Почему сахар вреден: самая веская причина. Блог Оксаны Скиталинской

Добавленный сахар вредит организму даже тех людей, которые не имеют лишнего веса. И рано или поздно приводит к сахарному диабету.

Сладости настолько сильно заполонили наше сознание, что даже самых закоренелых "зожников" время от времени тянет на сладкое в виде "здоровых" сладостей.

Что уж говорить о других людях, которые свято убеждены, что чистый сахар необходим "для работы мозга" (и таких людей очень много даже среди людей умственного труда, которые, казалось бы, должны первыми понять, что это лишь миф), или людей, у которых сформирована сахарная зависимость, или детей, которые просят у мамы "сочок" из пакетика или сладкого медвежонка, или желейные конфеты.

Сахар – это настоящий наркотик: чем больше его ешь, тем больше хочется и труднее отказаться.

Но жизнь очень сложная штука от добавленного сахара (не того, что в ягодах и фруктах) следует отказаться потому, что, как и настоящий наркотик, он в конце концов убивает зависимого от него человека.

Хочу поделиться с Вами интересной информацией.

Масштабное научное исследование ученых из Медицинской школы Стэнфордского университета и Университета Калифорнии, США, целью которого была проверка противоречивой гипотезы о том, что чрезмерное употребление сахара может быть первой и независимой причиной развития сахарного диабета, доказали: именно употребление сахара напрямую влияет на риск возникновения сахарного диабета 2 типа.

Оказывается, каждые 150 ккал пищи, которые превышают нашу дневную норму калорий, повышают риск развития сахарного диабета на 0,1%. А если количество избыточных калорий получены не просто из пищи, а именно из сахара – это уже риск повышается на 1,1%!

А теперь представьте, что с каждым годом количество "перееденных" сахарных калорий только увеличивается, свидетельством чего является увеличение масса тела.

Но интересно вот что: такая зависимость сохранялась даже у людей с нормальной (!) массой тела и достаточным уровнем физической активности.

То есть, не стоит себя утешать: если не имеем проблем с весом и много двигаемся, но при этом едим сладости, нам все равно грозит риск сахарного диабета.

Чем так страшен сахарный диабет 2 типа?

Он опасен своими осложнениями: ухудшением зрения вплоть до полной слепоты, проблемами с сосудами до гангрены, и сокращенной продолжительностью жизни.

Наша пища должна быть несладкой, но вкусной

И это лишь одно из негативных воздействий добавленного сахара на организм, кроме нарушения работы микрофлоры, повышения проницаемости кишечника для токсинов, разрушительного воздействия на мозг, риска раковых заболеваний и многих других.

Поэтому основная наша пища должна быть несладкой, но вкусной. Она должна насыщать, иметь низкий или ниже среднего гликемический индекс. И тогда, во-первых, мы не будем долгое время голодными, и не переедим, а, во-вторых, нам легче не сорваться и не съесть именно сладкого, ибо известно, что голод, стресс побуждают употреблять именно нездоровую пищу, прежде всего сладости.

Низкий гликемчний индекс имеют овощи свежие и вареные до состояния al dente, белковые блюда, полезные жиры.

Все, что содержит сахар, белая мука, белый шлифованный и разваренный рис, очень сладкие фрукты (поэтому без фанатизма с мягкой сладкой хурмой, финиками, изюмом) имеет высокий ГИ (в интернете есть много таблиц с ГИ продуктов).

Альтернативой сладостям могут быть ягоды, фрукты, 1-2-3 сухофрукта в день, черный шоколад (оптимально 90-99%).

Сладостные ощущения нужно искать в другом, жизнь сладкая и без сахара.

Да, иногда, на дни рождения или еще какие-то праздники, то есть время от времени, возможно съесть что-то сладкое, даже кусочек тортика, но сахара не должно быть в ежедневном рационе, если вы хотите избежать многих проблем со здоровьем.

Текст публикуется с разрешения автора.

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