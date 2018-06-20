Почему так важно подчеркивать свои отличия. Блог Ирины Говорухи

Не стоит выделяться. Будь, как все

Эту фразу мы слышали в детском саду, пионерском лагере и школе. За воскресным обедом, во время майского пикника и после просмотра “В гостях у сказки”. Каждый второй отец советовал сидеть тихо и не высовываться. Меньше критики и проблем. Каждая вторая мама уговаривала не прыгать выше головы. Целее будут ноги.

В свое время в газете New York Times появилась статья о ресторанах-близнецах. На участке Амстердам-авеню, длиной в 14 кварталов расположилось 74 ресторана-двойника. Во всех заведениях пеклись одинаковые пиццы-маргариты, панкейки и подавались супы клэм-чаудер. Хозяева заведений боялись хоть чем-то выделиться, чтобы не нарваться на осуждение и не прогореть.

В книге американского предпринимателя и экономиста Сета Година приводится пример с коровами. На заливном лугу, полном диких ирисов, лилового клевера и шалфея паслись коровы. Автор некоторое время ими любовался, а потом утратил интерес. Вот если бы среди них мычала фиолетовая скотина…

То же самое можно сказать и о товарах, продуктах, услугах. Запоминается то, что по-иному пахнет, выглядит, звучит. То, что имеет непривычный оттенок, градус или функции.

Джорджио Армани, чтобы ворваться в мир моды пошел на риск. В эпоху оборок и цветочных расцветок он рискнул предложить женщинам жакеты мужского кроя, и в этом был его переворот. Генри Форд разработал автомобиль в эпоху, когда большинство хотело ездить на лошадях, и стал одним из самых богатых людей в мире.

Нам изначально некомфортно быть как все, поэтому мы и “помечены”, кто чем. Существуют люди с синдромом “Алисы в стране чудес” и не отличающие красный. Страдающие проклятием Ундины и временной слепотой. Потерявшие инстинкт самосохранения и опасающиеся пчел. Высокие и карлики. Левши и правши. Белые и черные. Православные и мусульмане. С одной почкой и с одной лишней хромосомой.

В 1961 году на Московском Международном Кинофестивале две актрисы попали впросак, явившись на прием в одинаковых платьях. Дамы быстро сообразили и решили ситуацию обыграть. Весь вечер ходили друг за дружкой гуськом, а потом подали иск Ив Сен Лорану.

Помню, в старших классах по пятницам нам разрешили приходить в обычной одежде, а не в школьной форме. В первый же день я и еще две девочки прибежали в одинаковых платьях и жутко расстроились. Ведь очень неприятно носить один и тот же фасон.

Главное – нащупать свою искру

Сальвадор Дали разгуливал по Нью-Йорку в костюме водолаза или нахлобучивал шляпу, украшенную протухшей селедкой. Жанна Агузарова утверждала, что прилетела с Марса, Рената Литвинова, что “не от мира сего”.

Быть как все – означает быть никем. Человеком из толпы. Вальдорфской безглазой и безносой куклой. Так что тысячу раз был прав Генри Форд, утверждающий, что все его машины абсолютно одинаковы, а вот одинаковых людей не существует. Главное – нащупать свою искру.

Текст публикуется с разрешения автора

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