оставить ни с чем не сравнимый вкус.

Множество украинских поваров потирают руки и думают, что же им создать, когда в мире уже, кажется, все перепробовали. Так вот, в мире действительно сделали многое, но еще не пробовали украинскую кухню, а это – целое поле для творчества. Как говорится, все гениальное – просто. И я не удивлюсь, если через лет 10-15 вы попробуете за границей блюдо, которое придумали и создали в Украине много лет назад.

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