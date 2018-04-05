Почему смех полезен: шесть причин. Объясняет ученый

Смеяться над другими и над собой очень полезно для здоровья и не только

Еще в 1960-х годах в Стэнфордском университете психиатр Уильям Фрай заложил основы смехотерапии. Изменение чувства юмора – признак многих нарушений. Например, старения. С возрастом мы смеемся все меньше и это плохо. Ребенок смеется в 20 раз больше взрослого.

Смех расслабляет. Смех позволяет быстро скинуть напряжение, расслабится. Еще Кант подметил: “Смех есть аффект от внезапного превращения напряженного ожидания в ничто”. Смех делает страшное нестрашным. Поэтому многие люди панически боятся смеха, они боятся, что смех лишит их “авторитета”. Смех в паре позволяет ее участникам быстрее снимать напряжение после тяжелых событий, а в целом совместная жизнь такой пары обычно продолжается дольше. Для женщин чувство юмора является важным критерием выбора партнера.

Смех сближает. Смех – это отличная разрядка ситуации и социальная эмоция, которая сплачивает людей вне зависимости от того, была ли шутка смешной. Да, смех – это реальный индикатор близости.

Смех полезен для здоровья. Смех снижает кортизол, улучшает иммунную функцию. В некоторых исследованиях показано, что смех улучшает чувствительность к инсулину (механизм неясен). Диабетики и здоровые люди ели, а затем сидели на скучной лекции или на комедийном шоу. После шоу, даже у диабетиков подъем сахара был минимален по сравнению с лекцией. В другой работе показано благоприятное влияние смеха на ренин-ангиотензиновую систему, смех снижал ренин плазмы.

Смех помогает учиться. Ученые установили, что дети, которых смешили, лучше обучаются. Смех (и достаточный уровень дофамина) стимулирует обучение. Даже на студентах показано, что они эффективнее запоминали материалы, когда преподаватели рассказывали что-то смешное, связанное с темой урока. Когда я преподавал в медуниверситете, то тоже активно использовал этот прием.

Смех продлевает жизнь как здоровым, так и больным. Согласно исследованиям, смертность среди больных обладающих хорошим чувством юмора ниже на 31%.

Смеяться над собой полезнее. Исследования показали, что навык посмеяться над собой связан с продлением жизни, лучшим самочувствием и множеством других показателей.

Смех заключает в себе разрушительное и созидательное начала одновременно

Так что смейтесь и не бойтесь показаться смешным. Архетип дурака и дурачества помогает осознать, что вы – просто человек. Умение смеяться над собой делает вас неуязвимым, помогает ослабить хватку Эго, делает вас гибким.

Смех заключает в себе разрушительное и созидательное начала одновременно. Он разрушает и высмеивает все нелепое и глупое, объединяет людей. Не случайно в средневековой культуре именно шут высказывает самые смелые мысли. Если вы не можете посмеяться над собой или ситуацией, значит, вы крепко в ней завязли. Будьте легкими, смешными и даже иногда нелепыми – это прекрасно расслабляет.

Пожалуй, лучше всех про смех сказал Ницше устами Заратустры: “Этот венец смеющегося, этот венец из роз, — вам, братья мои, кидаю я этот венец! Смех признал я священным; о высшие люди, научитесь же у меня — смеяться!”

Текст публикуется с разрешения автора

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